Мешканці російського Бєлгорода прокинулись від чергових "хлопков". ВIДЕО
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+62 Al-Goritm Ain-Moment
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+49 Олександр Дніпро
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+44 valera ivolgov
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ХлОпок - "бавовна" (укр.)
Каци! Бігом у бомбосховища!
И это хорошо!
НАТА в хату вам, кацапи !!!
Белгород засинає, просинається генштаб ЗСУ)) (с)
обідно стало.
Так заженемо каців під підлогу.