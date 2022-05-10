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Новини
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Американський штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом

сша,прапор

Влада американського штату Міссісіпі ухвалила рішення про визнання Хмельницької області областю-побратимом, це перше таке рішення в історії США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Штат Міссісіпі визнав нашу (Хмельницьку) область областю – побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", - написав Гамалій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ завдали 3 удари по промислових об'єктах на Хмельниччині

Автор: 

США (23437) Хмельницька область (983)


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Топ коментарі
+25
О, вот как раз в Миссиссиппи и закажете аллигаторов для рва на кордоне с помойкой.
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10.05.2022 22:19 Відповісти
+12
Тоді повністю звільнена Луганська має стати побратимом Флоріди. Ну, з тією ж метою - рів, кордон...
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10.05.2022 22:28 Відповісти
+11
Слава Сполученим Штатам Америки і України!
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10.05.2022 22:20 Відповісти
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О, вот как раз в Миссиссиппи и закажете аллигаторов для рва на кордоне с помойкой.
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10.05.2022 22:19 Відповісти
Тоді повністю звільнена Луганська має стати побратимом Флоріди. Ну, з тією ж метою - рів, кордон...
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10.05.2022 22:28 Відповісти
А Донецкая - Луизианы.
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10.05.2022 22:30 Відповісти
Спасибо. Мы это никогда не забудем, потому как можем быть благодарными. Мы не кацапы.
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10.05.2022 22:47 Відповісти
У нас на Хмельниччині тут тільки Південний Буг є, куди аллігаторів запускати можна. Ну ще Дністер...
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11.05.2022 01:57 Відповісти
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11.05.2022 09:08 Відповісти
Слава Сполученим Штатам Америки і України!
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10.05.2022 22:20 Відповісти
А чому не схотіли наприклад, Харківську, чи Сумську? Бо там більше допомоги потрібно?
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10.05.2022 22:21 Відповісти
Спокійно, там штатів - по два на нашу область. Конкуренція
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11.05.2022 00:17 Відповісти
🤟🤟🤟🦾🦾🦾
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10.05.2022 22:22 Відповісти
чекаємо Флоріду. думаю це буде Львів.
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10.05.2022 22:23 Відповісти
Відпусти мене, мама, в штат Алабама )
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10.05.2022 22:26 Відповісти
нарешті нормальні брати пішли
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10.05.2022 22:26 Відповісти
Насправді це означає рівень довіри,історичне рішення.Впевнений незабаром інші штати також підтягнуться, та будуть ще побратими нашим областям.
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10.05.2022 22:30 Відповісти
Хотів щоб це була Каліфорнія, але добре хай буде так.
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10.05.2022 22:31 Відповісти
Київська - із Каліфорнією, Дніпропетровська - з Нью-Йорком. Чи навпаки
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10.05.2022 22:31 Відповісти
Слава рідній Міссісіпщині !
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10.05.2022 22:33 Відповісти
Еще со школы не понимал - что это за хрень. Какие побратимы? На каком основании? Такое.
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10.05.2022 22:36 Відповісти
Очень много всяких программ - начиная с обмена студентами заканчивая инвестированием в инфраструктурные объекты и т.д. если развивать отношения
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10.05.2022 22:46 Відповісти
Бо ти дурний.
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10.05.2022 22:49 Відповісти
Texas - Донецк, California - Луганск, Washington, D.C. - Крым. Киев отдадим Аляске
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10.05.2022 22:42 Відповісти
Вважаю Івано-Франківська обл../гуцульщина/ повинна бути побратимами індіанських штатів ..
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10.05.2022 22:55 Відповісти
прикраси спільні пір'я і сокири...та й одяг яскравий з прикрасами...Мабуть коли Колумб відкривав Америку ,наші гуцули вже з відтам з заробіток їхали
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10.05.2022 22:58 Відповісти
Приучив местное население к цивилизации, ждали корабли Колумба чтобы вернуться в Европу
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10.05.2022 23:20 Відповісти
А тепер читаємо першоджерело: https://www.djournal.com/news/state-news/mississippi-provides-aid-to-ukraine-through-sister-city-program/article_ee9d1b8a-782a-55a3-ad3c-b295aaa5455b.html

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10.05.2022 23:47 Відповісти
ну вот. Хотя Зачем нам Миссисипи с её красной землёй, неграми и крокодилами
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11.05.2022 11:48 Відповісти
Хачу Маями...
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11.05.2022 07:48 Відповісти
 
 