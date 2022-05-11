Из-за санкций Запада российские губернаторы массово слагают полномочия
Отставки четырех губернаторов российских областей связывают с введенными против России санкциями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters
Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок.
Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.
Хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю, пишет издание.
Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.
Илья Гращенков, глава аналитического Центра развития региональной политики в Москве, заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванных санкциями Запада.
Он сказал: "Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами".
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дебильномунеоднозначно подана. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами". Источник: Может молодыми?
У них приближался срок истечения полномочий.
Четверо из пяти отставников- пожилые.
Евстифееву (Мари Эл) - 63
Радаеву (Саратов) - 61
Васильеву (Кировская)- 60
Жвачкину (Томск)- 65
В расцвете лет только Любимов (Рязань)
Приграничных с Украиной регионов среди 5-ки - нет. В РФ осталось лишь 12 глав регионов в возрасте 60+
"У всех были бананы старые и мягкие, а у тебя большой и твёрдый.
Ты знаешь, иногда банан это просто банан."
А новостей сегодня много и не высосанных из пальца.
Нужно создавать народные республики и тем самым открещиваться от санкций