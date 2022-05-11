На 11 мая назначен эвакуационный поезд из Покровска во Львов, - "Укрзализныця"
АО "Укрзализныця" назначило дополнительный эвакуационный поезд из г. Покровска Донецкой области через Днепр во Львов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" в разделе "Дополнительные эвакуационные рейсы на 6-11.05.2022", поезд №234/233 отправится из Покровска в 16:30.
Отмечается, что время отправки может изменяться.
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Senator #518037
показать весь комментарий11.05.2022 11:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталия П
показать весь комментарий11.05.2022 12:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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