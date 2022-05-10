УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
27 779 35

Україна отримала від США перший гелікоптер Мі-17, - ЗМІ

гелікоптер,мі17

У вівторок, 10 травня, Україна отримала перший із 11 гелікоптерів Мі-17, які мають поставити США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За даними Washington Post, транспортні гелікоптери Мі-17 колись призначалися для Афганістану, але це було до падіння уряду, що підтримувався США. Такі вертольоти переважно використовуються для перевезення особового складу, але можуть бути озброєні ракетами та гарматами для використання у ситуаціях безпосередньої авіаційної підтримки.

США також нададуть Україні комплекти, що містять пристрої з лазерним наведенням, які зроблять ракети точнішими, заявив Пентагон.

Зазначається, що гелікоптери можуть бути використані для переміщення солдатів полем бою та медичної евакуації величезним регіоном у битві за Донбас.

Також дивіться: Із дна Київського моря підняли російський гелікоптер Мі-35М ВКС РФ. ВIДЕО

Автор: 

США (23437) вертоліт (883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
10.05.2022 22:50 Відповісти
+22
показати весь коментар
10.05.2022 22:58 Відповісти
+13
Нам нужны Томагавки!
показати весь коментар
10.05.2022 22:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Первый пошел).
показати весь коментар
10.05.2022 22:50 Відповісти
Не пройшло й місяця... Неймовірно швидко.
показати весь коментар
11.05.2022 00:55 Відповісти
Ще міс тому публікували відео завантаження гелікоптерів для України
показати весь коментар
12.05.2022 12:44 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 22:50 Відповісти
Нам нужны Томагавки!
показати весь коментар
10.05.2022 22:51 Відповісти
Нам нужна Звезда Смерти! Линкор Ямато! ПЛАРК Огайо!).
показати весь коментар
10.05.2022 22:56 Відповісти
i mech jedai.....kazhdomu !
показати весь коментар
10.05.2022 22:58 Відповісти
взагалі то так,нам потрібна "довга рука",і тамагавк був би до речі,але от фігня така,янки наземні пускові утилізували давно...
показати весь коментар
10.05.2022 23:10 Відповісти
****, профі з двома, а з моря вони як стріляють? Перестав на колеса і ***...в поки гаряч. І, так, ти що при їх утилізації присутній був, троляка з бугра?
показати весь коментар
11.05.2022 00:20 Відповісти
а що батьки кажуть?
показати весь коментар
11.05.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 22:58 Відповісти
На

показати весь коментар
10.05.2022 23:08 Відповісти
Та це ж карпатська бартка!
показати весь коментар
11.05.2022 00:34 Відповісти
А у тебе є носії для них: літаки й кораблі? Наземні пускові установки були знищені, відповідно до договору РСМД.
показати весь коментар
11.05.2022 00:25 Відповісти
⚡️В Беларуси была замечена переброска техники в направлении Пинска - СМИ

Это ближайший город к границе Украины. Находится в направлении городов Луцк и Ровно.
https://t.me/kievreal1/21293
показати весь коментар
10.05.2022 22:58 Відповісти
Уверен что хотят взять на понт, ну не полезут они на западную.
показати весь коментар
10.05.2022 23:00 Відповісти
а если и полезут то их всу за недельку всех перекрошит в тех лесах
показати весь коментар
10.05.2022 23:26 Відповісти
Статья в википедии на тему "Волынская резня" очень сильно поменяет контент
показати весь коментар
11.05.2022 08:23 Відповісти
Куйло давит на лукашенко чтобы тот открыл второй фронт....bbgh
показати весь коментар
11.05.2022 02:20 Відповісти
Гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
10.05.2022 23:03 Відповісти
зелох сказал, не портите нам шашлыки, няни в акуе...
показати весь коментар
10.05.2022 23:06 Відповісти
Можна поставити на них супер ракети брімстоун розроблених консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних Сил.
показати весь коментар
10.05.2022 23:06 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2022 23:07 Відповісти
40+ км з вертольота,Надзвукова, ~450 м/с (~ 1.3 Маха)
показати весь коментар
10.05.2022 23:10 Відповісти
якщо не версія з дальністю 80км,то так собі радість,пілотам доведеться перти з ними на відстань до 30км... тобто лізти прямо в пащу кацапському ппо,з такою самою радістю можна і х29 використовувати,тим більше під Брімстоун ще потрібен носій,а наші літаки з ними не дружать.
показати весь коментар
10.05.2022 23:13 Відповісти
Брімстоун 2 можна поставити навіть на пікап,дальність цієї протитанкової ракети 12 км.
показати весь коментар
10.05.2022 23:30 Відповісти
Война показала что вертолет как ударная боевая единицы, абсолютно бесполезная и даже опасная для экипажа хрень. Как грузовое такси и для вывоза раненных еще пойдет
показати весь коментар
10.05.2022 23:41 Відповісти
рашистские вертолеты потрепали нашим танкистам нервы под Изюмом.
показати весь коментар
11.05.2022 00:20 Відповісти
В них що не було стінгерів? Це сама проста мішень.
показати весь коментар
11.05.2022 00:58 Відповісти
да очень странно помощь приходит а вертолеты "трепают нервы"
показати весь коментар
11.05.2022 01:37 Відповісти
Я когда увидел Ми-8 или как их там в раскраске с красными пятнами трохи словил измену, думал уже из гнойника поперли. А потом дошло что это афганская раскраска.
показати весь коментар
10.05.2022 23:41 Відповісти
Тільки тепер і тільки 1? Через місяць після заявки? А решта по 1 до кінця року?
показати весь коментар
11.05.2022 00:15 Відповісти
Очевидно, восстанавливают. Не боеготовы были. Но это не отменяет эффекта инерции американкой военщины. Хотелось бы в разы быстрее.
показати весь коментар
11.05.2022 00:21 Відповісти
военщина только израильская бывает бот..
показати весь коментар
11.05.2022 01:38 Відповісти
потужно...
запад нам поможет, утверждал великий комбинатор
нет, только на Господа Бога надежда наша, жаль, что атеистов как ваты у нас
показати весь коментар
17.05.2022 07:18 Відповісти
 
 