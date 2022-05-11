Окупанти відправляють на війну випускників училищ, а російський генералітет почав внутрішню боротьбу за переділ влади, - ГУР
У РФ продовжуються спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
" Подібним чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску "Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова" більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України", - зазначають українські розвідники.
Також відомо, що у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину, що залишилась, прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. За даними розвідки наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.
"Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", - підкреслюють у ГУР.
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Воно так десь і виходить. Мінус БТГ за добу.
Придется удобрять чернозем Украины мясом рашистов.
Высшее военно-политическое руководство россии продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе "специальной военной операции" на территории Украины.
Так, в Ставропольском крае провели закрытые похороны 74 десантников, которых ликвидировали доблестные украинские защитники (дай їм, Боженька, натхнення).
«На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантников из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрытыми, без присутствия желающих проститься, большинство военнослужащих были не идентифицированы. Родственники предполагаемых и подтвержденных умерших не были уведомлены о проведении похорон»,
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше (на Донбассе) было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
Якщо не розглядати питання справедливості та ідеології, а підійти просто з погляду внутрішнього устрою армії, то й нічого дивного немає в тому, що випускників училищ, без п'яти хвилин офіцерів, женуть на бійню як рядовий склад, якщо майори та підполковники виконують функції сержанського корпусу
ГитлерюгендЮнармию когда планируют привлекать? На третьем или на пятом этапе специальной военной операции?
до розміру трьохлінійки з примкнутим штиком...
А проблема набору курсантів цю поблему викохали орки. Це завжди їх прбл.
Думаю и в других бедных городах подобное
В Днепре памятник Маргелову. Родился он здесь.