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Новини
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Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

посвідчення

Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. Це відбулось на засіданні Уряду 10 травня. КМУ прийняв постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Документ має на меті забезпечити:

- Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

- Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).

- Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

- Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" тощо).

- Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

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"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС", – зазначив заступник міністра Богдан Драп`ятий.

МВС (3513) посвідчення водія (230)


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Процедура и так была простой: заплатил, кому надо, и получил. Куда ещё проще?
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11.05.2022 11:01 Відповісти
Как то смотрел передачу о выдаче прав в Бразилии. Соискатель пишет заяву в соответствующий орган и ему выдают права. На вопрос а как же умение водить и знание правил? Ответ простой- если просит права значит все умеет, иначе бы не просил.
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11.05.2022 11:05 Відповісти
Кстати, вспомнил египетскую Александрию. Показываю водиле такси бумажку с адресом написаным на арабском. Тот что то отвечает. Прохожий помог и объяснил мне что таксист просто не умеет читать. Интересно, как же он учился на права?
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11.05.2022 11:09 Відповісти
Може досить вже видавати права за спрощеною процедурою? І так на дорогах гине більше, чим на війні.
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11.05.2022 11:49 Відповісти
Коля, за взятками соскучился? (Хоть я и рыжая, но можешь считать меня блондинкой)...
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11.05.2022 15:17 Відповісти
Родная сестра получала права в США. - заплатила 35$ дистанционно сдала теорию и приехала сдала вождение. Вот и все, теперь у неё права.
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15.06.2022 20:09 Відповісти
 
 