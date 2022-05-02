Последствия ракетного удара оккупантов по Одессе. ВИДЕО
Российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу, вследствие чего разрушено общежитие и погиб ребенок. Еще один ребенок ранен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий02.05.2022 23:52 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
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Vitaliy Darmits
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P.J. Goebbels
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Petrov Viktor
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