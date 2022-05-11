"Жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ
У Бєлгородській області Російської Федерації запроваджують "жовтий" рівень терористичної небезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram
"До 25 травня на території Бєлгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 YU ST
показати весь коментар11.05.2022 08:21 Відповісти Посилання
+13 Ан Пз
показати весь коментар11.05.2022 09:02 Відповісти Посилання
+11 Vedana
показати весь коментар11.05.2022 08:58 Відповісти Посилання
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То добре.
Хоча, місцева бєлгородская бавовна мабуть і справді сцить.
-- Вы что с ума сошли? Нет не бывает! --
-- Сестра, сестра, а кровь бывает жёлтой? --
-- Достали вы меня.., ну бывает, бывает!!! --
-- Сестра я весь в крови ... --
Треба, щоб був червоний. І щоб москалі очі заплющити боялись вночі.