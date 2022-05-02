Наслідки ракетного удару окупантів по Одесі. ВIДЕО
Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, внаслідок цього зруйновано гуртожиток та загинула дитина. Ще одну дитину поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл Одеси окупантами: "Чим Росії загрожували ці діти?"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар02.05.2022 23:52 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
✘
Vitaliy Darmits
показати весь коментар03.05.2022 00:44 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
P.J. Goebbels
показати весь коментар03.05.2022 04:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар03.05.2022 07:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Petrov Viktor
показати весь коментар03.05.2022 08:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль