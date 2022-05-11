"Желтый" уровень террористической опасности введен в Белгородской области РФ

В Белгородской области Российской Федерации вводят "желтый" уровень террористической угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - говорится в сообщении.

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