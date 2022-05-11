Враг снова обстрелял границу Днепропетровщины

Несмотря на практически спокойную ночь, к утру 11 мая российские войска произвели обстрел Днепропетровской области на границе с Херсонщиной. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью практически спокойно - только одна тревога. Наутро враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской громад. Никого и ничего не задело", - говорится в сообщении.

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Валентин Резниченко подчеркнул, что в настоящее время ситуация в области спокойная.