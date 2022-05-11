Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ, а российский генералитет начал внутреннюю борьбу за передел власти, - ГУР

В РФ продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова "большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины", отмечают украинские разведчики.

Также известно, что в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. По данным разведки, в настоящее время парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

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"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", - подчеркивают в ГУР.