Війська РФ завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині
Сьогодні, 29 березня, російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно — Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні в нас запаси паливно-мастильних матеріалів, що ми з великими потугами зібрали в якості стратегічного запасу", - зауважив він.
Тому він звернувся із проханням до містян - допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів.
Топ коментарі
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Отто фон Бісмарк
Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.
Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5068889219861240 Facebook , что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.
"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", - написал он.
https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli (Шота Руставели)
А где этот мнимый "герой" Сенцов? В Европе сидит и советы раздает?
.....для особо "одарённых" ещё раз:
"Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины........
Слава ЗСУ!!!
следующее поколение будет возмущаться:
- а что, нельзя было по канистре в кабину каждого самолета попрятать!
не эвакуируюсь
свинок нет, но есть белки. попадут под мобилизацию))
Суки кацапські, таким буде і договір з ними.
де там аграхімія и подоляка? коли вже розпідалят за домовленості з "партнерами"?
перелейте топливо в ж/д цистерны, не верю что нет пустых
Те саме в ДАП-і. Але хіба зелені соплі про це чули колись? Тому наступають на старі граблі