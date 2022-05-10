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Окупанти під Харків звозять мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР", - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Харківському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ додатково перемістив на територію нашої держави до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+33 MAKAROV #508144
показати весь коментар10.05.2022 21:43 Відповісти Посилання
+28 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар10.05.2022 21:47 Відповісти Посилання
+20 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар10.05.2022 21:46 Відповісти Посилання
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І стратегія і тактика тому підтвердження.
Всі проблеми, вирішують по принципу: не змогли 100 чоловік, завтра буде 200!
А вони вже почали збиратися.
"Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации", - сказал он.
В наступ ідуть шептуни!
Я вже думаю, у мене з обличчям не все гаразд. Десь над бровами світиться невидимий мені, але видимий усім іншим знак: вуха цієї жінки готові до повідомлень. Ні, не так. До Повідомлень.
Сьогодні мені повідомила офіціантка, що на моєму місці сидів чоловік із Києва, у якого у потязі загинула 19-річна дружина. А донька у люльці врятувалася, бортики люльки захистили від уламків снарядів. Шість днів тому розбомбили потяг.
А потім один чоловік розповів, що підрозділ його друга направили у Попасну, і прямо у місці розвантаження налетіла російська авіація і всіх розстріляла. З п'ятиста чоловік лишилося тридцять.
І ще одна пані сказала, що на очах її знайомої росіяни вишикували все доросле населення села і розчавили танками. Знайома знайомої дивом врятувалася.
Ці історії поєднує дві речі. По-перше, мені їх оголосили прямо в обличчя. По-друге, вони повністю вигадані.
Я не знаю що відбувається, кому і для чого знадобилася димова завіса. Просто потрібно мати на увазі, що таке зараз є.
Ми воюємо зі збоченим і дуже хитрим ворогом. Щоразу, коли вони програють збройно, вони починають щось мутити в інформаційному полі.
https://t.me/nuts_roses/895
Бігали на мітинги, кликали кацапів, кидалися під бронетехнику ЗСУ, прив'язували до стовпів українських активістів...
Тепер їх дітей, чоловіків та братів, женуть як худобу на забій!