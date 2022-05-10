Американський штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом
Влада американського штату Міссісіпі ухвалила рішення про визнання Хмельницької області областю-побратимом, це перше таке рішення в історії США
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Штат Міссісіпі визнав нашу (Хмельницьку) область областю – побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", - написав Гамалій.
Топ коментарі
+25 Maxim Ak-Murza
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+12 Adalet
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+11 Paul Foxen
показати весь коментар10.05.2022 22:20 Відповісти Посилання
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