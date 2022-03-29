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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині

ракета,франція,ядерна

Сьогодні, 29 березня, російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно — Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу", - зауважив він.

 Тому він звернувся із проханням до містян - допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Чотири ворожі ракети збито над Хмельниччиною. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17291) обстріл (28357) Хмельниччина (914) Старокостянтинів (9)


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Топ коментарі
+55
Перемовини продовжуються? Хламиду і подоляка на мило
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29.03.2022 17:59
+35
........
Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.



Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5068889219861240 Facebook , что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.

"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", - написал он.
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29.03.2022 18:06
+34
Будь-який договір з росією, коштує дешевше ніж папір на якому він написаний!
Отто фон Бісмарк
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29.03.2022 18:05
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Перемовини продовжуються? Хламиду і подоляка на мило
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29.03.2022 17:59 Відповісти
а что переговоры = прекращение огня? вообще нет
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29.03.2022 18:02 Відповісти
Будь-який договір з росією, коштує дешевше ніж папір на якому він написаний!
Отто фон Бісмарк
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29.03.2022 18:05 Відповісти
........
Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.



Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5068889219861240 Facebook , что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.

"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", - написал он.
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29.03.2022 18:06 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli (Шота Руставели)

А где этот мнимый "герой" Сенцов? В Европе сидит и советы раздает?
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29.03.2022 19:32 Відповісти
.....у тебя сложности с осмыслением визуальной информации?,,,..
.....для особо "одарённых" ещё раз:
"Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины........
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29.03.2022 19:40 Відповісти
Прочитав заголовок, провокатор? Прочитай уважно текст. Там написано де Сєнцов.
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29.03.2022 19:41 Відповісти
в бан! тварино подоляцьо-москальська ! Три дні як зареєструвався і почав гадити тупими "вис*рами"??
Слава ЗСУ!!!
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29.03.2022 20:18 Відповісти
А, зная, что это делают постоянно и целенаправленно, слить топливо и развести по заправках на хранение вера или ум не позволили...? Это де касается и других нефтебаз...
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29.03.2022 18:00 Відповісти
Це стосуєтся і казарм
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29.03.2022 18:03 Відповісти
..и самолёты заправлять на заправках...)))) Ну взял... порулил по удицам... нашёл заправку.... заправился и тут же полетел...)))) Вы как обезьянка... буквы знаю... почитать смогу..а вот о чём написано..смысл написанного... ну тут сплошной провал!!!))))
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29.03.2022 18:04 Відповісти
Що таке паливозаправник - знаєш?
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29.03.2022 18:15 Відповісти
..да Ви шо? То треба паливозаправнику поїхати на АЗС ..куди **розумні** поховали паливо від знищення... Перекачати його у паливозаправник... Приїхати на аеродром...заправити літак.... Далі і продовжувати не буду...бо більш дурного прикладу не сподобився видати? Ви до того наівний... що навіть не розумієте.. що неможливо розосередити таку кількість палива... що потрібні для літаків. Я вже не кажу... що приклад розвести паливо по АЗС ..реальний ідіотизм. На кожному аеродромі паливо у паливозаправниках розосереджено... 10-15 паливозаправників.. це 170-250 тон.... А про потрібний запас на бойові дії я промовчу... Та й вам... фантастам не потрібно цього знати... Бо зараз казок навидумуєте ...))))
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29.03.2022 18:50 Відповісти
Кому треба знати, той знає.
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29.03.2022 20:05 Відповісти
Літаки заправляються автомобілями паливозаправниками , так що немає ніяких проблем попередньо перед вильотом залити в цистерну паливо на заправці і під'їхати на аеродром до літака. А на аеродромах паливо зберігається на паливних складах на деякій відстані від стоянок,заправка літака проходить по тій же схемі. Склад гсм ,авто паливозаправник,літак! Тому ворог і херачить по складах,бо вони є на кожному аеродромі,так що розвезти паливо по АЗС цілком має місце,на них всіх ракет не вистачить!
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29.03.2022 18:23 Відповісти
..коли людина не розуміється, що розлити КЕРОСИН по автозаправках неможливо...бо... там де був бензин... солярка... керосин не зальєш. А далі розказувати що..чому..і як не має сенсу. Достатньо дурноватої пропозиції розвести паливо по АЗС,,,))))
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29.03.2022 18:41 Відповісти
не тратте время на упоротых

