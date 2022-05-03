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Жители русского Белгорода проснулись от очередных "хлопков". ВИДЕО

В русском Белгороде горожане снова слышат звуки взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Последствия ракетного удара оккупантов по Одессе. ВИДЕО

россия (96038) Белгород (457)


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Топ комментарии
+62
А вот мне даже нравится, как на первом видео женщина говорит "б.дь". В голосе уже слышна какая-то обречённость. Будто бы была надежда, что ночью взрывов не будет, но нет, вот они опять.
И это хорошо!
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03.05.2022 00:48
+49
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03.05.2022 00:51
+44
Пєтарди, спіть кацапи, це петарди.
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03.05.2022 00:43
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Пєтарди, спіть кацапи, це петарди.
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03.05.2022 00:43 Ответить
знов бавовна
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03.05.2022 00:43 Ответить
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03.05.2022 00:51 Ответить
Нєонацістскіє "біохімгусі" дєлают хлапкі па целим бєлгарацкім курскім брянскім і варонєжскім народнім республікам.
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03.05.2022 08:10 Ответить
підскажіть що за прикол з бавовной!!
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03.05.2022 13:03 Ответить
Взрыв - "хлопОк"
ХлОпок - "бавовна" (укр.)
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03.05.2022 13:36 Ответить
ночь мстительница
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03.05.2022 00:44 Ответить
ибо ночь темна и полна ужасов!
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03.05.2022 06:47 Ответить
Це вам карма прилітає.

Каци! Бігом у бомбосховища!
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03.05.2022 00:48 Ответить
Пересрали? Це укропська ДРГ ДУК ПС. Трусіться і гавкайте.
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03.05.2022 00:48 Ответить
и срите кацапы вонючие
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03.05.2022 02:04 Ответить
А вот мне даже нравится, как на первом видео женщина говорит "б.дь". В голосе уже слышна какая-то обречённость. Будто бы была надежда, что ночью взрывов не будет, но нет, вот они опять.
И это хорошо!
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03.05.2022 00:48 Ответить
По ходу таки мабуть воронеж на них напав....
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03.05.2022 00:50 Ответить
Нехай же поодинокі "хлопки" перейдуть у овації по всій росії
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03.05.2022 00:52 Ответить
Што тваріцца, *****, што тваріцца...
НАТА в хату вам, кацапи !!!
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03.05.2022 00:55 Ответить
Да вроде как просто ПВО, судя по звуку, отработало. В Киеве такие "хлопки" десятки раз на день были.
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03.05.2022 00:55 Ответить
не было такого десятки раз
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03.05.2022 10:57 Ответить
Просто Патрушев мешки с сахаром носит. Всё в порядке, сладких снов русские свиньи
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03.05.2022 00:56 Ответить
Треба мабуть плотніше працюватапи с жд с нафтобазами с їхніми военчастинами і т.д.Щоб потік срачки неприпинявся,доки не стануть на коліна і не попросять пробачення в України.
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03.05.2022 00:58 Ответить
Ви серйозно, це друг гордона. Він кгбіст, як ви йому можете вірити. Ви провокатор
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03.05.2022 01:04 Ответить
а ти сраколиз .що правда твоєму куратору їбало тисне? адже тебе бидляка ніде не чути поки на твого хазяїна не тикнуть,або там де Порох тобі в портки насрав)))
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03.05.2022 01:11 Ответить
Это Тебе Ермак сказал??
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03.05.2022 04:18 Ответить
В бан тебе.
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03.05.2022 01:05 Ответить
Скоро сам підеш в довічний бан разом з твоїм роботодавцем єрмаком!
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03.05.2022 07:10 Ответить
когда уже жители крыма будут просыпаться от взрывов и хлопков???
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03.05.2022 01:01 Ответить
тогда когда ты пойдешь в армию а не будешь с дивана воевать
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03.05.2022 11:00 Ответить
Так це моє заклинання діє: "Повітряна тривога,перейди до Таганрога,з Таганрога до БєлгорОда і на бункерного урода".
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03.05.2022 01:02 Ответить
Бєлгород та Бєлгородська область - повітряна тривога, прохання перейти в укриття.
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03.05.2022 01:04 Ответить
у блоггера ельмурида никто уже не обсуждает военную часть дела. Тут все ясно - после полноцнного начала ЛендЛиза2022 - это полное военное поражение расии. Обсуждают продовольственную безопасность человечества по кукурузе и подсолнечному маслу, геополитики, *****, строадатели за человечество
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03.05.2022 01:07 Ответить
Звикайте , кацапи , до вибухів , ви на це заслуговуєте 😠
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03.05.2022 01:09 Ответить
реакЦIЯ каЦАПIВ на хлопки

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03.05.2022 01:10 Ответить
🤣🤣🤣
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03.05.2022 01:13 Ответить
Сюди би підійшов зустрічний мем, як кацапсіни розбігаються від одного "сміття"
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03.05.2022 08:13 Ответить
дай мыло пришлю реакцию на железный занавес для коллекции
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03.05.2022 01:55 Ответить
та шо ж такоє
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03.05.2022 01:11 Ответить
Наслаждайтесь, твари кацапские. Бучу и Мариуполь вам в каждый город!
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03.05.2022 01:26 Ответить
Сподіваюсь з поступом зброї по лендлізу хлопки перейдуть в овацію.
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03.05.2022 01:37 Ответить
Бавовна?
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03.05.2022 02:16 Ответить
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03.05.2022 03:02 Ответить
Хлоп - на лоб глаза полезли...
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03.05.2022 03:28 Ответить
Вкрала з фб.

Белгород засинає, просинається генштаб ЗСУ)) (с)

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03.05.2022 04:19 Ответить
Ну прямо Праздник какой то..
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03.05.2022 05:26 Ответить
жаль... очень жаль... очень жаль, что от "хлопков" просыпается только белгород...надо, чтобы с полночи и до самого утра от "хлопков" просыпались смоленск, курск, тула, воронеж, саратов, брянск, ростов, липецк, рязань, мацква... а еще хорошо было бы "хлопнуть" над базами стратегической авиации в энгельсе (ту-160) и моздоке... вот было в радостно тогда, вот вот был бы смех...
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03.05.2022 05:39 Ответить
Знову Белгород , так нечесно. Воронежу дуже
обідно стало.
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03.05.2022 05:42 Ответить
РФ і Хубловський режим мають створити 100 км демілітаризовану зону навколо України, інакше на РФ можлива громадянська війна. А ще ми дуже занепокоєні геноцидом україномовного населення в Брянській, Воронєжській, Курській, Ростовській і Кубанській народних республіках. РФ має бути денацифікована, та демілітаризована, а також прийняти нейтральний статус і зробити українську мову другою державною мовою.
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03.05.2022 06:09 Ответить
Не надо другу украинскую на расии. А то они в следующий раз полезут уже с готовым произношением паляныци. Хрен поймаешь.
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03.05.2022 07:44 Ответить
Хто вимовить правильно паляниця, того призначати на посади і доплачувати за знання української мови та історії до окладу 30%.
Так заженемо каців під підлогу.
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03.05.2022 09:07 Ответить
никуда рашка уже не полезет
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03.05.2022 11:02 Ответить
хлапкi ватнiх пуканiв смазанных бальзамом звьоздочка
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03.05.2022 07:17 Ответить
Гігантські бойові бавовни...
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03.05.2022 08:01 Ответить
Фейк ! Эта проста хлапки. Не бойтесь ! Спите, раднули, высыпайтесь... Впереди 04.05 в 04.05 !😜
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03.05.2022 08:39 Ответить
 
 