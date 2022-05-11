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На 11 травня призначено евакуаційний поїзд із Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"

уз

АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд із м. Покровська Донецької області через м. Дніпро до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці" в розділі "Додаткові евакуаційні рейси на 6-11.05.2022", поїзд №234/233 вирушить із Покровська о 16:30.

Зазначається, що час відправлення може змінюватися.

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Автор: 

Укрзалізниця (6908) евакуація (2346)


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Для крыс путлера скинули эту инфу ?
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11.05.2022 11:16 Відповісти
Только я или кто-то еще обратил внимание, что Верещучка куда-то пропала?
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11.05.2022 12:39 Відповісти
 
 