Последствия ракетного удара оккупантов по Одессе. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу, вследствие чего разрушено общежитие и погиб ребенок. Еще один ребенок ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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