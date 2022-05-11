Страны G7 предоставят Украине аппаратное обеспечение для защиты от кибератак

Страны G7 предоставят Украине аппаратное обеспечение, что поможет лучше оградить себя от кибератак в войне с Россией.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Поскольку война также происходит в интернете, Украину нужно защищать и здесь. Такое мнение федеральный министр цифровых технологий Фолькер Виссинг озвучил на встрече представителей G7 в Дюссельдорфе.

Какую технологию передадут нашей стране, пока неизвестно. Председатель Минцифры Михаил Федоров, присутствовавший на встрече онлайн, сообщил, что пришлет список с конкретными потребностями.

Виссинг от имени G7 представил заявление под названием "Киберустойчивость цифровых инфраструктур перед лицом войны России против Украины". В ней они строго осудили захватническую войну, которую ведет РФ.

Авторы подчеркнули, что в свободных обществах цифровая инфраструктура должна быть защищена от злонамеренного вмешательства и влияния авторитарных режимов. Они поздравили Украину с тем, что страна сумела поддерживать сети связи в чрезвычайно сложных условиях.

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