ЗСУ можуть за кілька тижнів просунутись до Бєлгородщини, - американські аналітики
Контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з РФ. Росіяни, ймовірно, не зможуть запобігти контратаці ЗСУ навіть з додатковими силами.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни станом на ранок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Аналітики зазначають, що українські сили продовжують відбивати наступ РФ на Барвінкове (південний захід від Ізюма), а росіяни, схоже, відмовились від спроб просуватися прямо на південний схід у бік Слов’янська.
Аналітики також пишуть, що ЗСУ, імовірно, відбили подальші російські атаки безпосередньо на захід від Ізюма у селах Заводи і Велика Комишуваха.
Український контрнаступ, імовірно, спрямований на витіснення російських військ з зони артилерійського ураження Харкова і виходом на кордон з Росією – Бєлгородською областю.
ЗСУ змушують російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислоковуватися на Харківський напрямок, щоби зупинити українські атаки.
"Враховуючи нинішні темпи просування українських сил, росіяни можуть бути не в стані запобігти виходу ЗСУ на кордон з Росією, навіть з додатковим підкріпленням… Український контрнаступ демонструє багатообіцяючі можливості і може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківщини", - йдеться у звіті.
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Как их освобождать не стреляя по городу?
******* назва - з https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року, на відновлення історичної пам'яті
та вшанування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 козацького державного утворення на Кубані
Куба́нська Наро́дна Респу́бліка, потім Самостійна Кубанська Народна Республіка ; https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 1 березня (16 лютого) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацьке державне утворення на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані .
За першою конституцією КНР був проголошений її склад з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кубанської області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чорноморщини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чорноморської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F губернії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Ставропільщини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Ставропільської губернії ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Терщини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Терської області ) Велися перемовини з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83 Гірською республікою .
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року Законодавча Рада Самостійної Кубанської Народної Республіки ухвалила резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки , але через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 агресію Радянської Росії це об'єднання не відбулося.
Доречі не зважаючи на хайп із Кубанню, вона ніколи не була в складі України, хоча навіть висилала послів до Києва у 1918 щоб обговорити цей момент, але не встигли- Кубань захопили денікінці, а Київ спочатку знекровила Директорія а потім - захопили більшовики
https://deepstatemap.live/#10/50.2310/36.5548
https://liveuamap.com/
А большинство населения там небогатое и привыкло к лишениям
Йди НАХ, Павлік...
Не с Крымом не с Мариуполем.
А Белгород захватить можно,пусть в подвалах сидят украинский язык учат
Освобождение называется
слава Богу и ЗСУ!!!!
Прорыв танками в штормовой день для плохой летной погоды - то что надо. Особенно если немного ПВО завести для прикрытия. И сразу другой разговор будет.
HIMARS: американські ракетні системи, які могли б дістати Кримський міст, рознести і Белгород і Курск і ше багато чого....
Такими системами можуть стати американські пускові установки M142 HIMARS та М270 MLRS, що здатні як виконувати роль ракетних систем залпового вогню, так і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км.
Обидві системи можуть вести вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 км, а головне - балістичними тактичними ракетами на відстань до 300 км.
Ну і є перспективні ракети до них на 500 км. Можна діставати по аеродромах та базах рашистів.
Бєлгарад, патєрпітє, ми вас скора асфабадим !
Іван Виговський - Конотопська битва!
Розгром моквянського 120 тисячного війська вщент, але Москву не спалили, хоча можна було.
Виговський не винуватий, винувата вата того часу!
Тому тільки вперед наскільки це можливо!
Захід скоректує, як що шо!
Та і як він би пішов на Москву якщо московити підкупили мудрий нарід щоб обрати "небаригу" Брюховецького на "Чорній раді".
А Івана Сірка що керував на Січі, підбурювали щоб напав на Крим. Кримська кіннота покинула гетьманське військо під Конотопом після битви і поскакало захищати Крим.
Звісно якщо Україна до цього моменту ще буде існувати.
А в это время, каждое утро наблюдаю очередь из 2-х десятков человек в рюмочную и столько же ожидают самогонщицу в другом месте. Контингент состоит в основном из бывших восьмиклассников и их потомков, приехавших в Украину в 70-х из Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и других российских областей. А по городу их не счесть. Как доверить таким сложнейшую натовскую технику и участок фронта? Конечно, есть и исключения, но это исключения.
Третє слово пропущене. Повинно бути "тисяч". Або Ви неуважно цитували, або редактор схибив
конспирологи утверждают, что коллективный Запад после 2008 года принял решение обломать зубы агрессивному режиму в кремле и, по возможности, вообще дезинтегрировать "россию", тем более что 25 декабря 2022 года истекают 100 лет, отпущенные мировой масонерией на эксперимент по созданию "нового общества" на территории б. Российской империи
однако на этом пути Западу пришлось вступить в противоборство с контрусилиями кремля по срыву масонского плана, причём главное внимание уделялось подкупу европейских и американских политиков всех политических оттенков и подрыву стабильности в Европе и США путём наплыва мигрантов, левацких бунтов, терактов и т.п.
параллельно Запад подсаживали на российские углеводороды
конечной целью Москвы являлось восстановление Российской империи в границах XVIII -XIX веков
потребовались значительные усилия, чтобы объединить Запад перед новой угрозой, причём эта задача ещё не доведена до нужной кондиции
контрплан Британии и США: создать Конфедерацию Восточной Европы ( Междуморье) как противовес "россии" и странам Старой Европы
когда планы сторон отчётливо прорисовались, кремль приступил к аннексии Беларуси, Украины и Молдовы с одновременными угрозами странам Балтии - именно эти события и привели к нынешнему положению дел
однако "россия" слабеет с каждым днём, а у Запада в запасе "джокер" - Китай с его претензиями на Сибирь и ДВ
в итоге мы можем стать свидетелями переворота в Москве, начала гражданской войны в "россии", ввода сил НАТО в Европейскую часть РФ, а НОАК - в Сибирь, после чего будет выполнена так и не осуществлённая задумка масонов 100-летней давности: разложение Российской империи на составляющие, как это было сделано, к примеру, с Австро-Венгерской империей по итогам I Мировой войны
неочікуваний був би поворот для москалів