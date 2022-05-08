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Новости Война
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ВСУ могут через несколько недель продвинуться к Белгородщине, - американские аналитики

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с РФ. Россияне, вероятно, не смогут предотвратить контратаку ВСУ даже с дополнительными силами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны на утро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Аналитики отмечают, что украинские силы продолжают отражать наступление РФ на Барвенково (юго-западнее Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отразили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.

Читайте также: Ни одно зло не укроется в бункере от ответственности. Наши военные победят и снова будет мир, - Зеленский

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение российских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.

ВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением... Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете.

Смотрите также: "Два миллиона украинцев должны быть денацифицированы, то есть уничтожены", - депутат Госдумы РФ Журавлев. ВИДЕО

Автор: 

россия (96184) ВСУ (6694) Белгород (457)


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Топ комментарии
+40
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08.05.2022 10:07 Ответить
+37
Я як житель Харкова підтверджую, зараз наші Кракени і тд відтісняють русню від окружної, вже села звільняфють, артилерійських обстрілів стало менше реально. Сподіваюсь, що зможуть до кордону відтіснити
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08.05.2022 10:20 Ответить
+36
УНИЧТОЖЕНИЕ кацапского ********* ,это ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ и мы эту миссию безусловно выполним !!!
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08.05.2022 10:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
УНИЧТОЖЕНИЕ кацапского ********* ,это ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ и мы эту миссию безусловно выполним !!!
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08.05.2022 10:06 Ответить
👍
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08.05.2022 10:26 Ответить
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08.05.2022 10:07 Ответить
Те ж саме із Стародубщиною! Її в 1919 анексували. Це була колиска відомих родів гетьманів і козацької старшини- тобто вона має цінність дорожчу за Крим і Кубань
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08.05.2022 10:59 Ответить
Будемо захоплювати цапію?
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08.05.2022 10:10 Ответить
Так! Хвате в бірюльки гратись!
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08.05.2022 10:11 Ответить
Бєлгород - це Україна
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08.05.2022 10:39 Ответить
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08.05.2022 10:11 Ответить
Не надо останавливаться на границе - впереди Курск и Воронеж!
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08.05.2022 10:11 Ответить
Краще зайнятися Херсонщиною і Запоріжжям. А також Донбасом. В нас вистачає свого під окупацією, а чужого нам не треба.
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08.05.2022 10:22 Ответить
А свои территории расстреливать нам трэба ?
Как их освобождать не стреляя по городу?
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08.05.2022 10:29 Ответить
І який вихід?
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08.05.2022 11:15 Ответить
сходи в армию. узнаешь, как их освобождать не стреляя по городам
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08.05.2022 11:20 Ответить
Что мешает захватить Белгород и потом обменять его на Херсон? Белгород мы можем смело херачить, Херсон -нет
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08.05.2022 11:42 Ответить
Тоді у орків з'явиться пряма підстава нанести тактичні ядерні удари по тилу наших військ, бо Бєлгород - мокшанська територія. А весь світ вже не сприйматиме нас як жертву, а скаже, що ми теж агресори, бо полізли за чужим. З Кримом наслідки схожі, але з тою різницею, що світ нас вже підтримає, бо не визнає Крим територією Мокшанії
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08.05.2022 15:30 Ответить
Курск і воронеж не є стратегічно важливими, хоч і етнічні території українців. А НАДважливим напрямком для безпеки України є увесь берег Азовського моря! Тому Кубань- наш!
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08.05.2022 10:33 Ответить
До речі, на лівому березі Києва у Деснянському районі є вулиця "Кубанської України"

******* назва - з https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року, на відновлення історичної пам'яті

та вшанування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 козацького державного утворення на Кубані

Куба́нська Наро́дна Респу́бліка, потім Самостійна Кубанська Народна Республіка ; https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 1 березня (16 лютого) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацьке державне утворення на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані .

За першою конституцією КНР був проголошений її склад з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кубанської області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чорноморщини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чорноморської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F губернії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Ставропільщини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Ставропільської губернії ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Терщини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Терської області ) Велися перемовини з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83 Гірською республікою .

