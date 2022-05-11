Кулеба посетит Германию, Бельгию и Нидерланды

11-18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет зарубежные визиты для участия в мероприятиях G7 и ЕС и переговоров с руководством Германии и Нидерландов, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также обеспечить продвижение нашего государства в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, 11-14 мая в Берлине министр проведет встречи с членами немецкого правительства и депутатами Бундестага, на которых будет идти речь о дальнейших поставках оружия в Украину, расширении санкций против РФ, продвижении членства Украины в ЕС, активизации торговли и послевоенном развитии нашего государства.

"13 мая в Любеке Кулеба примет участие во встрече министров иностранных дел стран G7, где озвучит практические предложения по воплощению договоренностей, достигнутых в ходе видеоконференции G7 с участием Президента Украины Владимира Зеленского 8 мая", - говорится в сообщении.

15-16 мая глава МИД Украины посетит Брюссель, где примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам как специальный гость. Ключевыми темами станут будущее Европы и роль Украины в нем, введение шестого пакета санкций ЕС против РФ, включающего эмбарго на российскую нефть, привлечение России к ответственности за ее преступления в Украине, предоставление нашему государству статуса кандидата в члены ЕС.

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Кулеба также проведет переговоры с руководством Европейской Комиссии по поддержке украинской экономики, восстановлению разрушенной инфраструктуры и увеличению гуманитарной помощи.

"17-18 мая министр посетит Гаагу, где в развитие диалога лидеров Украины и Нидерландов проведет встречи с членами правительства и парламента. Стороны скоординируют шаги по усилению обороноспособности нашего государства, расширению санкций против России и укреплению Европейского Союза. Во время визита в Нидерланды Дмитрий Кулеба также уделит особое внимание продвижению исков Украины против РФ в международных судебных инстанциях для привлечения России к ответственности за ее преступления против Украины и украинского народа", - резюмируют во внешнеполитическом ведомстве Украины.