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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти під Харків звозять мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР", - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Харківському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ додатково перемістив на територію нашої держави до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) Харківщина (6054) мобілізація (3122)


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Топ коментарі
+33
Це не вояки, а лайно, ЗСУ їх швидко на фарш пустить. За одно за Ілловайськ ці донецькі тварюки кров'ю будуть відповідати.
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10.05.2022 21:43 Відповісти
+28
Все заметили жалкий вид путина? Он совершил роковую ошибку с Украиной - его наёмников и вонючие танки жгут те самые русскоязычные люди, которых он рвался «защищать». Он не понимает, почему так происходит. Ему очень страшно. И совершенно точно, что этот парад для него последний.
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10.05.2022 21:47 Відповісти
+20
Даунецких унтеров просто на фарш пускают. Видимо кацапы думают, что у нас снаряды закончатся раньше чем ихнее мясо
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10.05.2022 21:46 Відповісти
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Ну і х@й на них
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10.05.2022 21:43 Відповісти
Та де їх всіх ховати?!
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10.05.2022 21:52 Відповісти
Це не вояки, а лайно, ЗСУ їх швидко на фарш пустить. За одно за Ілловайськ ці донецькі тварюки кров'ю будуть відповідати.
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10.05.2022 21:43 Відповісти
что!? в Иловайске у нас гражданская война была? там оказывается мы с донецкими воевали, соратник кивы что ли? или просто кивой укушенный
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10.05.2022 22:52 Відповісти
Бегите, глупцы!
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10.05.2022 21:44 Відповісти
Даунецких унтеров просто на фарш пускают. Видимо кацапы думают, что у нас снаряды закончатся раньше чем ихнее мясо
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10.05.2022 21:46 Відповісти
Все заметили жалкий вид путина? Он совершил роковую ошибку с Украиной - его наёмников и вонючие танки жгут те самые русскоязычные люди, которых он рвался «защищать». Он не понимает, почему так происходит. Ему очень страшно. И совершенно точно, что этот парад для него последний.
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10.05.2022 21:47 Відповісти
Пуйло виглядає живим мерцем і залишилось йому жити дуже мало -скоро піде до пекла , тварюка 😡
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10.05.2022 22:07 Відповісти
амінь
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10.05.2022 22:22 Відповісти
скоро почне торги з Байденом.
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10.05.2022 22:34 Відповісти
На щастя, вищій командний склад кацапів, застряг десь на початку 20-го століття.
І стратегія і тактика тому підтвердження.
Всі проблеми, вирішують по принципу: не змогли 100 чоловік, завтра буде 200!
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10.05.2022 21:48 Відповісти
У заслон їх кинуть помирати, коли зберуться втікати.
А вони вже почали збиратися.
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10.05.2022 21:48 Відповісти
мацква і лєнінбурґ, готуйтеся до утилізації - ви наступні
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10.05.2022 21:48 Відповісти
Забавно...Россияне сами проводят деВатнизацию донбаса...и не надо будет нам никого "Чемеоданить, Вокзалить, и Россиянить...."
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10.05.2022 21:48 Відповісти
принаймні поки москворотих не бракує
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10.05.2022 21:50 Відповісти
⚡️Война в Украине зашла в тупик, заявил глава разведывательного управления Минобороны США, генерал-лейтенант Скотт Беррье.

"Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации", - сказал он.
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10.05.2022 21:50 Відповісти
Нет ,кацапы ни в патовой ситуации а в ситуации цугцванг ...короче ,вате ****** ,как ни крути ...
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10.05.2022 21:56 Відповісти
Погано, якщо так... Це означає, що потрібні йо*ані переговори, або потужний наступ...
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10.05.2022 21:57 Відповісти
Ну так, а для чего нам натовское оружие которое сейчас идёт?
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10.05.2022 22:01 Відповісти
какой смысл в переговорах?
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11.05.2022 00:48 Відповісти
Мені соромно, що я пишу з дивану, але перемовини не потрібни. Єдина вимога Росії - припиннення існування України та українців.
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11.05.2022 02:59 Відповісти
кацапи, кажете не перемогають!! а те що кацапи відхопили майже всю луганську та херсонські області + велику части запорізької області - то в нас вважається програшем? підзаїпали якось "пабєдние" реляції
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10.05.2022 22:09 Відповісти
это временно - скоро зеленский с арестовичем на танках пойдут в контр атаку и все отобьют - они же "правду говорят" не так ли?
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11.05.2022 00:50 Відповісти
У в а г а!

В наступ ідуть шептуни!

Я вже думаю, у мене з обличчям не все гаразд. Десь над бровами світиться невидимий мені, але видимий усім іншим знак: вуха цієї жінки готові до повідомлень. Ні, не так. До Повідомлень.