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року Законодавча Рада Самостійної Кубанської Народної Республіки ухвалила резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки , але через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 агресію Радянської Росії це об'єднання не відбулося.
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08.05.2022 10:49 Ответить
Спочатку Стародубщина, яку орки окупували в 1919 році. Стародубдина- історична колиска відомих козацьких родів і гетьманів!

Доречі не зважаючи на хайп із Кубанню, вона ніколи не була в складі України, хоча навіть висилала послів до Києва у 1918 щоб обговорити цей момент, але не встигли- Кубань захопили денікінці, а Київ спочатку знекровила Директорія а потім - захопили більшовики
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08.05.2022 11:03 Ответить
саме так. тоді ліваки соціалісти розпустили армію чим скористалася росія
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08.05.2022 11:32 Ответить
Хтось вірить, що зе погодить цей наступ?
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08.05.2022 10:13 Ответить
У вашому світосприйнятті уся війна залежить виключно з волі Зе?
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08.05.2022 10:17 Ответить
У світоспийнятті бота не може бути світосприйняття.
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08.05.2022 10:32 Ответить
Зараз не все вирішує Ще.
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08.05.2022 10:50 Ответить
' Зе.
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08.05.2022 10:51 Ответить
зе уже слава Богу вообще ничего не решает. Ибо дорешался 24.02.2022
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08.05.2022 11:23 Ответить
Так цей контрнаступ вже йде під Харковом близько тижня. Подивіться на карту: там місцями до кордону залишилось 2-3км.
https://deepstatemap.live/#10/50.2310/36.5548
https://liveuamap.com/
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08.05.2022 12:33 Ответить
Спочатку вичистимо Харків і його околиці, потім почистимо Ізюм і його околиці. Перейдемо в бік Донецька і Луганська, відвоюємо Маріуполь, візьмено в кільце зрадників із крима, які разом з кацапами залізли в Херсонську область і просто знищимо це гавно раз і назавжди! Побачивши це "русскомирци", які нам тут гадили, побіжать на расєю. Ось тоді світ стане набагато чистіший і мирніший, бо точно на років 50-т відіб'ють охоту і можливості кацапні думати про війну. А санкції додушать цю гадость і вона проміняє свою ядерну зброю на собачий і котячий корм.
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08.05.2022 10:15 Ответить
Поки цапи продають в Європу газ і нафту - санкції їх не додушать. Потрібне ембарго на енергоносії. Так, всім буде важко, але без цього рашистів не зупинити.
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08.05.2022 10:24 Ответить
я вам могу сказать одно-ничего то нефтяное эмбарго не сделает РФ-там с нефти и газа население почти профита не имеет,весь профит идет напрямую олигархату и лично *********** (можете глянуть любого экономиста кацапского в ютубе -там они обьясняют куда все это идет ).
А большинство населения там небогатое и привыкло к лишениям
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08.05.2022 10:31 Ответить
Або якнайшвидше надати озброєння та побільше. Санкції санкціями, проте сила ЗСУ вирішує долю наших земель, а не санкції.
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08.05.2022 11:37 Ответить
А до Бєлгорода за скільки тижнів?
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08.05.2022 10:16 Ответить
Ну, шапками закидай, может поможет...
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08.05.2022 10:18 Ответить
Не наводьте паніку. Там вже все про рано с 1 дня. Треба бити там де це можливо
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08.05.2022 10:19 Ответить
Лучше бы твою мамку в свое время стерилизовали, биомусор руснявый
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08.05.2022 10:28 Ответить
Павлік Власов 08.05.2022 зареєструвався і став нев'#бним патріотом

