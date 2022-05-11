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Ворог знову обстріляв кордон Дніпропетровщини

обстріл,дніпропетровщина

Попри практично спокійну ніч, на ранок 11 травня російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області на межі з Херсонщиною. Постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

" Вночі практично спокійно - лише одна тривога. На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило", - йдеться у повідомленні.

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Валентин Резніченко підкреслив, що наразі ситуація у області спокійна.

обстріл (29282) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3877)


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Беня! А чому ти мовчиш???
Чи може ДНЕПР, це вже не твоє???
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11.05.2022 09:37 Відповісти
Коли беня з ****** домовлявся, то на це не розраховував.
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11.05.2022 09:56 Відповісти
 
 