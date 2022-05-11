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Папа встретился с женами бойцов полка "Азов" - защитников "Азовстали"

папа

Папа Римский Франциск в среду, 11 мая, в Риме провел встречу с двумя женами украинских защитников, ныне воюющих на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Credo со ссылкой на Corriere della sera.

Украинки написали письмо Папе Франциску и получили приглашение приехать в Ватикан. На встречу прибыли Екатерина Прокопенко - жена командовавшего полка "Азов" Дениса Прокопенко, а также Юлия Федосюк - жена бойца полка "Азов" Арсения Федосюка.

Папа Римский принял жен украинских бойцов в конце своей еженедельной общей аудиенции в среду.

Встреча состоялась на площади св. Петра в Ватикане. Женщины надеются, что эта встреча поможет привлечь внимание к ситуации заблокированного Мариуполя, где умирают люди. "Мы надеемся, что это поможет спасти наших мужчин, солдат, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе. Надеемся, эта встреча даст нам шанс спасти их жизни, - говорят жены бойцов. - Папа Франциск сказал, что будет молиться о нас и сделает все возможное".

Читайте также: В Киев я пока не поеду. Готов поехать в Москву, но Путин не хочет на этот раз встречи, - Папа Римский Франциск

"Мы попросили его приехать в Украину, а также чтобы он поговорил с Путиным, чтобы тот вышел, - рассказали женщины. - Но Папа на это не ответил. Сказал только, что за нас будет молиться".

"Я надеюсь, что все выживут, а мы сделаем все возможное, чтобы спасти их жизни", - отметила Екатерина Прокопенко.

Юлия Федосюк добавила, что на "Азовстале" погибли многие люди, которых не было возможности похоронить по-христиански. "Мы попросили Папу, чтобы он нам помог, чтобы организовали гуманитарные коридоры, чтобы люди могли выйти из "Азовстали", - сказала она.

Жены бойцов передали Папе два письма и несколько фотографий. "Мой муж написал мне вчера, что заканчивается уже даже техническая вода, и попросил поискать статью о том, как выжить без воды как можно дольше. Я боюсь его потерять, но я тоже злюсь, что ничего не могу сделать. Это ужасно! Происходящее на "Азовстале" имеет вид реалити-шоу, и никто нам не помогает, поэтому мы надеемся на Папу. Он - наша последняя надежда", - сказала Юлия Федосюк.

По словам женщин, сейчас на "Азовстале" находятся около 600-700 раненых, которых нужно срочно эвакуировать. В эти минуты украинские защитники полка "Азов" и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ продолжают героически удерживать оборону на заводе "Азовсталь". Русские атакуют их тяжелым вооружением, сбрасывают сверхтяжелые бомбы. За неимением лекарства многие раненые умирают от сепсиса, от гангрен. В них заканчивается питьевая вода. Гарнизон "Мариуполь" уже не раз обращался к президенту и всем мировым лидерам с просьбой применить процедуру "экстракции" в отношении раненых бойцов и военных.

Автор: 

Мариуполь (5726) Папа Римский (454) Азов (802) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+18
Папа - недалекий левак и политический импотент. У Иоанна Павла Второго не нашлось достойного преемника.
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11.05.2022 15:48 Ответить
+8
Цей Папа не має Божої печаті на собі. Тої, яку мав Блпженнійший Іван-Павло ІІ. Тому не впевнений у тому, що його молитви почує Господь. Він швидше почує молитви рідних і близьких тих, хто воює у Маріуполі. Впевнений, Папа Іван-Павло ІІ особисто приїхав би у Маріуполь і не думаю, що кацапам ви тачило б нагло ті вбити його. Але навіть якби це сталося, то десятки мільйонів католиків всього світу зробили б все можливе, щоб поховати той кацапський Мордор. Соціаліст Бергольйо не здатний на християнську самопожертву заради інших, тому я вважаю ю, не може бути зразком християнина. Це моя особиста думка. Я лише людина і звичайно можу помилятися.
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11.05.2022 15:59 Ответить
+6
Папа мєдлєнно но увєрєнно перетворюється в попу. От що лівацькі ідеї роблять навіть у начебто божому середовищі
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11.05.2022 15:49 Ответить
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Папа - недалекий левак и политический импотент. У Иоанна Павла Второго не нашлось достойного преемника.
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11.05.2022 15:48 Ответить
Слово достойно взагалі незастосовно до будь-яких попів
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11.05.2022 16:18 Ответить
...коли нинішній Папа Римський відкриває рота, він знову черговий раз розпинає Христа...
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11.05.2022 17:40 Ответить
Папа мєдлєнно но увєрєнно перетворюється в попу. От що лівацькі ідеї роблять навіть у начебто божому середовищі
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11.05.2022 15:49 Ответить
Какой "смелый" папа. А в Марик приехать и спасти воинов слабо?!
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11.05.2022 15:55 Ответить
Pope нам не Папа. Таке щось.
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11.05.2022 15:56 Ответить
Цей Папа не має Божої печаті на собі. Тої, яку мав Блпженнійший Іван-Павло ІІ. Тому не впевнений у тому, що його молитви почує Господь. Він швидше почує молитви рідних і близьких тих, хто воює у Маріуполі. Впевнений, Папа Іван-Павло ІІ особисто приїхав би у Маріуполь і не думаю, що кацапам ви тачило б нагло ті вбити його. Але навіть якби це сталося, то десятки мільйонів католиків всього світу зробили б все можливе, щоб поховати той кацапський Мордор. Соціаліст Бергольйо не здатний на християнську самопожертву заради інших, тому я вважаю ю, не може бути зразком християнина. Це моя особиста думка. Я лише людина і звичайно можу помилятися.
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11.05.2022 15:59 Ответить
Безмерно им сочувствую!
Но почему папа, а не президент Зеленский?
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11.05.2022 16:06 Ответить
И этот гавнюк пиарится на смертях...
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11.05.2022 16:10 Ответить
Мені дуже шкода цих дружин. Навіть не можу собі уявити як вони взагалі ще можуть ходити по землі від того болю, що їх переймає. А папа - від початку війни він абсолютно нічого не зробив. Тобто, навіть навпаки - його заклики до миру видаються дуже проплаченими кацапами.
Від його молитов хлопці з АЗОВУ не будуть врятовані аж ніяк. Тут не молитви потрібні, а справжні дії. А справжніх дій від нього і його персоналу я так і не бачила.
Папа має їхати в МАРІУПОЛЬ і там жити , за власний кошт. І там молитись і виносити поранених на руках.
А то дуже зручно сидіти в ватикані і молитись.
Папі ганьба за всю його боягузість і підлизування до кирила.
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11.05.2022 16:13 Ответить
Папу можна скільки влізе обсирати, але варто спочатку глянути на президента України і оцінити всі ті "зусилля", які довели до такої біди Маріуполь. Тоді вже зі спокійним серцем можна "мочити" всіх західних політиків і решта відомих осіб за "не достатню увагу і зусилля".
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11.05.2022 17:10 Ответить
ця папа обісралась з лаєм НАТО під воротами маскви аж по самі вуха та смердить стервом
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11.05.2022 18:51 Ответить
а наш юдєйскій мальчік взамєн за Марік має пєрсональну парасольку
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11.05.2022 18:53 Ответить
цей папа поломатий і БЄСполєзний ідійот. Давай нового, молодого
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11.05.2022 18:49 Ответить
Я розумію стан дружин наших Захисників.
Але це раситське чмо не заслуговує на те, щоб ви до нього зверталися.
Воно - не гідне такої честі.
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12.05.2022 02:46 Ответить
 
 