Йди НАХ, Павлік...
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08.05.2022 11:07 Ответить
ваші слова та й Богу у вуха
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08.05.2022 10:19 Ответить
Можуть, но ничего не делают.
Не с Крымом не с Мариуполем.
А Белгород захватить можно,пусть в подвалах сидят украинский язык учат
Освобождение называется
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08.05.2022 10:19 Ответить
Я як житель Харкова підтверджую, зараз наші Кракени і тд відтісняють русню від окружної, вже села звільняфють, артилерійських обстрілів стало менше реально. Сподіваюсь, що зможуть до кордону відтіснити
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08.05.2022 10:20 Ответить
держитесь! как же сложно вам было, и как будет легче сейчас!
слава Богу и ЗСУ!!!!
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08.05.2022 22:45 Ответить
Вибивайте хлопці фашистів рашистів до останнього з української землі, жорстоко та назавжди.
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08.05.2022 10:24 Ответить
Дєрмак недасть наступать на белгород
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08.05.2022 10:35 Ответить
З кордону лапоть-улуса артилерія дістає до околиць Харкова. З військової точки зору треба тіснити кцп до Бєлгорода. Але з політичної точки зору - хз. Якби думати лише з військової точки зору, то треба заходити з тилу через Курськ, там де кцп з вголою сракою.
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08.05.2022 10:36 Ответить
Хай буде буферною зоною за рахунок території кацапів, як у 1918 році
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08.05.2022 11:05 Ответить
бєлгород треба брать
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08.05.2022 10:45 Ответить
і не просто "брать" -кожний рашистський "бєлгарад" повинен стертий в порошок... за Маріуполь, за Бучу, за Харків, Охтирку, Чернігів...
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08.05.2022 11:06 Ответить
Супер. У кацапов нет никакой защиты вдоль границы. Доказательство этому - авиаудар по сумским погранцам. Зачем им так рисковать и тратить недешевое топливо, ресурс двигателя и ракеты или бомбы? Запугать хотят, понимая, что для защиты Белгородской области и огромного куска границы нужно отводить войска, а их нету, иначе нарушится пересменка для ведения войны 24 часа в сутки на линии фронта, чем они и пытаются взять.

Прорыв танками в штормовой день для плохой летной погоды - то что надо. Особенно если немного ПВО завести для прикрытия. И сразу другой разговор будет.
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08.05.2022 10:53 Ответить
Фото: Сергій Нужнєнко
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08.05.2022 10:56 Ответить
З таким озброєнням буде набагато скоріше...

HIMARS: американські ракетні системи, які могли б дістати Кримський міст, рознести і Белгород і Курск і ше багато чого....
Такими системами можуть стати американські пускові установки M142 HIMARS та М270 MLRS, що здатні як виконувати роль ракетних систем залпового вогню, так і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км.
Обидві системи можуть вести вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 км, а головне - балістичними тактичними ракетами на відстань до 300 км.
Ну і є перспективні ракети до них на 500 км. Можна діставати по аеродромах та базах рашистів.

Бєлгарад, патєрпітє, ми вас скора асфабадим !
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08.05.2022 10:59 Ответить
Вони суки в Козачій лопані окопуються. Важко їх звідтіля буде вибити - близько кордон. Звідтіля вони розбивають Золочів, села навкруги. Але може ж хлопцям вдасться, і тут все притихне.
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08.05.2022 11:00 Ответить
Не треба повторювати помилок!
Іван Виговський - Конотопська битва!
Розгром моквянського 120 тисячного війська вщент, але Москву не спалили, хоча можна було.
Виговський не винуватий, винувата вата того часу!
Тому тільки вперед наскільки це можливо!
Захід скоректує, як що шо!
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08.05.2022 11:03 Ответить
Та ви хоч почитайте літературу. Під Конотопом він розбив орків, а в тилу Гетьманщини їх залоги подекуди так і залишились. Треба було робити зачистку.
Та і як він би пішов на Москву якщо московити підкупили мудрий нарід щоб обрати "небаригу" Брюховецького на "Чорній раді".
А Івана Сірка що керував на Січі, підбурювали щоб напав на Крим. Кримська кіннота покинула гетьманське військо під Конотопом після битви і поскакало захищати Крим.
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08.05.2022 11:11 Ответить
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08.05.2022 11:13 Ответить
а на фуй нам эта брянщина-фуянщина?
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08.05.2022 12:33 Ответить
Для чего? Сейчас есть более важные задачи
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08.05.2022 11:27 Ответить
З такою швидкістю пересування вихід до кримського кордону може відбутись десь в дві тисячі сороковому році.
Звісно якщо Україна до цього моменту ще буде існувати.
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08.05.2022 11:46 Ответить
Белгород нужно забирать , как стратегический населенный пункт.
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08.05.2022 12:10 Ответить
если уж что-то забирать, так это южные области РнД, Краснодар и т. п. А нечерноземьем пусть китайцы с финнами занимаются
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08.05.2022 12:37 Ответить
Мечтателям к сведению: ""Мы наращиваем очень мощно мобилизационные ресурсы, за несколько месяцев мы мобилизовали несколько сот человек в Армию и столько же в ТРО" Говорит Маломуж на канале "Украина 24"?! Может, оговорился? Этого недостаточно даже для успешной обороны, а он говорит о 3-й фазе, наступлении!
А в это время, каждое утро наблюдаю очередь из 2-х десятков человек в рюмочную и столько же ожидают самогонщицу в другом месте. Контингент состоит в основном из бывших восьмиклассников и их потомков, приехавших в Украину в 70-х из Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и других российских областей. А по городу их не счесть. Как доверить таким сложнейшую натовскую технику и участок фронта? Конечно, есть и исключения, но это исключения.
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08.05.2022 12:42 Ответить
несколько сот человек)))

