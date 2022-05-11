Папа встретился с женами бойцов полка "Азов" - защитников "Азовстали"

Папа Римский Франциск в среду, 11 мая, в Риме провел встречу с двумя женами украинских защитников, ныне воюющих на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Credo со ссылкой на Corriere della sera.

Украинки написали письмо Папе Франциску и получили приглашение приехать в Ватикан. На встречу прибыли Екатерина Прокопенко - жена командовавшего полка "Азов" Дениса Прокопенко, а также Юлия Федосюк - жена бойца полка "Азов" Арсения Федосюка.

Папа Римский принял жен украинских бойцов в конце своей еженедельной общей аудиенции в среду.

Встреча состоялась на площади св. Петра в Ватикане. Женщины надеются, что эта встреча поможет привлечь внимание к ситуации заблокированного Мариуполя, где умирают люди. "Мы надеемся, что это поможет спасти наших мужчин, солдат, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе. Надеемся, эта встреча даст нам шанс спасти их жизни, - говорят жены бойцов. - Папа Франциск сказал, что будет молиться о нас и сделает все возможное".

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"Мы попросили его приехать в Украину, а также чтобы он поговорил с Путиным, чтобы тот вышел, - рассказали женщины. - Но Папа на это не ответил. Сказал только, что за нас будет молиться".

"Я надеюсь, что все выживут, а мы сделаем все возможное, чтобы спасти их жизни", - отметила Екатерина Прокопенко.

Юлия Федосюк добавила, что на "Азовстале" погибли многие люди, которых не было возможности похоронить по-христиански. "Мы попросили Папу, чтобы он нам помог, чтобы организовали гуманитарные коридоры, чтобы люди могли выйти из "Азовстали", - сказала она.

Жены бойцов передали Папе два письма и несколько фотографий. "Мой муж написал мне вчера, что заканчивается уже даже техническая вода, и попросил поискать статью о том, как выжить без воды как можно дольше. Я боюсь его потерять, но я тоже злюсь, что ничего не могу сделать. Это ужасно! Происходящее на "Азовстале" имеет вид реалити-шоу, и никто нам не помогает, поэтому мы надеемся на Папу. Он - наша последняя надежда", - сказала Юлия Федосюк.

По словам женщин, сейчас на "Азовстале" находятся около 600-700 раненых, которых нужно срочно эвакуировать. В эти минуты украинские защитники полка "Азов" и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ продолжают героически удерживать оборону на заводе "Азовсталь". Русские атакуют их тяжелым вооружением, сбрасывают сверхтяжелые бомбы. За неимением лекарства многие раненые умирают от сепсиса, от гангрен. В них заканчивается питьевая вода. Гарнизон "Мариуполь" уже не раз обращался к президенту и всем мировым лидерам с просьбой применить процедуру "экстракции" в отношении раненых бойцов и военных.