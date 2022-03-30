Вночі війська РФ завдали 3 удари по промислових об'єктах на Хмельниччині
Вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктах області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - зауважив він.
Топ коментарі
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P.S. Нарешті завдали, а не нанесли. І відмінок правильний.
Ти звідки вилізло, лайно рускагаварящее?
Ну ви там тримайтесь!