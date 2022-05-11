УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7589 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 511 31

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ

область,бєлгород,бєлгородская

У Бєлгородській області Російської Федерації запроваджують "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

"До 25 травня на території Бєлгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ можуть за кілька тижнів просунутись до Бєлгородщини, - американські аналітики

Автор: 

росія (66144) тероризм (2868) Бєлгород (512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
11.05.2022 08:21 Відповісти
+13
да а шо нетак?)
показати весь коментар
11.05.2022 09:02 Відповісти
+11
Нє-нє, слабенько.
Треба, щоб був червоний. І щоб москалі очі заплющити боялись вночі.
показати весь коментар
11.05.2022 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=DEQP-WIx3Og
показати весь коментар
11.05.2022 08:08 Відповісти
И что это значит? Обдриставшись жиденьким и жёлтеньким попросятся в состав Украины?
показати весь коментар
11.05.2022 08:12 Відповісти
треба привід до мобілізації. зараз піде рязанскій сахар...
показати весь коментар
11.05.2022 08:42 Відповісти
Ага, следующий уровень режима - коричневый
показати весь коментар
11.05.2022 22:32 Відповісти
имхо, захватить кацапстан гораздо проще чем Украину. там все централизированно. сказали всем на крейсер Москва - все туда идут. да и Хйло поэтому и "президент" 20 лет.
показати весь коментар
11.05.2022 08:12 Відповісти
Касабам сцикотно вже стає !?
То добре.
показати весь коментар
11.05.2022 08:16 Відповісти
Або щось там збираються мутити з примусовою мобілізацією у прикордонних з Україною областях.
Хоча, місцева бєлгородская бавовна мабуть і справді сцить.
показати весь коментар
11.05.2022 08:20 Відповісти
Так пройшла інфа..прихована мобілізація по мордору вже йде ...Плюс до нас / на гумус ! / вже багато мусарні їхньої переправляють
показати весь коментар
11.05.2022 08:28 Відповісти
вже помітили автобуси з різними гаслами,типу добровільно записуватись в армію на контракт..мобілізація йде приховано..так само збирають і з Сирії Білорусі Придністров'я...все приховано
показати весь коментар
11.05.2022 08:36 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2022 10:18 Відповісти
Ану марш по норам і сидіть там.
показати весь коментар
11.05.2022 08:19 Відповісти
А що там таке траплялося? Може хтось знає?
показати весь коментар
11.05.2022 08:20 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2022 08:21 Відповісти
да а шо нетак?)
показати весь коментар
11.05.2022 09:02 Відповісти
я так розумію що він знае що ці міста не їх
показати весь коментар
11.05.2022 09:42 Відповісти
Мокші самі себе бояться?
показати весь коментар
11.05.2022 08:31 Відповісти
Весгяне загострення параноідноі шизофреніі!!!
показати весь коментар
11.05.2022 08:42 Відповісти
Сцят коли лячнл?!!!
показати весь коментар
11.05.2022 08:40 Відповісти
Вас довго не було. Все гаразд ?
показати весь коментар
11.05.2022 08:57 Відповісти
Все ок,життя триває!!! Дякує що непокоітеся!!!
показати весь коментар
11.05.2022 09:28 Відповісти
Невже китайці нападуть?
показати весь коментар
11.05.2022 08:51 Відповісти
-- Сестра, сестра, а кровь бывает жёлтой? --
-- Вы что с ума сошли? Нет не бывает! --
-- Сестра, сестра, а кровь бывает жёлтой? --
-- Достали вы меня.., ну бывает, бывает!!! --
-- Сестра я весь в крови ... --
показати весь коментар
11.05.2022 08:52 Відповісти
Нє-нє, слабенько.
Треба, щоб був червоний. І щоб москалі очі заплющити боялись вночі.
показати весь коментар
11.05.2022 08:58 Відповісти
Терористи проти терористів?Це як масло масляне.Незабаром Сенат прийме резолюцію яку вже зареєстрували ,де рф отримує статус -держава спонсор тероризму і буде вона у компанії північної кореї,сирії,куби та ірану!
показати весь коментар
11.05.2022 09:20 Відповісти
Коричневий. Коричневий рівень запроваджуйте. Протигази при цьому ************.
показати весь коментар
11.05.2022 09:43 Відповісти
На параді путлєра щось не було бронетехніки з літерами Z...V....мабуть сгоріли живцем..

показати весь коментар
11.05.2022 09:50 Відповісти
ой , а шо случилось , мы с Украины можем чем-то помочь?
показати весь коментар
11.05.2022 10:12 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2022 10:54 Відповісти
Страшно,кацапи? Все тільки починається! Далі буде ще цікавіше.
показати весь коментар
11.05.2022 12:48 Відповісти
Правильно, так і треба. Нехай тепер до кожного звуку прислухаються. Чи не летить на голову часом.
показати весь коментар
11.05.2022 12:58 Відповісти
 
 