ЗСУ можуть за кілька тижнів просунутись до Бєлгородщини, - американські аналітики

Контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з РФ. Росіяни, ймовірно, не зможуть запобігти контратаці ЗСУ навіть з додатковими силами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни станом на ранок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Аналітики зазначають, що українські сили продовжують відбивати наступ РФ на Барвінкове (південний захід від Ізюма), а росіяни, схоже, відмовились від спроб просуватися прямо на південний схід у бік Слов’янська.

Аналітики також пишуть, що ЗСУ, імовірно, відбили подальші російські атаки безпосередньо на захід від Ізюма у селах Заводи і Велика Комишуваха.

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Український контрнаступ, імовірно, спрямований на витіснення російських військ з зони артилерійського ураження Харкова і виходом на кордон з Росією – Бєлгородською областю.

ЗСУ змушують російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислоковуватися на Харківський напрямок, щоби зупинити українські атаки.

"Враховуючи нинішні темпи просування українських сил, росіяни можуть бути не в стані запобігти виходу ЗСУ на кордон з Росією, навіть з додатковим підкріпленням… Український контрнаступ демонструє багатообіцяючі можливості і може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківщини", - йдеться у звіті.

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