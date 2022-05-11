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У четвер Радбез ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні

оон,радбез

Засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні очікується у четвер, 12 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Очікується, що Рада Безпеки ООН у четвер вранці проведе публічне засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики.

Очікується, що Гуманітарне бюро ООН і представники ЮНІСЕФ виступлять у раді

Крім того, Радбез також проведе засідання у середу вдень щодо нещодавнього випробування балістичної ракети Північною Кореєю.

Сполучені Штати також висунуть нову резолюцію з цього питання, але наразі голосування на цей час не заплановане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН одноголосно підтримав мирне врегулювання в Україні, - Гутерріш

Автор: 

Радбез ООН (869) гуманітарна сфера (18)


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сліпі сядуть розглядати.................... сюр
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11.05.2022 08:01 Відповісти
Зачем так спешить. Подумайте прикиньте всё. У Украины вагон времени.
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11.05.2022 08:02 Відповісти
Який радбез,це те імпотентне збіговисько,де з правом вето сидить брутальний,цинічний терорист!!!!!!!
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11.05.2022 08:05 Відповісти
нарешті відвернули увагу від лінивих злодійкуватих еритрейців і звернули на нас, це ж треба.
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11.05.2022 08:06 Відповісти
Ішов третій місяць війни.
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11.05.2022 08:07 Відповісти
ООН пора бы признать этот девиз официальным.
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11.05.2022 08:26 Відповісти
ООН, рятуйте Героїв Маріуполя, які захищають і вас у тому числі від світового кацапського тероризма.. або саморозпускайтеся, імотенти
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11.05.2022 08:36 Відповісти
 
 