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Последствия ракетного удара оккупантов по Одессе. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу, вследствие чего разрушено общежитие и погиб ребенок. Еще один ребенок ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Зеленский об обстреле Одессы оккупантами: "Чем России угрожали эти дети?"

Автор: 

Одесса (7915) ГСЧС (4997)


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Кацапи дрьобані і ви , і ваші виродки теж горітимите в пеклі , так і знайте !😡
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02.05.2022 23:52 Ответить
Думаю , тепер вже точно час звалити нарешті цей паскудний пам'ятник , огидній кацапській шльондрі в Одесі . Хоча ... одеситам видніше . Здатність думати - це річ не вроджена , а набута . А шлях до розуму часто буває дуже тернистим. Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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03.05.2022 00:44 Ответить
Кацапи точно *******
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03.05.2022 04:57 Ответить
в Одесі багато залишилось любітєлєй рускага міра..недарма туди перебрались поплічники киви..
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03.05.2022 07:48 Ответить
флот ********** в Севастополе давно просится к мацкве.
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03.05.2022 08:30 Ответить
 
 