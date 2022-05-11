Країни G7 нададуть Україні апаратне забезпечення для захисту від кібератак

Країни G7 нададуть Україні апаратне забезпечення, що допоможе краще захистити себе від кібератак у війні з Росією.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Оскільки війна також відбувається в інтернеті, Україну потрібно захищати й тут. Таку думку федеральний міністр цифрових технологій Фолькер Віссінг озвучив на зустрічі представників G7 у Дюссельдорфі.

Яку технологію передадуть нашій країні, поки невідомо. Голова Мінцифри Михайло Федоров, який був присутній на зустрічі онлайн, повідомив, що надішле список із конкретними потребами.

Віссінг від імені G7 представив заяву під назвою "Кіберстійкість цифрових інфраструктур перед обличчям війни Росії проти України". У ній вони суворо засудили загарбницьку війну, яку веде РФ.

Автори наголосили, що у вільних суспільствах цифрова інфраструктура має бути захищена від зловмисного втручання та впливу авторитарних режимів. Вони привітали Україну з тим, що країна зуміла підтримувати мережі зв'язку в надзвичайно складних умовах.

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