В четверг Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине ожидается в четверг, 12 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание по гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики.

Ожидается, что Гуманитарное бюро ООН и представители ЮНИСЕФ выступят в Совете

Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем ​​по недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей.

Соединенные Штаты также выдвинут новую резолюцию по этому вопросу, но голосование в настоящее время пока не запланировано.

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