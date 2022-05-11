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На 11 мая назначен эвакуационный поезд из Покровска во Львов, - "Укрзализныця"

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АО "Укрзализныця" назначило дополнительный эвакуационный поезд из г. Покровска Донецкой области через Днепр во Львов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" в разделе "Дополнительные эвакуационные рейсы на 6-11.05.2022", поезд №234/233 отправится из Покровска в 16:30.

Отмечается, что время отправки может изменяться.

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Автор: 

Укрзализныця (2763) эвакуация (2106)


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Для крыс путлера скинули эту инфу ?
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11.05.2022 11:16 Ответить
Только я или кто-то еще обратил внимание, что Верещучка куда-то пропала?
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11.05.2022 12:39 Ответить
 
 