следующее поколение будет возмущаться:

- а что, нельзя было по канистре в кабину каждого самолета попрятать!
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29.03.2022 19:03 Відповісти
...ну что поделаешь... Советы..как надо поступать варьируются от стратегического курса страны и ведения БД..до советов ..как сделать аборт морской свинке при эвакуации в Польшу... )))
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29.03.2022 19:14 Відповісти
)))

не эвакуируюсь

свинок нет, но есть белки. попадут под мобилизацию))
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Ну то тоді остається сидіти і ждати прильоту,тоді ***** сміятись з каців за Чорнобаєвку, в нас на кожному аеродромі своя Чорнобаєвка! Вже мер Старкому кинув клич допомогти з паливномастильними матеріалами,бо ті що були з таким трудом людьми зібрані вже каци спалили! Зараз люди нашкребуть з останніх сил і їх знову завезуть на аеродром,ну то не *******,га?
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29.03.2022 19:21 Відповісти
..що ти мелеш...дурновате? Що нашкребуть люди? Авіаційний керосин? Ти хоча розумієш...що мова про паливо для літаків...Що знищена база авіаційного палива? Який мер кинув клич? З якого хрена мер опікується паливом для літаків? Звідки ви..дубові мозком .. вилазите?
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29.03.2022 21:05 Відповісти
Це ти спитай у мера Старкому яким він боком,може вкрасти щось хоче,а на складі гсм є не тільки авіаційний керосин,а й соляра і бензин і всілякі масла для обслуговуючого транспорту,бо окрім літаків і вертольотів є ще повно спецавто,тягачів,тракторів і т.д. Не називай когось дубовим,бо ти сам такий. А мер може збирати гроші з людей на керосин,якщо ти тупий ,і не розумієш то я вже пишу прямим текстом,може так до тебе дійде,а керосин можна сховати якщо є розум і бажання,а не тримати його на аеродромі по якому методично і регулярно ******* ракетами!!!
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29.03.2022 21:56 Відповісти
... ну от якби ти хоч трохи розумілося... що таке авіаційне паливо і як його зберігають... то заткнулось би!! Ніколи ..ніде авіаційне паливо не зберігається поряд з бензином та солярою. І деж можна сховати десь біля однієї тисячі тон керосину? Може залити у резервуари..де був бензин..чи соляра? А може ти щось інше запропонуєш? Може тобі невідомо..але на базі типу Старокостянтиніва...десь 10 ПЗ-17,5 и десяток ПЗ-5.... багато ти там палива сховаеш? Чи то ти хлопчинка не розумієш...що три-пять літрів бензину в бочку ПЗ-17.5 і більш ніхто нікуди не полетить? Повторюю... Звідки ти вилізло...неук!? Не треба лізти у те, де нічого не розумієш. І наостанок. Я на 100 відсотків впевнений що всі ПЗ були закачані і розосереджені. І повинні бути резервні сховища.... яких на наших аеродромах ніхто ніколи не робив. А якщо і робив..то всі вони у поганому стані. Не давайте поради ..нічого не розуміючи.
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29.03.2022 22:26 Відповісти
Від того що ти грамотний і ***** знаєш краще не стане,а потрібно шукати вихід,бо біля кожного аеродрому є козачки,які стукають в потрібний момент і відразу прилітає і знову Чорнобаївка,хіба не можна зарити в землю десь за межами аеродрому декілька чистих цистерн і заповнити керосином,це багато розуму потрібно для цього? В нас запасний аеродром був,коли я служив,цистерни з керосином зариті були в землю серед лісу,а хіба в військовий час їх не можна рознести по різних місцях? Чи потрібно ***** по радянським калькам все робити?
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29.03.2022 22:48 Відповісти
.. та тут ти правий на всі сто відсотків!!! Тільки одне АЛЕ!!! У 2019 році потрібно було думати ..коли зепогань вибирали... Коли з жовтня 2019 року авіаційним частинам не виділяли ні літру кероса на учбові польоти. Тоді потрібно було і цистерни заривати..і екіпажі готувати. А зараз давати поради не потрібно... А тим більш.ДУРНОВАТІ поради......
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29.03.2022 23:12 Відповісти
Війна точиться з 14 року,що заважало зробити це до 19 го? Всі приклали свої»зусилля».
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30.03.2022 10:30 Відповісти
..ви мені ще питання задайте..хто дав наказ розмінувати Чонгар та Арм*янський перешийок... Війна то з 2014 точиться...??? Тільки зусилля одні прикладали створюючи армію..а другі розвалюючи армію... І якщо перший всіма силами відновлював ВПС...то другий відверто нищив. Чи у Вас інше ставлення до ситуації!
