Окупанти під Харків звозять мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР", - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Харківському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ додатково перемістив на територію нашої держави до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти на Харківщині, - Генштаб ЗСУ