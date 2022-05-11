На 11 травня призначено евакуаційний поїзд із Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"
АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд із м. Покровська Донецької області через м. Дніпро до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці" в розділі "Додаткові евакуаційні рейси на 6-11.05.2022", поїзд №234/233 вирушить із Покровська о 16:30.
Зазначається, що час відправлення може змінюватися.
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Senator #518037
показати весь коментар11.05.2022 11:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Наталия П
показати весь коментар11.05.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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