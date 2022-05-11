"Жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ

У Бєлгородській області Російської Федерації запроваджують "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

"До 25 травня на території Бєлгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ можуть за кілька тижнів просунутись до Бєлгородщини, - американські аналітики