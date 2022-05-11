Через санкції Заходу російські губернатори масово складають повноваження
Відставки чотирьох губернаторів російських областей пов’язують із запровадженими проти Росії санкціями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters
Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області наголосив, що не балотуватиметься на новий термін.
Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.
Хоча губернатори російських регіонів обираються, вони політично підпорядковані Кремлю, пише видання.
Деякі губернатори, які подали у відставку, представляють регіони, де правлячий блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.
Ілля Гращенков, голова аналітичного Центру розвитку регіональної політики в Москві, заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, викликаних санкціями Заходу.
Він сказав: "Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативами".
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дебильномунеоднозначно подана. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами". Источник: Может молодыми?
У них приближался срок истечения полномочий.
Четверо из пяти отставников- пожилые.
Евстифееву (Мари Эл) - 63
Радаеву (Саратов) - 61
Васильеву (Кировская)- 60
Жвачкину (Томск)- 65
В расцвете лет только Любимов (Рязань)
Приграничных с Украиной регионов среди 5-ки - нет. В РФ осталось лишь 12 глав регионов в возрасте 60+
"У всех были бананы старые и мягкие, а у тебя большой и твёрдый.
Ты знаешь, иногда банан это просто банан."
А новостей сегодня много и не высосанных из пальца.
Нужно создавать народные республики и тем самым открещиваться от санкций