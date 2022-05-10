Оккупанты под Харьков свозят мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР", - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Харьковском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.

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