Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов" - захисників "Азовсталі"

Папа Римський Франциск у середу, 11 травня, у Римі провів зустріч з двома дружинами українських захисників, що нині тримають оборону на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Credo із посиланням на Corriere della sera.

Українки написали листа до Папи Франциска й отримали запрошення приїхати до Ватикану. На зустріч прибули Катерина Прокопенко — дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка та Юлія Федосюк — дружина бійця полку "Азов" Арсенія Федосюка.

Папа Римський прийняв дружин українських бійців наприкінці своєї щотижневої загальної аудієнції у середу.

Зустріч відбулася на площі св. Петра у Ватикані. Жінки сподіваються, що ця зустріч допоможе привернути увагу до ситуації заблокованого Маріуполя, в якому вмирають люди. "Ми сподіваємося, що це допоможе врятувати наших чоловіків, солдатів, які перебувають на "Азовсталі" в Маріуполі. Сподіваємося, ця зустріч дасть нам шанс урятувати їхні життя", — кажуть дружини бійців, - Папа Франциск "сказав, що буде молитися за нас і зробить усе можливе".

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"Ми попросили його приїхати в Україну, а також щоби він поговорив з Путіним, аби той вийшов", — розповіли жінки. Але Папа на це не відповів: "Сказав тільки, що буде за нас молитися". "Я сподіваюся, що всі виживуть, а ми зробимо все можливе, щоби врятувати їхні життя", — зазначила Катерина Прокопенко. Юлія Федосюк додала, що на "Азовсталі" загинуло багато людей, яких не було можливості поховати по-християнськи. "Ми попросили Папу, щоб він нам допоміг, щоб організували гуманітарні коридори, щоби люди могли вийти з "Азовсталі"", — додала вона.

Дружини бійців передали Папі два листи й кілька фотографій. "Мій чоловік написав мені вчора, що закінчується вже навіть технічна вода, і попросив пошукати статтю про те, як вижити без води якомога довше. Я боюся його втратити, але я також злюся, що нічого не можу зробити. Це жахливо! Те, що відбувається на "Азовсталі", має вигляд реаліті-шоу, і ніхто нам не допомагає, тому ми сподіваємось на Папу. Він — наша остання надія", — сказала Юлія Федосюк.

За словами жінок, зараз на "Азовсталі" перебуває близько 600-700 поранених, яких потрібно терміново евакуювати. У ці хвилини українські захисники полку "Азов" та 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону на заводі "Азовсталь". Росіяни атакують їх важким озброєнням, скидають надважкі бомби. Через брак ліків багато поранених помирають від сепсису, від гангрен. У них закінчується питна вода. Гарнізон "Маріуполь" уже не раз звертався до президента і всіх світових лідерів із проханням застосувати процедуру "екстракції" щодо поранених бійців та військових.