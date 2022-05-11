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Новости Агрессия России против Украины Война
15 113 28

Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ, а российский генералитет начал внутреннюю борьбу за передел власти, - ГУР

гур

В РФ продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова "большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины", отмечают украинские разведчики.

Также известно, что в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. По данным разведки, в настоящее время парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

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"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", - подчеркивают в ГУР.

Автор: 

армия РФ (19738) разведка (4197) курсанты (165)


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Топ комментарии
+17
Ничего нового кроме очередного фюрера рашисты не смогут привести к власти. Разгром ВС РФ, конфискация всех ядерных боеприпасов, расформирование всех воинских частей, внешнее управление на ближайшие 20 лет с последующим пересмотром этого срока в зависимости от результата. Только так можно спасти нашу планету Земля.
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11.05.2022 14:03 Ответить
+16
///
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Так, в Ставропольском крае провели закрытые похороны 74 десантников, которых ликвидировали доблестные украинские защитники (дай їм, Боженька, натхнення).

«На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантников из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрытыми, без присутствия желающих проститься, большинство военнослужащих были не идентифицированы. Родственники предполагаемых и подтвержденных умерших не были уведомлены о проведении похорон»,
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11.05.2022 14:00 Ответить
+15
Надо еще героическое кино снять "Они сражались за унитаз"
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11.05.2022 13:57 Ответить
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Плюсую останній фразі: нехай павуки в банці зжеруть один одного, чим пошвидше.
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11.05.2022 13:52 Ответить
pramo iz fantanov ponasabirajut
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11.05.2022 13:53 Ответить
Свіжий гумус ..
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11.05.2022 13:56 Ответить
Свіжі "атпускнікі" і "заблудівшієся і абманутьіє учєніямі мальчікі"
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11.05.2022 14:22 Ответить
чим молодший,тим дурніший і відважніший...
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11.05.2022 14:22 Ответить
Дохнуть 300 штук на добу і поповнення 400 штук на добу. Поки це для ***** не критично.
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11.05.2022 13:57 Ответить
Погано з арифметикою. На 300 дохлих ще 900 поранених. +400 - 1200

Воно так десь і виходить. Мінус БТГ за добу.
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11.05.2022 14:03 Ответить
Надо еще героическое кино снять "Они сражались за унитаз"
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11.05.2022 13:57 Ответить
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11.05.2022 17:29 Ответить
Раз хотят сдохнуть ради Уйла в Украине, ну вот что тут поделать?
Придется удобрять чернозем Украины мясом рашистов.
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11.05.2022 13:59 Ответить
///
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Так, в Ставропольском крае провели закрытые похороны 74 десантников, которых ликвидировали доблестные украинские защитники (дай їм, Боженька, натхнення).

«На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантников из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрытыми, без присутствия желающих проститься, большинство военнослужащих были не идентифицированы. Родственники предполагаемых и подтвержденных умерших не были уведомлены о проведении похорон»,
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11.05.2022 14:00 Ответить
Жили як собаки під тином вмерли як собаки і закопали як собак!

- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше (на Донбассе) было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
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11.05.2022 14:20 Ответить
Напис на пам"ятнику "Невідомому солдату" у путінській Росії: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил...".
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11.05.2022 14:34 Ответить
і компенсацію не получив
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11.05.2022 15:23 Ответить
Орки из фильма - просто ален делоны по сравнению с этими избыточнохромосомными
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11.05.2022 14:00 Ответить
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11.05.2022 14:00 Ответить
Паранойя зашкалює,медицина тут безсила!!!)))
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11.05.2022 14:03 Ответить
Говналітету тікати треба, а не владу ділити...
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11.05.2022 14:00 Ответить
Росєйських підсвинків на фарш підвозять!! Нічого буряткі ще понароджують!!!))))
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11.05.2022 14:01 Ответить
Ничего нового кроме очередного фюрера рашисты не смогут привести к власти. Разгром ВС РФ, конфискация всех ядерных боеприпасов, расформирование всех воинских частей, внешнее управление на ближайшие 20 лет с последующим пересмотром этого срока в зависимости от результата. Только так можно спасти нашу планету Земля.
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11.05.2022 14:03 Ответить
Кацапня, не заморочуйтесь - відправляйте в Україну одразу школоту та свою "юнармію". Чим більше Україна утилізує вашого фашистського молодняка, тим краще для світу.
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11.05.2022 14:11 Ответить
Ось це називається "друга армія у світі"...?
Якщо не розглядати питання справедливості та ідеології, а підійти просто з погляду внутрішнього устрою армії, то й нічого дивного немає в тому, що випускників училищ, без п'яти хвилин офіцерів, женуть на бійню як рядовий склад, якщо майори та підполковники виконують функції сержанського корпусу
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11.05.2022 14:14 Ответить
Млять, мабуть буданов 1,5 місяця у абдрістовича вчився муйню пазитивну нести. Це рівень військової розвідки чи тік-току??? І що там гогілашвілі?
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11.05.2022 14:15 Ответить
Гитлерюгенд Юнармию когда планируют привлекать? На третьем или на пятом этапе специальной военной операции?
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11.05.2022 14:16 Ответить
не всі ще підросли..

до розміру трьохлінійки з примкнутим штиком...

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11.05.2022 14:27 Ответить
на то вони і генерали, щоб сваритись, Якщо брати послужні списки зараз у генштабі і в полі шикує кліка Герасимова, яка з ним з чеченської війни. Всі вони вихідці з берегів р. Волга і проявили себе як стійкі андрофаги (зжирачі тіл) ще з Сирії. До армії вони не мають жодного відношення, бо відносяться до племен бабуїнів і володіють тільки однією рисою звериним оскалом. А тепер намагаються звинуватити інших у провалах. Через них Х.... не оголошує війни Україні, щоб не програвати. ФСБ вже винне, тепер винних шукають і Генштабі рузге.
А проблема набору курсантів цю поблему викохали орки. Це завжди їх прбл.
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11.05.2022 15:16 Ответить
Откройте в фейсбуке Аркадий Бабченко-там у него есть видео ,как в Томске очередь в военкомат для записи в контрактники.
Думаю и в других бедных городах подобное
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11.05.2022 20:30 Ответить
"Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова"

В Днепре памятник Маргелову. Родился он здесь.

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11.05.2022 22:09 Ответить
 
 