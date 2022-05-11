Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Это произошло на заседании правительства 10 мая. КМУ принял постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Целью документа является обеспечение:

- возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;

- возможности осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.);

- возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;

- сокращения срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые автомобили) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые автомобили с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС") , "этика водителя ТС" и т.д.).

- возможности вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой СЦ МВД.

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"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институциональные основы для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не являются препятствием для обеспечения системных улучшений в работе СЦ МВД", – отметил замминистра Богдан Драпятый.