Наслідки ракетного удару окупантів по Одесі. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, внаслідок цього зруйновано гуртожиток та загинула дитина. Ще одну дитину поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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