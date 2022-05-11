РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 293 3

Оккупанты используют запрещенные боеприпасы при обстрелах почти каждой области Украины, - ГСЧС

обстріл,миколаївщина

Российские военные при обстрелах Украины масштабно используют запрещенные международными конвенциями боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь на брифинге в Киеве в среду.

"Таких случаев (использование российскими военными запрещенных боеприпасов. – Ред.) очень много. Запрещенные международными конвенциями боеприпасы используются при обстрелах почти каждой нашей области, каждого города. Применяются реактивные системы с кассетными элементами, представляющими очень большую угрозу для гражданского населения", – рассказал Бондарь.

Читайте также: За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь" было совершено 38 самолетовылетов, в том числе стратегических бомбардировщиков, - "Азов"

Автор: 

обстрел (27961) ГСЧС (5032)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.05.2022 13:06 Ответить
Застосовуються реактивні системи з касетними елементами, які становлять дуже велику загрозу для цивільного населення"

Насправді, касетні ********** несуть набагато менше загрози цивільному населенню, яке перебуває у приміщеннях (ніж, фугасне, наприклад), а заборонено до застосування проти цивільних касетне озброєння з тієї ж причини, що і протипіхотні міни - високий рівень травматизму, замість швидкої смерті.
показать весь комментарий
11.05.2022 13:27 Ответить
Як каже Айдер Муждабаев...рюZZkiy Reyh сам себя замочил в сортире... с 13 генералами впридачу...включая Герасима...
показать весь комментарий
11.05.2022 13:37 Ответить
 
 