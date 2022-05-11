РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10245 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 511 31

"Желтый" уровень террористической опасности введен в Белгородской области РФ

область,бєлгород,бєлгородская

В Белгородской области Российской Федерации вводят "желтый" уровень террористической угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители русского Белгорода проснулись от очередных "хлопков". ВИДЕО

Автор: 

россия (96246) терроризм (18692) Белгород (457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
11.05.2022 08:21 Ответить
+13
да а шо нетак?)
показать весь комментарий
11.05.2022 09:02 Ответить
+11
Нє-нє, слабенько.
Треба, щоб був червоний. І щоб москалі очі заплющити боялись вночі.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=DEQP-WIx3Og
показать весь комментарий
11.05.2022 08:08 Ответить
И что это значит? Обдриставшись жиденьким и жёлтеньким попросятся в состав Украины?
показать весь комментарий
11.05.2022 08:12 Ответить
треба привід до мобілізації. зараз піде рязанскій сахар...
показать весь комментарий
11.05.2022 08:42 Ответить
Ага, следующий уровень режима - коричневый
показать весь комментарий
11.05.2022 22:32 Ответить
имхо, захватить кацапстан гораздо проще чем Украину. там все централизированно. сказали всем на крейсер Москва - все туда идут. да и Хйло поэтому и "президент" 20 лет.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:12 Ответить
Касабам сцикотно вже стає !?
То добре.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:16 Ответить
Або щось там збираються мутити з примусовою мобілізацією у прикордонних з Україною областях.
Хоча, місцева бєлгородская бавовна мабуть і справді сцить.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:20 Ответить
Так пройшла інфа..прихована мобілізація по мордору вже йде ...Плюс до нас / на гумус ! / вже багато мусарні їхньої переправляють
показать весь комментарий
11.05.2022 08:28 Ответить
вже помітили автобуси з різними гаслами,типу добровільно записуватись в армію на контракт..мобілізація йде приховано..так само збирають і з Сирії Білорусі Придністров'я...все приховано
показать весь комментарий
11.05.2022 08:36 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 10:18 Ответить
Ану марш по норам і сидіть там.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:19 Ответить
А що там таке траплялося? Може хтось знає?
показать весь комментарий
11.05.2022 08:20 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 08:21 Ответить
да а шо нетак?)
показать весь комментарий
11.05.2022 09:02 Ответить
я так розумію що він знае що ці міста не їх
показать весь комментарий
11.05.2022 09:42 Ответить
Мокші самі себе бояться?
показать весь комментарий
11.05.2022 08:31 Ответить
Весгяне загострення параноідноі шизофреніі!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 08:42 Ответить
Сцят коли лячнл?!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 08:40 Ответить
Вас довго не було. Все гаразд ?
показать весь комментарий
11.05.2022 08:57 Ответить
Все ок,життя триває!!! Дякує що непокоітеся!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 09:28 Ответить
Невже китайці нападуть?
показать весь комментарий
11.05.2022 08:51 Ответить
-- Сестра, сестра, а кровь бывает жёлтой? --
-- Вы что с ума сошли? Нет не бывает! --
-- Сестра, сестра, а кровь бывает жёлтой? --
-- Достали вы меня.., ну бывает, бывает!!! --
-- Сестра я весь в крови ... --
показать весь комментарий
11.05.2022 08:52 Ответить
Нє-нє, слабенько.
Треба, щоб був червоний. І щоб москалі очі заплющити боялись вночі.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:58 Ответить
Терористи проти терористів?Це як масло масляне.Незабаром Сенат прийме резолюцію яку вже зареєстрували ,де рф отримує статус -держава спонсор тероризму і буде вона у компанії північної кореї,сирії,куби та ірану!
показать весь комментарий
11.05.2022 09:20 Ответить
Коричневий. Коричневий рівень запроваджуйте. Протигази при цьому ************.
показать весь комментарий
11.05.2022 09:43 Ответить
На параді путлєра щось не було бронетехніки з літерами Z...V....мабуть сгоріли живцем..

показать весь комментарий
11.05.2022 09:50 Ответить
ой , а шо случилось , мы с Украины можем чем-то помочь?
показать весь комментарий
11.05.2022 10:12 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 10:54 Ответить
Страшно,кацапи? Все тільки починається! Далі буде ще цікавіше.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:48 Ответить
Правильно, так і треба. Нехай тепер до кожного звуку прислухаються. Чи не летить на голову часом.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:58 Ответить
 
 