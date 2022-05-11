Ворог знову обстріляв кордон Дніпропетровщини
Попри практично спокійну ніч, на ранок 11 травня російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області на межі з Херсонщиною. Постраждалих немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
" Вночі практично спокійно - лише одна тривога. На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило", - йдеться у повідомленні.
Валентин Резніченко підкреслив, що наразі ситуація у області спокійна.
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Чи може ДНЕПР, це вже не твоє???