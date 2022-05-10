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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты под Харьков свозят мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР", - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Харьковском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (6493) Харьковщина (5577) мобилизация (2816)


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Топ комментарии
+33
Це не вояки, а лайно, ЗСУ їх швидко на фарш пустить. За одно за Ілловайськ ці донецькі тварюки кров'ю будуть відповідати.
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10.05.2022 21:43 Ответить
+28
Все заметили жалкий вид путина? Он совершил роковую ошибку с Украиной - его наёмников и вонючие танки жгут те самые русскоязычные люди, которых он рвался «защищать». Он не понимает, почему так происходит. Ему очень страшно. И совершенно точно, что этот парад для него последний.
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10.05.2022 21:47 Ответить
+20
Даунецких унтеров просто на фарш пускают. Видимо кацапы думают, что у нас снаряды закончатся раньше чем ихнее мясо
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10.05.2022 21:46 Ответить
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Ну і х@й на них
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10.05.2022 21:43 Ответить
Та де їх всіх ховати?!
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10.05.2022 21:52 Ответить
Це не вояки, а лайно, ЗСУ їх швидко на фарш пустить. За одно за Ілловайськ ці донецькі тварюки кров'ю будуть відповідати.
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10.05.2022 21:43 Ответить
что!? в Иловайске у нас гражданская война была? там оказывается мы с донецкими воевали, соратник кивы что ли? или просто кивой укушенный
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10.05.2022 22:52 Ответить
Бегите, глупцы!
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10.05.2022 21:44 Ответить
Даунецких унтеров просто на фарш пускают. Видимо кацапы думают, что у нас снаряды закончатся раньше чем ихнее мясо
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10.05.2022 21:46 Ответить
Все заметили жалкий вид путина? Он совершил роковую ошибку с Украиной - его наёмников и вонючие танки жгут те самые русскоязычные люди, которых он рвался «защищать». Он не понимает, почему так происходит. Ему очень страшно. И совершенно точно, что этот парад для него последний.
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10.05.2022 21:47 Ответить
Пуйло виглядає живим мерцем і залишилось йому жити дуже мало -скоро піде до пекла , тварюка 😡
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10.05.2022 22:07 Ответить
амінь
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10.05.2022 22:22 Ответить
скоро почне торги з Байденом.
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10.05.2022 22:34 Ответить
На щастя, вищій командний склад кацапів, застряг десь на початку 20-го століття.
І стратегія і тактика тому підтвердження.
Всі проблеми, вирішують по принципу: не змогли 100 чоловік, завтра буде 200!
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10.05.2022 21:48 Ответить
У заслон їх кинуть помирати, коли зберуться втікати.
А вони вже почали збиратися.
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10.05.2022 21:48 Ответить
мацква і лєнінбурґ, готуйтеся до утилізації - ви наступні
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10.05.2022 21:48 Ответить
Забавно...Россияне сами проводят деВатнизацию донбаса...и не надо будет нам никого "Чемеоданить, Вокзалить, и Россиянить...."
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10.05.2022 21:48 Ответить
принаймні поки москворотих не бракує
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10.05.2022 21:50 Ответить
⚡️Война в Украине зашла в тупик, заявил глава разведывательного управления Минобороны США, генерал-лейтенант Скотт Беррье.

"Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации", - сказал он.
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10.05.2022 21:50 Ответить
Нет ,кацапы ни в патовой ситуации а в ситуации цугцванг ...короче ,вате ****** ,как ни крути ...
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10.05.2022 21:56 Ответить
Погано, якщо так... Це означає, що потрібні йо*ані переговори, або потужний наступ...
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10.05.2022 21:57 Ответить
Ну так, а для чего нам натовское оружие которое сейчас идёт?
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10.05.2022 22:01 Ответить
какой смысл в переговорах?
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11.05.2022 00:48 Ответить
Мені соромно, що я пишу з дивану, але перемовини не потрібни. Єдина вимога Росії - припиннення існування України та українців.
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11.05.2022 02:59 Ответить
кацапи, кажете не перемогають!! а те що кацапи відхопили майже всю луганську та херсонські області + велику части запорізької області - то в нас вважається програшем? підзаїпали якось "пабєдние" реляції
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10.05.2022 22:09 Ответить
это временно - скоро зеленский с арестовичем на танках пойдут в контр атаку и все отобьют - они же "правду говорят" не так ли?
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11.05.2022 00:50 Ответить
У в а г а!

В наступ ідуть шептуни!

Я вже думаю, у мене з обличчям не все гаразд. Десь над бровами світиться невидимий мені, але видимий усім іншим знак: вуха цієї жінки готові до повідомлень. Ні, не так. До Повідомлень.