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30.03.2022 15:02 Відповісти
Это касается и слитых наших военных, которых бездарно селили под одной крышей, без прикрытия ПВО.
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29.03.2022 18:12 Відповісти
Ця війна не має дипломатичного вирішення тільки перемога однієї із сторін, мир в даному випадку є відстроченням ще більш кровопролитної війни .
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29.03.2022 18:01 Відповісти
Це вже мир чи як?
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29.03.2022 18:01 Відповісти
Підари
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29.03.2022 18:01 Відповісти
Це я як Хмельничанин кажу!!
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29.03.2022 18:33 Відповісти
ЗНОВУ ДЕБІЛЬНИЙ МЕР У ДЕБІЛЬНОМУ ФЕЙСБУЦІ У РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН ПОВІДОМЛЯЄ, НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНО МОРДОР ВІДПРАЦЮВАВ ПО СТАРОКОСТЯНТИНІВУ. ЯКІ Ж ВИ ДЕБІЛЬНІ ПІАРЩИКИ!
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29.03.2022 18:02 Відповісти
Это такая военная хитрость, сказать открыто что тебе звиздец, а на самом деле никаких кадров. Вряд ли надо объяснять.
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29.03.2022 18:05 Відповісти
це не дебілізм ,а доклад про те,що ракети досягнули цілі
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29.03.2022 18:22 Відповісти
ти не яувляєш наскільки ти правий, описуючи поведінку цього мера навіть у довоєнний час. просто ніхто йому не попонував зніматись у широкопоширюваних серіальчиках. одне маленьке місто явно жме його великі амбіції. а тут такий шанс.
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29.03.2022 18:29 Відповісти
Бомбардировки перемирия ...
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29.03.2022 18:02 Відповісти
А какой дебил допускает скопление материальных ценностей или людей на прибитых и известных врагу точках? Что там насчёт Чернобаевки?
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29.03.2022 18:02 Відповісти
Всі договори складені з лапатніками не вартують паперу на якому вони складені...
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29.03.2022 18:02 Відповісти
от я розумію шо отримає Україна.з перемивин.А шо отримує рашка з перемовин Ніхто не знає?Чому замовчують?
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29.03.2022 18:03 Відповісти
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремление Украины вступить в Европейский союз", - зачитал Мединское предложение Украины.
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29.03.2022 18:09 Відповісти
писец...если правда !
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29.03.2022 18:17 Відповісти
это всё *****, не тратьте на обсуждение этого бреда время. Ничего этого не будет.
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29.03.2022 18:17 Відповісти
После выполненных условий ***** я думаю в ж***пу нас возьмут а не в ЕС. Да и нах. нам тот ЕС сдался если мы в НАТО не вступаем? Весь смысл НАТО был в коллективной безопасности и совместными учениями с НАТО. Теперь же фактически Украина будет с голой жопой. Зато ***** Ордло и крым напичкает новым вооружением и опять нападет, уже сделав выводы. А выводы кацапоиды делают быстро. Когда я говорил что кацапы начали массовое производство беспилотников после *сирии* и *нагорного карабаха*все смеялись.
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29.03.2022 18:26 Відповісти
Неймоверная бредятина!!! Если это предложила укр.делегация, а это то что требует орда, это полный позор и капитуляция.
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29.03.2022 18:45 Відповісти
Ха-ха! Оно не отрицает стремления Украины вступить в ЕС.Ха-ха! Стремление это как мечта. А реального вступления оно не допустит - вот в этом вся фишка не отрицания стремления.
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29.03.2022 18:50 Відповісти
Перемовинами війну не виграєш...
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29.03.2022 18:03 Відповісти
Найзапекліші бої у квітні будуть на Півдні та Сході.
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29.03.2022 18:04 Відповісти
подоляку туды кинуть
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29.03.2022 18:04 Відповісти
....а инфы о том, что мордер гасит по объектам инфраструктуры уже 34 дня до Мильничука не доходило......
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29.03.2022 18:04 Відповісти
Не робіть тільки для нас Чорнобаївку
