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Новини Війна
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Вночі війська РФ завдали 3 удари по промислових об'єктах на Хмельниччині

ракета

Вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктах області. Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - зауважив він.

Читайте також: Війська РФ завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині

Автор: 

армія рф (17143) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+18
Надо сказать спасибо величайшему лидеру современности закрывшему ракетную программу в 2019 году
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30.03.2022 09:25
+12
от допоки у нас не буде можливості відповідати рашці тим же, тобто руйнувати їх військові об"єкти, вони будуть методично перемелювати на дрібний порох все тут, і їм по барабану скільки ракет на це піде, у них їх повно ще.
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30.03.2022 09:23
+4
Звідки ці падлюки стріляють по Хмельниччині ? Невже теж з білорашки ?

P.S. Нарешті завдали, а не нанесли. І відмінок правильний.
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30.03.2022 09:22
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Звідки ці падлюки стріляють по Хмельниччині ? Невже теж з білорашки ?

P.S. Нарешті завдали, а не нанесли. І відмінок правильний.
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30.03.2022 09:22 Відповісти
Судя по всему это месть 19 бригаде за обстрел складов с ракетно артиллерийскими боеприпасами под Белгородом этой ночью
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30.03.2022 09:26 Відповісти
тому, що не треба бравадних повідомлень хто звідки і чим..
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30.03.2022 10:51 Відповісти
Все претензии к Бутусову .Он по всей сети раструбил ,что это 19 бригада обстреляла склад точками-у
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30.03.2022 11:14 Відповісти
То це Бутусов винний, що орки завдали ракетні удари по Хмельниччині?

Ти звідки вилізло, лайно рускагаварящее?
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31.03.2022 10:59 Відповісти
саме звідти,бизько опівноччі було попередження про запуск ракет,дві прилетіло в місто
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30.03.2022 09:32 Відповісти
Так. Воно ж може спокійно дістати
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30.03.2022 09:35 Відповісти
Йди краще зошити у своєї малої перевіряй.
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31.03.2022 11:02 Відповісти
от допоки у нас не буде можливості відповідати рашці тим же, тобто руйнувати їх військові об"єкти, вони будуть методично перемелювати на дрібний порох все тут, і їм по барабану скільки ракет на це піде, у них їх повно ще.
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30.03.2022 09:23 Відповісти
Надо сказать спасибо величайшему лидеру современности закрывшему ракетную программу в 2019 году
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30.03.2022 09:25 Відповісти
переговорили переговорники
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30.03.2022 09:55 Відповісти
Якщо почитати інтернет, то основні бойові дії в українсько-мордорській війні наразі відбуваються на Хмельниччині (хоча в моєму селі під Києвом щось падає 3 рази на ніч)!
Ну ви там тримайтесь!
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30.03.2022 10:39 Відповісти
Умник, а помощь с запада тебе сразу в село под Киевом попадает? А самолеты прямо от твоей хаты взлетают?
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30.03.2022 12:47 Відповісти
👍
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30.03.2022 15:15 Відповісти
 
 