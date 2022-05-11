В четверг Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине ожидается в четверг, 12 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание по гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики.
Ожидается, что Гуманитарное бюро ООН и представители ЮНИСЕФ выступят в Совете
Кроме того, Совбез также проведет заседание в среду днем по недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей.
Соединенные Штаты также выдвинут новую резолюцию по этому вопросу, но голосование в настоящее время пока не запланировано.
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