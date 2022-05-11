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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за санкций Запада российские губернаторы массово слагают полномочия

санкції

Отставки четырех губернаторов российских областей связывают с введенными против России санкциями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок.

Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю, пишет издание.

Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

Илья Гращенков, глава аналитического Центра развития региональной политики в Москве, заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванных санкциями Запада.

Он сказал: "Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами".

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Автор: 

губернатор (459) россия (96246) санкции (11491)


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Топ комментарии
+15
Чого? "Рускій мір" але такий прекрасний в "квітучій" недодержаві під назвою Параша. Зря вони так, Параша тільки з колін почала вставати.
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11.05.2022 06:37 Ответить
+15
Губернаторы поняли шё ани на кануне грандиозного шухера.
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11.05.2022 07:00 Ответить
+10
Поехали бабло перепрятывать и рассовывать по заначкам...
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11.05.2022 07:08 Ответить
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Согласен. Смаковать и искать перемогу в виде "новостей" с пожара какого-нить мусорного бака (условно) в рашке - тупо.
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11.05.2022 07:02 Ответить
Пшел вон.
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11.05.2022 07:21 Ответить
а чего же они не продлили свои полномочия - что зарплата "не устраивает"?
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11.05.2022 08:25 Ответить
Ватниця , и заблукала - тобі туди
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11.05.2022 07:13 Ответить
Как там в жопе мира "Марий Эл"?
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11.05.2022 07:20 Ответить
Чого? "Рускій мір" але такий прекрасний в "квітучій" недодержаві під назвою Параша. Зря вони так, Параша тільки з колін почала вставати.
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11.05.2022 06:37 Ответить
Губернаторы поняли шё ани на кануне грандиозного шухера.
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11.05.2022 07:00 Ответить
ой да не факт, шо сами поняли. вполне вероятно, шо им намекнули...
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11.05.2022 09:45 Ответить
Намекнули. Вы правы - намекнули. А почему бы и нет? Да, и сама новость как то по дебильному неоднозначно подана. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами". Источник: Может молодыми?

У них приближался срок истечения полномочий.

Четверо из пяти отставников-​ пожилые.

Евстифееву (Мари Эл) - 63

Радаеву (Саратов) - 61

Васильеву (Кировская)- 60

Жвачкину (Томск)- 65

В расцвете лет только Любимов (Рязань)

Приграничных с Украиной регионов среди 5-ки - нет. В РФ осталось лишь 12 глав регионов в возрасте 60+
"У всех были бананы старые и мягкие, а у тебя большой и твёрдый.
Ты знаешь, иногда банан это просто банан."
А новостей сегодня много и не высосанных из пальца.
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11.05.2022 16:26 Ответить
Шпана по норах !!!!
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11.05.2022 07:08 Ответить
Поехали бабло перепрятывать и рассовывать по заначкам...
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11.05.2022 07:08 Ответить
Никто не хочет собак на шею в виде "провала мобилизации", "саботаж спецоперации", "подрыв интенсификации". И если подмахивать плешивому во время военного положения, то в Гааге можно лишиться всего нажитого непосильным трудом.. И это они называют страной образцового быта...
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11.05.2022 07:50 Ответить
только четыре. а ведь "мобилизация" кацапского мяса и последующие трупы и прилагающееся к ним скорее всего и повесили на губернаторов (ну, помимо санкций и невыезда в перспективе).
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11.05.2022 08:05 Ответить
Апполитично рассуждают губернаторы.
Нужно создавать народные республики и тем самым открещиваться от санкций
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11.05.2022 08:12 Ответить
 
 