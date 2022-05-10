Україна отримала від США перший гелікоптер Мі-17, - ЗМІ
У вівторок, 10 травня, Україна отримала перший із 11 гелікоптерів Мі-17, які мають поставити США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
За даними Washington Post, транспортні гелікоптери Мі-17 колись призначалися для Афганістану, але це було до падіння уряду, що підтримувався США. Такі вертольоти переважно використовуються для перевезення особового складу, але можуть бути озброєні ракетами та гарматами для використання у ситуаціях безпосередньої авіаційної підтримки.
США також нададуть Україні комплекти, що містять пристрої з лазерним наведенням, які зроблять ракети точнішими, заявив Пентагон.
Зазначається, що гелікоптери можуть бути використані для переміщення солдатів полем бою та медичної евакуації величезним регіоном у битві за Донбас.
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запад нам поможет, утверждал великий комбинатор
нет, только на Господа Бога надежда наша, жаль, что атеистов как ваты у нас