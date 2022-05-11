Окупанти відправляють на війну випускників училищ, а російський генералітет почав внутрішню боротьбу за переділ влади, - ГУР

У РФ продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

" Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску "Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України", - зазначають українські розвідники.

Також відомо, що у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину, що залишилась, прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. За даними розвідки наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

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"Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", - підкреслюють у ГУР.