Украина получила от США первый вертолет Ми-17, - СМИ
Во вторник, 10 мая, Украина получила первый из 11 вертолетов Ми-17, которые должны поставить США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По данным Washington Post, транспортные вертолеты Ми-17 когда-то предназначались для Афганистана, но это было до падения правительства, которое поддерживали США. Такие вертолеты преимущественно используются для перевозки личного состава, но могут быть вооружены ракетами и пушками для использования в ситуациях непосредственной авиационной поддержки.
США также предоставят Украине комплекты, содержащие устройства с лазерной наводкой, которые сделают ракеты более точными, заявил Пентагон.
Отмечается, что вертолеты могут быть использованы для перемещения солдат по полю боя и для медицинской эвакуации в ходе битвы за Донбасс.
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запад нам поможет, утверждал великий комбинатор
нет, только на Господа Бога надежда наша, жаль, что атеистов как ваты у нас