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Американский штат Миссисипи признал Хмельнитчину областью-побратимом

сша,прапор

Власти американского штата Миссисипи приняли решение о признании Хмельницкой области областью-побратимом, это первое такое решение в истории США

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Штат Миссисипи признал нашу (Хмельницкую) область областью-побратимом. Впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", - написал Гамалий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью войска РФ нанесли 3 удара по промышленным объектам в Хмельницкой области

США (27174) Хмельницкая область (963)


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Топ комментарии
+25
О, вот как раз в Миссиссиппи и закажете аллигаторов для рва на кордоне с помойкой.
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10.05.2022 22:19 Ответить
+12
Тоді повністю звільнена Луганська має стати побратимом Флоріди. Ну, з тією ж метою - рів, кордон...
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10.05.2022 22:28 Ответить
+11
Слава Сполученим Штатам Америки і України!
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10.05.2022 22:20 Ответить
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О, вот как раз в Миссиссиппи и закажете аллигаторов для рва на кордоне с помойкой.
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10.05.2022 22:19 Ответить
Тоді повністю звільнена Луганська має стати побратимом Флоріди. Ну, з тією ж метою - рів, кордон...
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10.05.2022 22:28 Ответить
А Донецкая - Луизианы.
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10.05.2022 22:30 Ответить
Спасибо. Мы это никогда не забудем, потому как можем быть благодарными. Мы не кацапы.
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10.05.2022 22:47 Ответить
У нас на Хмельниччині тут тільки Південний Буг є, куди аллігаторів запускати можна. Ну ще Дністер...
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11.05.2022 01:57 Ответить
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11.05.2022 09:08 Ответить
Слава Сполученим Штатам Америки і України!
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10.05.2022 22:20 Ответить
А чому не схотіли наприклад, Харківську, чи Сумську? Бо там більше допомоги потрібно?
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10.05.2022 22:21 Ответить
Спокійно, там штатів - по два на нашу область. Конкуренція
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11.05.2022 00:17 Ответить
🤟🤟🤟🦾🦾🦾
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10.05.2022 22:22 Ответить
чекаємо Флоріду. думаю це буде Львів.
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10.05.2022 22:23 Ответить
Відпусти мене, мама, в штат Алабама )
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10.05.2022 22:26 Ответить
нарешті нормальні брати пішли
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10.05.2022 22:26 Ответить
Насправді це означає рівень довіри,історичне рішення.Впевнений незабаром інші штати також підтягнуться, та будуть ще побратими нашим областям.
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10.05.2022 22:30 Ответить
Хотів щоб це була Каліфорнія, але добре хай буде так.
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10.05.2022 22:31 Ответить
Київська - із Каліфорнією, Дніпропетровська - з Нью-Йорком. Чи навпаки
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10.05.2022 22:31 Ответить
Слава рідній Міссісіпщині !
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10.05.2022 22:33 Ответить
Еще со школы не понимал - что это за хрень. Какие побратимы? На каком основании? Такое.
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10.05.2022 22:36 Ответить
Очень много всяких программ - начиная с обмена студентами заканчивая инвестированием в инфраструктурные объекты и т.д. если развивать отношения
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10.05.2022 22:46 Ответить
Бо ти дурний.
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10.05.2022 22:49 Ответить
Texas - Донецк, California - Луганск, Washington, D.C. - Крым. Киев отдадим Аляске
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10.05.2022 22:42 Ответить
Вважаю Івано-Франківська обл../гуцульщина/ повинна бути побратимами індіанських штатів ..
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10.05.2022 22:55 Ответить
прикраси спільні пір'я і сокири...та й одяг яскравий з прикрасами...Мабуть коли Колумб відкривав Америку ,наші гуцули вже з відтам з заробіток їхали
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10.05.2022 22:58 Ответить
Приучив местное население к цивилизации, ждали корабли Колумба чтобы вернуться в Европу
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10.05.2022 23:20 Ответить
А тепер читаємо першоджерело: https://www.djournal.com/news/state-news/mississippi-provides-aid-to-ukraine-through-sister-city-program/article_ee9d1b8a-782a-55a3-ad3c-b295aaa5455b.html

Цензор.нет, читачі вам були б вдячні, якби ви замість "телеграм-каналів" подавали оригінальні джерела інформації. І бажано без слів "як передає цензор.нет з посиланням на «Українську правду», що посилається на AFP".
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10.05.2022 23:47 Ответить
ну вот. Хотя Зачем нам Миссисипи с её красной землёй, неграми и крокодилами
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11.05.2022 11:48 Ответить
Хачу Маями...
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11.05.2022 07:48 Ответить
 
 