Сьогодні мені повідомила офіціантка, що на моєму місці сидів чоловік із Києва, у якого у потязі загинула 19-річна дружина. А донька у люльці врятувалася, бортики люльки захистили від уламків снарядів. Шість днів тому розбомбили потяг.

А потім один чоловік розповів, що підрозділ його друга направили у Попасну, і прямо у місці розвантаження налетіла російська авіація і всіх розстріляла. З п'ятиста чоловік лишилося тридцять.

І ще одна пані сказала, що на очах її знайомої росіяни вишикували все доросле населення села і розчавили танками. Знайома знайомої дивом врятувалася.

Ці історії поєднує дві речі. По-перше, мені їх оголосили прямо в обличчя. По-друге, вони повністю вигадані.

Я не знаю що відбувається, кому і для чого знадобилася димова завіса. Просто потрібно мати на увазі, що таке зараз є.
Ми воюємо зі збоченим і дуже хитрим ворогом. Щоразу, коли вони програють збройно, вони починають щось мутити в інформаційному полі.
https://t.me/nuts_roses/895
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10.05.2022 21:50 Ответить
О да, моему отцу тоже прохожие рассказывали что нашу колону в Херсонской области полностью уничтожили, не меньше 30 танков наших уничтожили и "стреляли чем-то таким, что прямо металл полностью расплавился". Позвонил знакомым с передка, очень долго ржали
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10.05.2022 23:30 Ответить
а зачем вы этот бреде пересказываете да еще на форуме? вы как бы участвуете в инфо мутках кацапов
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11.05.2022 00:53 Ответить
Та то шлак ,сразу на удобрения ..
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10.05.2022 21:51 Ответить
Предлагаю их всех асфальтом закидать.
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10.05.2022 21:51 Ответить
https://youtu.be/6ZuBXsnIc8c Нам нужны пушки побольше!
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10.05.2022 21:55 Ответить
Ось і отримали казли мір від *****.Давай ,налітай,***** палучай.Що хотіти від деградованих совків,мозок за шахтарські гроші пропили,а тепер в чорнозем.
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10.05.2022 21:56 Ответить
самые умные лугандонцы давно сбежали в рашку или даже в Европу.. а эти совсем бедолаги
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11.05.2022 00:55 Ответить
лднрцы классичкесккое мясо, сдохнут за интересы парашки, а в их квартире будет бурят. беги лола, беги
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10.05.2022 21:58 Ответить
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10.05.2022 22:08 Ответить
За 8 лет все нормальные из оккупированного Донбасса выехали. Остались только те, кто звал путина, сейчас путин позвал их. Всё честно
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10.05.2022 22:15 Ответить
Мобілізовані з лнр-днр? А вони там ще є?
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10.05.2022 22:19 Ответить
Какой всё-таки лживый и подлый *********. Случайно посмотрел несколько серий Чикатило 2022 года. Прямо вдалбливают в мозг рабсейских зомбаков, как чикатило кричит постоянно, что он украинец. Просто паскудные твари, специально снимают подобные фильмы для дискредитации украинской нации. рашисты самые настоящие фашисты нацисты.
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10.05.2022 22:25 Ответить
рашисты просто конченые.
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10.05.2022 22:31 Ответить
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10.05.2022 22:50 Ответить
Ворог обстрілює і руйнує наші міста майже знищиний Маріуполь і Волноваха зруйнований Харків ,Ізюм та інші міста ,а чому ніхто не порушить комфорт в терористичних лднр цей розсадник колобарантіонізму і сепаратизму чи знову будем гратись "наші люди" не наші це вороги.
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10.05.2022 22:31 Ответить
все вопросы почему? к зеленскому он верховный и за все отвечает!
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11.05.2022 00:57 Ответить
Бидло на забій!!!!
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10.05.2022 22:34 Ответить
"Патєрпітє, скора вас асвабадят" - яка іронія долі!
Бігали на мітинги, кликали кацапів, кидалися під бронетехнику ЗСУ, прив'язували до стовпів українських активістів...
Тепер їх дітей, чоловіків та братів, женуть як худобу на забій!
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10.05.2022 22:41 Ответить
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10.05.2022 22:59 Ответить
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10.05.2022 23:36 Ответить
Так, ці вояки з Луганська і Донецька то ремби страшні, одним поглядом збивають гвинтокрили
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10.05.2022 23:39 Ответить
рабсией правит Сатана, давно, очень давно.
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11.05.2022 00:21 Ответить
Их просто пускает на фарш. Не пригодились.
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11.05.2022 00:27 Ответить
Це ті що носили квіти до пам'ятників 9 травня? І потім знову носили коли ті трактором змели? Ну ідіть, тут вам мізки вправлять
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11.05.2022 02:28 Ответить
 
 