Враг снова обстрелял границу Днепропетровщины
Несмотря на практически спокойную ночь, к утру 11 мая российские войска произвели обстрел Днепропетровской области на границе с Херсонщиной. Пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью практически спокойно - только одна тревога. Наутро враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской громад. Никого и ничего не задело", - говорится в сообщении.
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Валентин Резниченко подчеркнул, что в настоящее время ситуация в области спокойная.
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Чи може ДНЕПР, це вже не твоє???