Ворог знову обстріляв кордон Дніпропетровщини

Попри практично спокійну ніч, на ранок 11 травня російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області на межі з Херсонщиною. Постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

" Вночі практично спокійно - лише одна тривога. На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило", - йдеться у повідомленні.

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Валентин Резніченко підкреслив, що наразі ситуація у області спокійна.