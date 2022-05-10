Американський штат Міссісіпі визнав Хмельниччину областю-побратимом

Влада американського штату Міссісіпі ухвалила рішення про визнання Хмельницької області областю-побратимом, це перше таке рішення в історії США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Штат Міссісіпі визнав нашу (Хмельницьку) область областю – побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", - написав Гамалій.

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