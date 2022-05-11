"Желтый" уровень террористической опасности введен в Белгородской области РФ
В Белгородской области Российской Федерации вводят "желтый" уровень террористической угрозы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - говорится в сообщении.
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То добре.
Хоча, місцева бєлгородская бавовна мабуть і справді сцить.
-- Вы что с ума сошли? Нет не бывает! --
-- Сестра, сестра, а кровь бывает жёлтой? --
-- Достали вы меня.., ну бывает, бывает!!! --
-- Сестра я весь в крови ... --
Треба, щоб був червоний. І щоб москалі очі заплющити боялись вночі.