Жители русского Белгорода проснулись от очередных "хлопков". ВИДЕО
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ХлОпок - "бавовна" (укр.)
Каци! Бігом у бомбосховища!
И это хорошо!
НАТА в хату вам, кацапи !!!
Белгород засинає, просинається генштаб ЗСУ)) (с)
обідно стало.
Так заженемо каців під підлогу.