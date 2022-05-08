ВСУ могут через несколько недель продвинуться к Белгородщине, - американские аналитики

Контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с РФ. Россияне, вероятно, не смогут предотвратить контратаку ВСУ даже с дополнительными силами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны на утро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Аналитики отмечают, что украинские силы продолжают отражать наступление РФ на Барвенково (юго-западнее Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отразили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.

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Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение российских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.

ВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением... Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете.

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