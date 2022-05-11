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Новини Агресія Росії проти України Війна
15 113 28

Окупанти відправляють на війну випускників училищ, а російський генералітет почав внутрішню боротьбу за переділ влади, - ГУР

гур

У РФ продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

" Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску "Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України", - зазначають українські розвідники.

 Також відомо, що у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину, що залишилась, прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. За даними розвідки наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

Також читайте: Починають усвідомлювати воєнну поразку РФ: Окупанти масово вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні в Україну, - ГУР

"Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", - підкреслюють у ГУР.

армія рф (17876) розвідка (3883) курсанти (136)


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Топ коментарі
+17
Ничего нового кроме очередного фюрера рашисты не смогут привести к власти. Разгром ВС РФ, конфискация всех ядерных боеприпасов, расформирование всех воинских частей, внешнее управление на ближайшие 20 лет с последующим пересмотром этого срока в зависимости от результата. Только так можно спасти нашу планету Земля.
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11.05.2022 14:03 Відповісти
+16
///
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Так, в Ставропольском крае провели закрытые похороны 74 десантников, которых ликвидировали доблестные украинские защитники (дай їм, Боженька, натхнення).

«На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантников из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрытыми, без присутствия желающих проститься, большинство военнослужащих были не идентифицированы. Родственники предполагаемых и подтвержденных умерших не были уведомлены о проведении похорон»,
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11.05.2022 14:00 Відповісти
+15
Надо еще героическое кино снять "Они сражались за унитаз"
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11.05.2022 13:57 Відповісти
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Плюсую останній фразі: нехай павуки в банці зжеруть один одного, чим пошвидше.
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11.05.2022 13:52 Відповісти
pramo iz fantanov ponasabirajut
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11.05.2022 13:53 Відповісти
Свіжий гумус ..
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11.05.2022 13:56 Відповісти
Свіжі "атпускнікі" і "заблудівшієся і абманутьіє учєніямі мальчікі"
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11.05.2022 14:22 Відповісти
чим молодший,тим дурніший і відважніший...
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11.05.2022 14:22 Відповісти
Дохнуть 300 штук на добу і поповнення 400 штук на добу. Поки це для ***** не критично.
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11.05.2022 13:57 Відповісти
Погано з арифметикою. На 300 дохлих ще 900 поранених. +400 - 1200

Воно так десь і виходить. Мінус БТГ за добу.
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11.05.2022 14:03 Відповісти
Надо еще героическое кино снять "Они сражались за унитаз"
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11.05.2022 13:57 Відповісти
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Раз хотят сдохнуть ради Уйла в Украине, ну вот что тут поделать?
Придется удобрять чернозем Украины мясом рашистов.
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11.05.2022 13:59 Відповісти
///
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Так, в Ставропольском крае провели закрытые похороны 74 десантников, которых ликвидировали доблестные украинские защитники (дай їм, Боженька, натхнення).

«На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантников из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрытыми, без присутствия желающих проститься, большинство военнослужащих были не идентифицированы. Родственники предполагаемых и подтвержденных умерших не были уведомлены о проведении похорон»,
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11.05.2022 14:00 Відповісти
Жили як собаки під тином вмерли як собаки і закопали як собак!

- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше (на Донбассе) было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
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11.05.2022 14:20 Відповісти
Напис на пам"ятнику "Невідомому солдату" у путінській Росії: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил...".
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11.05.2022 14:34 Відповісти
і компенсацію не получив
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11.05.2022 15:23 Відповісти
Орки из фильма - просто ален делоны по сравнению с этими избыточнохромосомными
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11.05.2022 14:00 Відповісти
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11.05.2022 14:00 Відповісти
Паранойя зашкалює,медицина тут безсила!!!)))
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11.05.2022 14:03 Відповісти
Говналітету тікати треба, а не владу ділити...
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11.05.2022 14:00 Відповісти
Росєйських підсвинків на фарш підвозять!! Нічого буряткі ще понароджують!!!))))
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11.05.2022 14:01 Відповісти
Ничего нового кроме очередного фюрера рашисты не смогут привести к власти. Разгром ВС РФ, конфискация всех ядерных боеприпасов, расформирование всех воинских частей, внешнее управление на ближайшие 20 лет с последующим пересмотром этого срока в зависимости от результата. Только так можно спасти нашу планету Земля.
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11.05.2022 14:03 Відповісти
Кацапня, не заморочуйтесь - відправляйте в Україну одразу школоту та свою "юнармію". Чим більше Україна утилізує вашого фашистського молодняка, тим краще для світу.
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11.05.2022 14:11 Відповісти
Ось це називається "друга армія у світі"...?
Якщо не розглядати питання справедливості та ідеології, а підійти просто з погляду внутрішнього устрою армії, то й нічого дивного немає в тому, що випускників училищ, без п'яти хвилин офіцерів, женуть на бійню як рядовий склад, якщо майори та підполковники виконують функції сержанського корпусу
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11.05.2022 14:14 Відповісти
Млять, мабуть буданов 1,5 місяця у абдрістовича вчився муйню пазитивну нести. Це рівень військової розвідки чи тік-току??? І що там гогілашвілі?
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11.05.2022 14:15 Відповісти
Гитлерюгенд Юнармию когда планируют привлекать? На третьем или на пятом этапе специальной военной операции?
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11.05.2022 14:16 Відповісти
не всі ще підросли..

до розміру трьохлінійки з примкнутим штиком...

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11.05.2022 14:27 Відповісти
на то вони і генерали, щоб сваритись, Якщо брати послужні списки зараз у генштабі і в полі шикує кліка Герасимова, яка з ним з чеченської війни. Всі вони вихідці з берегів р. Волга і проявили себе як стійкі андрофаги (зжирачі тіл) ще з Сирії. До армії вони не мають жодного відношення, бо відносяться до племен бабуїнів і володіють тільки однією рисою звериним оскалом. А тепер намагаються звинуватити інших у провалах. Через них Х.... не оголошує війни Україні, щоб не програвати. ФСБ вже винне, тепер винних шукають і Генштабі рузге.
А проблема набору курсантів цю поблему викохали орки. Це завжди їх прбл.
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11.05.2022 15:16 Відповісти
Откройте в фейсбуке Аркадий Бабченко-там у него есть видео ,как в Томске очередь в военкомат для записи в контрактники.
Думаю и в других бедных городах подобное
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11.05.2022 20:30 Відповісти
"Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова"

В Днепре памятник Маргелову. Родился он здесь.

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11.05.2022 22:09 Відповісти
 
 