Оккупанты под Харьков свозят мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР", - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Харьковском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.
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+33 MAKAROV #508144
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+28 Максім ХОЙ #398010
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+20 Дмитрий Иванов #512538
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І стратегія і тактика тому підтвердження.
Всі проблеми, вирішують по принципу: не змогли 100 чоловік, завтра буде 200!
А вони вже почали збиратися.
"Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации", - сказал он.
В наступ ідуть шептуни!
Я вже думаю, у мене з обличчям не все гаразд. Десь над бровами світиться невидимий мені, але видимий усім іншим знак: вуха цієї жінки готові до повідомлень. Ні, не так. До Повідомлень.
Сьогодні мені повідомила офіціантка, що на моєму місці сидів чоловік із Києва, у якого у потязі загинула 19-річна дружина. А донька у люльці врятувалася, бортики люльки захистили від уламків снарядів. Шість днів тому розбомбили потяг.
А потім один чоловік розповів, що підрозділ його друга направили у Попасну, і прямо у місці розвантаження налетіла російська авіація і всіх розстріляла. З п'ятиста чоловік лишилося тридцять.
І ще одна пані сказала, що на очах її знайомої росіяни вишикували все доросле населення села і розчавили танками. Знайома знайомої дивом врятувалася.
Ці історії поєднує дві речі. По-перше, мені їх оголосили прямо в обличчя. По-друге, вони повністю вигадані.
Я не знаю що відбувається, кому і для чого знадобилася димова завіса. Просто потрібно мати на увазі, що таке зараз є.
Ми воюємо зі збоченим і дуже хитрим ворогом. Щоразу, коли вони програють збройно, вони починають щось мутити в інформаційному полі.
https://t.me/nuts_roses/895
Бігали на мітинги, кликали кацапів, кидалися під бронетехнику ЗСУ, прив'язували до стовпів українських активістів...
Тепер їх дітей, чоловіків та братів, женуть як худобу на забій!