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29.03.2022 18:04 Відповісти
Як раз під час перемовин…
Суки кацапські, таким буде і договір з ними.
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29.03.2022 18:04 Відповісти
І знову по GPS від гетманцева, напевно.
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29.03.2022 18:08 Відповісти
Літаки хоч вціліли?
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29.03.2022 18:09 Відповісти
три года зеленомордые членом груши околачивали, бабло на дорогах воровало., и вот результат
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29.03.2022 18:09 Відповісти
Бл відриваю телефон одразу агрохімія дайобжежтвою мать з вашою рекламою
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Навіщо розповідати кацапам куди попали ракети і що пошкоджено чи знищено
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Вони і так знають,бо їм відомо коли завезено паливо,біля кожного аеродрому є стукачі які справно відпрацьовують 30 срібняків,тут би сбу попрацювати ,але його в нас майже немає! Бо як розуміти багатотисячну армію зрадників,які роками готовились до зустрічі своїх хазяїв,навіть парадку завезли для параду на Хрещатику,ой хлопчики нічого нас життя не вчить!!!
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29.03.2022 22:11 Відповісти
Скільки можна "наступати на граблі" (з цими нафтобазами)? Невже за місяць не додумалися заховати паливні бочки глибоко під землею? 🤔
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29.03.2022 18:11 Відповісти
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29.03.2022 18:12 Відповісти
ЩЕ ОДИН ІДІОТ НАРИСУВАВСЯ! Романенко рецидивіст!
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29.03.2022 19:33 Відповісти
Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук,мусить отримати строк-довічне ув'язнення.
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29.03.2022 18:13 Відповісти
ДОЛ....БЫ ,СМЕЯЛИСЬ НАД КАЦАПАМИ.ТЕПЕРЬ ЧТО СТАРКОН 5 ЧАСТЬ
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29.03.2022 18:13 Відповісти
Зате 15 років про Крим І Лугандон будем переговори вести!
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29.03.2022 18:15 Відповісти
надеюсь, насчет топлива, это просто открытая и наглая деза для кацапов, иначе было бы, не объяснимо, чтобы, в условиях войны, не обеспечить сохранность горючего.
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29.03.2022 18:16 Відповісти
в умовах війни керосин не зберігається на стаціонарних аеродромах (авіабазах), а солярка - за кількасот км од театру бойових дій
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29.03.2022 18:22 Відповісти
в тебе в твітері такойж ник як тут?
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29.03.2022 18:22 Відповісти
в твиттере, меня, нет.
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29.03.2022 18:32 Відповісти
Родичі живуть поряд ,палало як сонце!
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29.03.2022 22:03 Відповісти
Научились от украинцев. Тут уже нужно серьёзное ПРО.
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29.03.2022 18:19 Відповісти
а у нас перемовини! і нех шатати човен!
де там аграхімія и подоляка? коли вже розпідалят за домовленості з "партнерами"?
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29.03.2022 18:21 Відповісти
та сколько уже можно?!
перелейте топливо в ж/д цистерны, не верю что нет пустых
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29.03.2022 18:37 Відповісти
Найкращий мирний договір - це боєздатна армія , достатня кількість оборонної і летальної зброї, достатня кількість літаків, гелікоптерів і все інше, що потрібно для армії, а патріотизму і мужності у наших захисників достатньо. Слава нашим Збройним Силам, Національній гвардії, волонтерам!.Слава Україні!
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29.03.2022 18:50 Відповісти
Не кладыть яйця в один кошик! Це - здавна відома мудрість. Але нею користуються лише мудрі. Хто цю мудрість забуває, той побирається по людях.
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29.03.2022 18:55 Відповісти
В Дебальцево теж поки ми вели переговори, кацапи позацмали зручні позиції в наших тилах, і коли було їм зручно порушили перемир'я і пішли в наступ.
Те саме в ДАП-і. Але хіба зелені соплі про це чули колись? Тому наступають на старі граблі
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29.03.2022 19:08 Відповісти
Мирну угоду поїхали підписувати? Отримайте наївні дурники! 😬
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29.03.2022 19:19 Відповісти
 
 