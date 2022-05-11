Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ, а российский генералитет начал внутреннюю борьбу за передел власти, - ГУР
В РФ продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
Подобным образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища им. Маргелова "большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины", отмечают украинские разведчики.
Также известно, что в войне против Украины ВС РФ уже привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшуюся часть стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. По данным разведки, в настоящее время парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.
"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности, в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", - подчеркивают в ГУР.
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Воно так десь і виходить. Мінус БТГ за добу.
Придется удобрять чернозем Украины мясом рашистов.
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.
Так, в Ставропольском крае провели закрытые похороны 74 десантников, которых ликвидировали доблестные украинские защитники (дай їм, Боженька, натхнення).
«На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантников из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрытыми, без присутствия желающих проститься, большинство военнослужащих были не идентифицированы. Родственники предполагаемых и подтвержденных умерших не были уведомлены о проведении похорон»,
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше (на Донбассе) было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
Якщо не розглядати питання справедливості та ідеології, а підійти просто з погляду внутрішнього устрою армії, то й нічого дивного немає в тому, що випускників училищ, без п'яти хвилин офіцерів, женуть на бійню як рядовий склад, якщо майори та підполковники виконують функції сержанського корпусу
ГитлерюгендЮнармию когда планируют привлекать? На третьем или на пятом этапе специальной военной операции?
до розміру трьохлінійки з примкнутим штиком...
А проблема набору курсантів цю поблему викохали орки. Це завжди їх прбл.
Думаю и в других бедных городах подобное
В Днепре памятник Маргелову. Родился он здесь.