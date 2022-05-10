Американский штат Миссисипи признал Хмельнитчину областью-побратимом

Власти американского штата Миссисипи приняли решение о признании Хмельницкой области областью-побратимом, это первое такое решение в истории США

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Штат Миссисипи признал нашу (Хмельницкую) область областью-побратимом. Впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", - написал Гамалий.

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