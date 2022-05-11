Кулеба здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів

11-18 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить закордонні візити для участі в заходах G7 та ЄС і проведення переговорів із керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також забезпечити просування нашої держави до членства в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, 11-14 травня в Берліні міністр проведе зустрічі із членами німецького уряду та депутатами Бундестагу, на яких йтиметься про подальше постачання зброї до України, розширення санкцій проти РФ, просування членства України в ЄС, активізацію торгівлі та повоєнну розбудови нашої держави.

"13 травня в Любеку Кулеба візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, де озвучить практичні пропозиції на втілення домовленостей, досягнутих під час відеоконференції G7 за участі Президента України Володимира Зеленського 8 травня", - йдеться у повідомленні.

15-16 травня глава МЗС України відвідає Брюссель, де візьме участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах як спеціальний гість. Ключовими темами стануть майбутнє Європи та роль України в ньому, запровадження шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, який має включати ембарго на російську нафту, притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні, надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС.

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Кулеба також проведе переговори із керівництвом Європейської Комісії щодо підтримки української економіки, відбудови зруйнованої інфраструктури та збільшення гуманітарної допомоги.

"17-18 травня міністр відвідає Гаагу, де у розвиток діалогу лідерів України та Нідерландів проведе зустрічі з членами уряду та парламенту. Сторони скоординують кроки задля посилення оборонноздатності нашої держави, розширення санкцій проти Росії та зміцнення Європейського Союзу. Під час візиту до Нідерландів Дмитро Кулеба також приділить окрему увагу просуванню позовів України проти РФ в міжнародних судових інстанціях задля притягнення Росії до відповідальності за її злочини проти України та українського народу", - резюмують у зовнішньополітичному відомстві України.