Сьогодні мені повідомила офіціантка, що на моєму місці сидів чоловік із Києва, у якого у потязі загинула 19-річна дружина. А донька у люльці врятувалася, бортики люльки захистили від уламків снарядів. Шість днів тому розбомбили потяг.

А потім один чоловік розповів, що підрозділ його друга направили у Попасну, і прямо у місці розвантаження налетіла російська авіація і всіх розстріляла. З п'ятиста чоловік лишилося тридцять.

І ще одна пані сказала, що на очах її знайомої росіяни вишикували все доросле населення села і розчавили танками. Знайома знайомої дивом врятувалася.

Ці історії поєднує дві речі. По-перше, мені їх оголосили прямо в обличчя. По-друге, вони повністю вигадані.

Я не знаю що відбувається, кому і для чого знадобилася димова завіса. Просто потрібно мати на увазі, що таке зараз є.
Ми воюємо зі збоченим і дуже хитрим ворогом. Щоразу, коли вони програють збройно, вони починають щось мутити в інформаційному полі.
https://t.me/nuts_roses/895
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10.05.2022 21:50 Відповісти
О да, моему отцу тоже прохожие рассказывали что нашу колону в Херсонской области полностью уничтожили, не меньше 30 танков наших уничтожили и "стреляли чем-то таким, что прямо металл полностью расплавился". Позвонил знакомым с передка, очень долго ржали
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10.05.2022 23:30 Відповісти
а зачем вы этот бреде пересказываете да еще на форуме? вы как бы участвуете в инфо мутках кацапов
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11.05.2022 00:53 Відповісти
Та то шлак ,сразу на удобрения ..
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10.05.2022 21:51 Відповісти
Предлагаю их всех асфальтом закидать.
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10.05.2022 21:51 Відповісти
https://youtu.be/6ZuBXsnIc8c Нам нужны пушки побольше!
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10.05.2022 21:55 Відповісти
Ось і отримали казли мір від *****.Давай ,налітай,***** палучай.Що хотіти від деградованих совків,мозок за шахтарські гроші пропили,а тепер в чорнозем.
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10.05.2022 21:56 Відповісти
самые умные лугандонцы давно сбежали в рашку или даже в Европу.. а эти совсем бедолаги
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11.05.2022 00:55 Відповісти
лднрцы классичкесккое мясо, сдохнут за интересы парашки, а в их квартире будет бурят. беги лола, беги
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10.05.2022 21:58 Відповісти
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10.05.2022 22:08 Відповісти
За 8 лет все нормальные из оккупированного Донбасса выехали. Остались только те, кто звал путина, сейчас путин позвал их. Всё честно
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10.05.2022 22:15 Відповісти
Мобілізовані з лнр-днр? А вони там ще є?
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10.05.2022 22:19 Відповісти
Какой всё-таки лживый и подлый *********. Случайно посмотрел несколько серий Чикатило 2022 года. Прямо вдалбливают в мозг рабсейских зомбаков, как чикатило кричит постоянно, что он украинец. Просто паскудные твари, специально снимают подобные фильмы для дискредитации украинской нации. рашисты самые настоящие фашисты нацисты.
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10.05.2022 22:25 Відповісти
рашисты просто конченые.
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10.05.2022 22:31 Відповісти
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10.05.2022 22:50 Відповісти
Ворог обстрілює і руйнує наші міста майже знищиний Маріуполь і Волноваха зруйнований Харків ,Ізюм та інші міста ,а чому ніхто не порушить комфорт в терористичних лднр цей розсадник колобарантіонізму і сепаратизму чи знову будем гратись "наші люди" не наші це вороги.
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10.05.2022 22:31 Відповісти
все вопросы почему? к зеленскому он верховный и за все отвечает!
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11.05.2022 00:57 Відповісти
Бидло на забій!!!!
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10.05.2022 22:34 Відповісти
"Патєрпітє, скора вас асвабадят" - яка іронія долі!
Бігали на мітинги, кликали кацапів, кидалися під бронетехнику ЗСУ, прив'язували до стовпів українських активістів...
Тепер їх дітей, чоловіків та братів, женуть як худобу на забій!
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10.05.2022 22:41 Відповісти
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10.05.2022 22:59 Відповісти
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10.05.2022 23:36 Відповісти
Так, ці вояки з Луганська і Донецька то ремби страшні, одним поглядом збивають гвинтокрили
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10.05.2022 23:39 Відповісти
рабсией правит Сатана, давно, очень давно.
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11.05.2022 00:21 Відповісти
Их просто пускает на фарш. Не пригодились.
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11.05.2022 00:27 Відповісти
Це ті що носили квіти до пам'ятників 9 травня? І потім знову носили коли ті трактором змели? Ну ідіть, тут вам мізки вправлять
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11.05.2022 02:28 Відповісти
 
 