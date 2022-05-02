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Наслідки ракетного удару окупантів по Одесі. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли ракетами Одесу, внаслідок цього зруйновано гуртожиток та загинула дитина. Ще одну дитину поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл Одеси окупантами: "Чим Росії загрожували ці діти?"

Автор: 

Одеса (5492) ДСНС (5137)


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Кацапи дрьобані і ви , і ваші виродки теж горітимите в пеклі , так і знайте !😡
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Думаю , тепер вже точно час звалити нарешті цей паскудний пам'ятник , огидній кацапській шльондрі в Одесі . Хоча ... одеситам видніше . Здатність думати - це річ не вроджена , а набута . А шлях до розуму часто буває дуже тернистим. Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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03.05.2022 00:44 Відповісти
Кацапи точно *******
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03.05.2022 04:57 Відповісти
в Одесі багато залишилось любітєлєй рускага міра..недарма туди перебрались поплічники киви..
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03.05.2022 07:48 Відповісти
флот ********** в Севастополе давно просится к мацкве.
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03.05.2022 08:30 Відповісти
 
 