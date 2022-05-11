Оккупанты используют запрещенные боеприпасы при обстрелах почти каждой области Украины, - ГСЧС

Российские военные при обстрелах Украины масштабно используют запрещенные международными конвенциями боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь на брифинге в Киеве в среду.

"Таких случаев (использование российскими военными запрещенных боеприпасов. – Ред.) очень много. Запрещенные международными конвенциями боеприпасы используются при обстрелах почти каждой нашей области, каждого города. Применяются реактивные системы с кассетными элементами, представляющими очень большую угрозу для гражданского населения", – рассказал Бондарь.

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