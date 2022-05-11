РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12171 посетитель онлайн
Новости
31 052 6

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

посвідчення

Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Это произошло на заседании правительства 10 мая. КМУ принял постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Целью документа является обеспечение:

- возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;

- возможности осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.);

- возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;

- сокращения срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые автомобили) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые автомобили с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС") , "этика водителя ТС" и т.д.).

- возможности вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой СЦ МВД.

Читайте также: Российские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины, - Госспецсвязь

"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институциональные основы для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не являются препятствием для обеспечения системных улучшений в работе СЦ МВД", – отметил замминистра Богдан Драпятый.

Автор: 

МВД (9327) водительские права (155)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Процедура и так была простой: заплатил, кому надо, и получил. Куда ещё проще?
показать весь комментарий
11.05.2022 11:01 Ответить
Как то смотрел передачу о выдаче прав в Бразилии. Соискатель пишет заяву в соответствующий орган и ему выдают права. На вопрос а как же умение водить и знание правил? Ответ простой- если просит права значит все умеет, иначе бы не просил.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:05 Ответить
Кстати, вспомнил египетскую Александрию. Показываю водиле такси бумажку с адресом написаным на арабском. Тот что то отвечает. Прохожий помог и объяснил мне что таксист просто не умеет читать. Интересно, как же он учился на права?
показать весь комментарий
11.05.2022 11:09 Ответить
Може досить вже видавати права за спрощеною процедурою? І так на дорогах гине більше, чим на війні.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:49 Ответить
Коля, за взятками соскучился? (Хоть я и рыжая, но можешь считать меня блондинкой)...
показать весь комментарий
11.05.2022 15:17 Ответить
Родная сестра получала права в США. - заплатила 35$ дистанционно сдала теорию и приехала сдала вождение. Вот и все, теперь у неё права.
показать весь комментарий
15.06.2022 20:09 Ответить
 
 