Третє слово пропущене. Повинно бути "тисяч". Або Ви неуважно цитували, або редактор схибив
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08.05.2022 20:40 Ответить
в каждой шутке есть доля правды
конспирологи утверждают, что коллективный Запад после 2008 года принял решение обломать зубы агрессивному режиму в кремле и, по возможности, вообще дезинтегрировать "россию", тем более что 25 декабря 2022 года истекают 100 лет, отпущенные мировой масонерией на эксперимент по созданию "нового общества" на территории б. Российской империи
однако на этом пути Западу пришлось вступить в противоборство с контрусилиями кремля по срыву масонского плана, причём главное внимание уделялось подкупу европейских и американских политиков всех политических оттенков и подрыву стабильности в Европе и США путём наплыва мигрантов, левацких бунтов, терактов и т.п.
параллельно Запад подсаживали на российские углеводороды
конечной целью Москвы являлось восстановление Российской империи в границах XVIII -XIX веков
потребовались значительные усилия, чтобы объединить Запад перед новой угрозой, причём эта задача ещё не доведена до нужной кондиции
контрплан Британии и США: создать Конфедерацию Восточной Европы ( Междуморье) как противовес "россии" и странам Старой Европы
когда планы сторон отчётливо прорисовались, кремль приступил к аннексии Беларуси, Украины и Молдовы с одновременными угрозами странам Балтии - именно эти события и привели к нынешнему положению дел
однако "россия" слабеет с каждым днём, а у Запада в запасе "джокер" - Китай с его претензиями на Сибирь и ДВ
в итоге мы можем стать свидетелями переворота в Москве, начала гражданской войны в "россии", ввода сил НАТО в Европейскую часть РФ, а НОАК - в Сибирь, после чего будет выполнена так и не осуществлённая задумка масонов 100-летней давности: разложение Российской империи на составляющие, как это было сделано, к примеру, с Австро-Венгерской империей по итогам I Мировой войны
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08.05.2022 12:50 Ответить
При чем здесь масоны? Демократическому миру, давно следовало разобраться с фашистским государством созданном коммунистами в 1917 г. со всеми атрибутами фашизма, концлагерями, уничтожением инакомыслящих, стремлению уничтожению целых народов и т. д. Материалом послужило и сейчас служит ординское население Московии. И неплохо бы помнить, кто создал это государство, национальный состав создателей.
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08.05.2022 13:34 Ответить
Чем в лоб бится на Донбасе, намного легче зайти окружить Белгород, и требовать вывод росийских войск из Донецка. Не захотят, значит Белгород в состав Украины и продвигаться дальше. Войну переносить на територию росии
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08.05.2022 12:58 Ответить
кацапне, Хйлу и ко важна исключительно Москва, имхо. ну и нефте-газо-что там еще-ресурсы. так что переговоры вряд ли помогут. но конечно почему бы и нет, все равно нужно найти всех "участников" "сппецоперации".
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08.05.2022 13:36 Ответить
зробити маленький бліцкріг в бєлгород, курськ)
неочікуваний був би поворот для москалів
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08.05.2022 14:11 Ответить
Тогда освобождайте и Беларусь и роздайте украинское гражданство всем Беларусам😀
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08.05.2022 14:29 Ответить
 
 