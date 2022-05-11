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В четверг Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

оон,радбез

Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине ожидается в четверг, 12 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание по гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики.

Ожидается, что Гуманитарное бюро ООН и представители ЮНИСЕФ выступят в Совете

Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем ​​по недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей.

Соединенные Штаты также выдвинут новую резолюцию по этому вопросу, но  голосование в настоящее время пока не запланировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН единогласно поддержал мирное урегулирование в Украине, - Гутерриш

Совбез ООН (1123) гуманитарная сфера (34)


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сліпі сядуть розглядати.................... сюр
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11.05.2022 08:01 Ответить
Зачем так спешить. Подумайте прикиньте всё. У Украины вагон времени.
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11.05.2022 08:02 Ответить
Який радбез,це те імпотентне збіговисько,де з правом вето сидить брутальний,цинічний терорист!!!!!!!
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11.05.2022 08:05 Ответить
нарешті відвернули увагу від лінивих злодійкуватих еритрейців і звернули на нас, це ж треба.
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11.05.2022 08:06 Ответить
Ішов третій місяць війни.
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11.05.2022 08:07 Ответить
ООН пора бы признать этот девиз официальным.
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11.05.2022 08:26 Ответить
ООН, рятуйте Героїв Маріуполя, які захищають і вас у тому числі від світового кацапського тероризма.. або саморозпускайтеся, імотенти
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11.05.2022 08:36 Ответить
 
 