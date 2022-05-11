УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7589 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 835 16

Через санкції Заходу російські губернатори масово складають повноваження

санкції

Відставки чотирьох губернаторів російських областей пов’язують із запровадженими проти Росії санкціями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області наголосив, що не балотуватиметься на новий термін.

Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.

Хоча губернатори російських регіонів обираються, вони політично підпорядковані Кремлю, пише видання.

Деякі губернатори, які подали у відставку, представляють регіони, де правлячий блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.

Ілля Гращенков, голова аналітичного Центру розвитку регіональної політики в Москві, заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, викликаних санкціями Заходу.

Він сказав: "Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативами".

Також читайте: Шостий пакет санкцій проти РФ розглянуть наступного понеділка на рівні міністрів ЄС, – Боррель

Автор: 

губернатор (60) росія (66144) санкції (12139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Чого? "Рускій мір" але такий прекрасний в "квітучій" недодержаві під назвою Параша. Зря вони так, Параша тільки з колін почала вставати.
показати весь коментар
11.05.2022 06:37 Відповісти
+15
Губернаторы поняли шё ани на кануне грандиозного шухера.
показати весь коментар
11.05.2022 07:00 Відповісти
+10
Поехали бабло перепрятывать и рассовывать по заначкам...
показати весь коментар
11.05.2022 07:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Согласен. Смаковать и искать перемогу в виде "новостей" с пожара какого-нить мусорного бака (условно) в рашке - тупо.
показати весь коментар
11.05.2022 07:02 Відповісти
Пшел вон.
показати весь коментар
11.05.2022 07:21 Відповісти
а чего же они не продлили свои полномочия - что зарплата "не устраивает"?
показати весь коментар
11.05.2022 08:25 Відповісти
Ватниця , и заблукала - тобі туди
показати весь коментар
11.05.2022 07:13 Відповісти
Как там в жопе мира "Марий Эл"?
показати весь коментар
11.05.2022 07:20 Відповісти
Чого? "Рускій мір" але такий прекрасний в "квітучій" недодержаві під назвою Параша. Зря вони так, Параша тільки з колін почала вставати.
показати весь коментар
11.05.2022 06:37 Відповісти
Губернаторы поняли шё ани на кануне грандиозного шухера.
показати весь коментар
11.05.2022 07:00 Відповісти
ой да не факт, шо сами поняли. вполне вероятно, шо им намекнули...
показати весь коментар
11.05.2022 09:45 Відповісти
Намекнули. Вы правы - намекнули. А почему бы и нет? Да, и сама новость как то по дебильному неоднозначно подана. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами". Источник: Может молодыми?

У них приближался срок истечения полномочий.

Четверо из пяти отставников-​ пожилые.

Евстифееву (Мари Эл) - 63

Радаеву (Саратов) - 61

Васильеву (Кировская)- 60

Жвачкину (Томск)- 65

В расцвете лет только Любимов (Рязань)

Приграничных с Украиной регионов среди 5-ки - нет. В РФ осталось лишь 12 глав регионов в возрасте 60+
"У всех были бананы старые и мягкие, а у тебя большой и твёрдый.
Ты знаешь, иногда банан это просто банан."
А новостей сегодня много и не высосанных из пальца.
показати весь коментар
11.05.2022 16:26 Відповісти
Шпана по норах !!!!
показати весь коментар
11.05.2022 07:08 Відповісти
Поехали бабло перепрятывать и рассовывать по заначкам...
показати весь коментар
11.05.2022 07:08 Відповісти
Никто не хочет собак на шею в виде "провала мобилизации", "саботаж спецоперации", "подрыв интенсификации". И если подмахивать плешивому во время военного положения, то в Гааге можно лишиться всего нажитого непосильным трудом.. И это они называют страной образцового быта...
показати весь коментар
11.05.2022 07:50 Відповісти
только четыре. а ведь "мобилизация" кацапского мяса и последующие трупы и прилагающееся к ним скорее всего и повесили на губернаторов (ну, помимо санкций и невыезда в перспективе).
показати весь коментар
11.05.2022 08:05 Відповісти
Апполитично рассуждают губернаторы.
Нужно создавать народные республики и тем самым открещиваться от санкций
показати весь коментар
11.05.2022 08:12 Відповісти
 
 