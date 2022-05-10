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Украина получила от США первый вертолет Ми-17, - СМИ

гелікоптер,мі17

Во вторник, 10 мая, Украина получила первый из 11 вертолетов Ми-17, которые должны поставить США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По данным Washington Post, транспортные вертолеты Ми-17 когда-то предназначались для Афганистана, но это было до падения правительства, которое поддерживали США. Такие вертолеты преимущественно используются для перевозки личного состава, но могут быть вооружены ракетами и пушками для использования в ситуациях непосредственной авиационной поддержки.

США также предоставят Украине комплекты, содержащие устройства с лазерной наводкой, которые сделают ракеты более точными, заявил Пентагон.

Отмечается, что вертолеты могут быть использованы для перемещения солдат по полю боя и для медицинской эвакуации  в ходе битвы за Донбасс.

Также смотрите: Со дна Киевского моря подняли российский вертолет Ми-35М ВКС РФ. ВИДЕО

США (27174) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+32
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10.05.2022 22:50 Ответить
+22
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10.05.2022 22:58 Ответить
+13
Нам нужны Томагавки!
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10.05.2022 22:51 Ответить
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Первый пошел).
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10.05.2022 22:50 Ответить
Не пройшло й місяця... Неймовірно швидко.
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11.05.2022 00:55 Ответить
Ще міс тому публікували відео завантаження гелікоптерів для України
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12.05.2022 12:44 Ответить
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10.05.2022 22:50 Ответить
Нам нужны Томагавки!
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10.05.2022 22:51 Ответить
Нам нужна Звезда Смерти! Линкор Ямато! ПЛАРК Огайо!).
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10.05.2022 22:56 Ответить
i mech jedai.....kazhdomu !
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10.05.2022 22:58 Ответить
взагалі то так,нам потрібна "довга рука",і тамагавк був би до речі,але от фігня така,янки наземні пускові утилізували давно...
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10.05.2022 23:10 Ответить
****, профі з двома, а з моря вони як стріляють? Перестав на колеса і ***...в поки гаряч. І, так, ти що при їх утилізації присутній був, троляка з бугра?
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11.05.2022 00:20 Ответить
а що батьки кажуть?
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11.05.2022 00:37 Ответить
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10.05.2022 22:58 Ответить
На

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10.05.2022 23:08 Ответить
Та це ж карпатська бартка!
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11.05.2022 00:34 Ответить
А у тебе є носії для них: літаки й кораблі? Наземні пускові установки були знищені, відповідно до договору РСМД.
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11.05.2022 00:25 Ответить
⚡️В Беларуси была замечена переброска техники в направлении Пинска - СМИ

Это ближайший город к границе Украины. Находится в направлении городов Луцк и Ровно.
https://t.me/kievreal1/21293
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10.05.2022 22:58 Ответить
Уверен что хотят взять на понт, ну не полезут они на западную.
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10.05.2022 23:00 Ответить
а если и полезут то их всу за недельку всех перекрошит в тех лесах
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10.05.2022 23:26 Ответить
Статья в википедии на тему "Волынская резня" очень сильно поменяет контент
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11.05.2022 08:23 Ответить
Куйло давит на лукашенко чтобы тот открыл второй фронт....bbgh
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11.05.2022 02:20 Ответить
Гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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10.05.2022 23:03 Ответить
зелох сказал, не портите нам шашлыки, няни в акуе...
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10.05.2022 23:06 Ответить
Можна поставити на них супер ракети брімстоун розроблених консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних Сил.
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10.05.2022 23:06 Ответить
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10.05.2022 23:07 Ответить
40+ км з вертольота,Надзвукова, ~450 м/с (~ 1.3 Маха)
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10.05.2022 23:10 Ответить
якщо не версія з дальністю 80км,то так собі радість,пілотам доведеться перти з ними на відстань до 30км... тобто лізти прямо в пащу кацапському ппо,з такою самою радістю можна і х29 використовувати,тим більше під Брімстоун ще потрібен носій,а наші літаки з ними не дружать.
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10.05.2022 23:13 Ответить
Брімстоун 2 можна поставити навіть на пікап,дальність цієї протитанкової ракети 12 км.
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10.05.2022 23:30 Ответить
Война показала что вертолет как ударная боевая единицы, абсолютно бесполезная и даже опасная для экипажа хрень. Как грузовое такси и для вывоза раненных еще пойдет
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10.05.2022 23:41 Ответить
рашистские вертолеты потрепали нашим танкистам нервы под Изюмом.
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11.05.2022 00:20 Ответить
В них що не було стінгерів? Це сама проста мішень.
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11.05.2022 00:58 Ответить
да очень странно помощь приходит а вертолеты "трепают нервы"
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11.05.2022 01:37 Ответить
Я когда увидел Ми-8 или как их там в раскраске с красными пятнами трохи словил измену, думал уже из гнойника поперли. А потом дошло что это афганская раскраска.
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10.05.2022 23:41 Ответить
Тільки тепер і тільки 1? Через місяць після заявки? А решта по 1 до кінця року?
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11.05.2022 00:15 Ответить
Очевидно, восстанавливают. Не боеготовы были. Но это не отменяет эффекта инерции американкой военщины. Хотелось бы в разы быстрее.
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11.05.2022 00:21 Ответить
военщина только израильская бывает бот..
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11.05.2022 01:38 Ответить
потужно...
запад нам поможет, утверждал великий комбинатор
нет, только на Господа Бога надежда наша, жаль, что атеистов как ваты у нас
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17.05.2022 07:18 Ответить
 
 