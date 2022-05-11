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Новини
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Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов" - захисників "Азовсталі"

папа

Папа Римський Франциск у середу, 11 травня, у Римі провів зустріч з двома дружинами українських захисників, що нині тримають оборону на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Credo із посиланням на Corriere della sera.

Українки написали листа до Папи Франциска й отримали запрошення приїхати до Ватикану. На зустріч прибули Катерина Прокопенко — дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка та Юлія Федосюк — дружина бійця полку "Азов" Арсенія Федосюка.

Папа Римський прийняв дружин українських бійців наприкінці своєї щотижневої загальної аудієнції у середу.

Зустріч відбулася на площі св. Петра у Ватикані.  Жінки сподіваються, що ця зустріч допоможе привернути увагу до ситуації заблокованого Маріуполя, в якому вмирають люди. "Ми сподіваємося, що це допоможе врятувати наших чоловіків, солдатів, які перебувають на "Азовсталі" в Маріуполі. Сподіваємося, ця зустріч дасть нам шанс урятувати їхні життя", — кажуть дружини бійців, - Папа Франциск "сказав, що буде молитися за нас і зробить усе можливе".

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"Ми попросили його приїхати в Україну, а також щоби він поговорив з Путіним, аби той вийшов", — розповіли жінки. Але Папа на це не відповів: "Сказав тільки, що буде за нас молитися". "Я сподіваюся, що всі виживуть, а ми зробимо все можливе, щоби врятувати їхні життя", — зазначила Катерина Прокопенко. Юлія Федосюк додала, що на "Азовсталі" загинуло багато людей, яких не було можливості поховати по-християнськи. "Ми попросили Папу, щоб він нам допоміг, щоб організували гуманітарні коридори, щоби люди могли вийти з "Азовсталі"", — додала вона.

Дружини бійців передали Папі два листи й кілька фотографій. "Мій чоловік написав мені вчора, що закінчується вже навіть технічна вода, і попросив пошукати статтю про те, як вижити без води якомога довше. Я боюся його втратити, але я також злюся, що нічого не можу зробити. Це жахливо! Те, що відбувається на "Азовсталі", має вигляд реаліті-шоу, і ніхто нам не допомагає, тому ми сподіваємось на Папу. Він — наша остання надія", — сказала Юлія Федосюк.

За словами жінок, зараз на "Азовсталі" перебуває близько 600-700 поранених, яких потрібно терміново евакуювати. У ці хвилини українські захисники полку "Азов" та 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону на заводі "Азовсталь". Росіяни атакують їх важким озброєнням, скидають надважкі бомби. Через брак ліків багато поранених помирають від сепсису, від гангрен. У них закінчується питна вода. Гарнізон "Маріуполь" уже не раз звертався до президента і всіх світових лідерів із проханням застосувати процедуру "екстракції" щодо поранених бійців та військових.

Автор: 

Маріуполь (3245) Папа Римський (336) Азов (786) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+18
Папа - недалекий левак и политический импотент. У Иоанна Павла Второго не нашлось достойного преемника.
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11.05.2022 15:48 Відповісти
+8
Цей Папа не має Божої печаті на собі. Тої, яку мав Блпженнійший Іван-Павло ІІ. Тому не впевнений у тому, що його молитви почує Господь. Він швидше почує молитви рідних і близьких тих, хто воює у Маріуполі. Впевнений, Папа Іван-Павло ІІ особисто приїхав би у Маріуполь і не думаю, що кацапам ви тачило б нагло ті вбити його. Але навіть якби це сталося, то десятки мільйонів католиків всього світу зробили б все можливе, щоб поховати той кацапський Мордор. Соціаліст Бергольйо не здатний на християнську самопожертву заради інших, тому я вважаю ю, не може бути зразком християнина. Це моя особиста думка. Я лише людина і звичайно можу помилятися.
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11.05.2022 15:59 Відповісти
+6
Папа мєдлєнно но увєрєнно перетворюється в попу. От що лівацькі ідеї роблять навіть у начебто божому середовищі
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11.05.2022 15:49 Відповісти
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Папа - недалекий левак и политический импотент. У Иоанна Павла Второго не нашлось достойного преемника.
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11.05.2022 15:48 Відповісти
Слово достойно взагалі незастосовно до будь-яких попів
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11.05.2022 16:18 Відповісти
...коли нинішній Папа Римський відкриває рота, він знову черговий раз розпинає Христа...
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11.05.2022 17:40 Відповісти
Папа мєдлєнно но увєрєнно перетворюється в попу. От що лівацькі ідеї роблять навіть у начебто божому середовищі
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11.05.2022 15:49 Відповісти
Какой "смелый" папа. А в Марик приехать и спасти воинов слабо?!
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11.05.2022 15:55 Відповісти
Pope нам не Папа. Таке щось.
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11.05.2022 15:56 Відповісти
Цей Папа не має Божої печаті на собі. Тої, яку мав Блпженнійший Іван-Павло ІІ. Тому не впевнений у тому, що його молитви почує Господь. Він швидше почує молитви рідних і близьких тих, хто воює у Маріуполі. Впевнений, Папа Іван-Павло ІІ особисто приїхав би у Маріуполь і не думаю, що кацапам ви тачило б нагло ті вбити його. Але навіть якби це сталося, то десятки мільйонів католиків всього світу зробили б все можливе, щоб поховати той кацапський Мордор. Соціаліст Бергольйо не здатний на християнську самопожертву заради інших, тому я вважаю ю, не може бути зразком християнина. Це моя особиста думка. Я лише людина і звичайно можу помилятися.
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11.05.2022 15:59 Відповісти
Безмерно им сочувствую!
Но почему папа, а не президент Зеленский?
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11.05.2022 16:06 Відповісти
И этот гавнюк пиарится на смертях...
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11.05.2022 16:10 Відповісти
Мені дуже шкода цих дружин. Навіть не можу собі уявити як вони взагалі ще можуть ходити по землі від того болю, що їх переймає. А папа - від початку війни він абсолютно нічого не зробив. Тобто, навіть навпаки - його заклики до миру видаються дуже проплаченими кацапами.
Від його молитов хлопці з АЗОВУ не будуть врятовані аж ніяк. Тут не молитви потрібні, а справжні дії. А справжніх дій від нього і його персоналу я так і не бачила.
Папа має їхати в МАРІУПОЛЬ і там жити , за власний кошт. І там молитись і виносити поранених на руках.
А то дуже зручно сидіти в ватикані і молитись.
Папі ганьба за всю його боягузість і підлизування до кирила.
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11.05.2022 16:13 Відповісти
Папу можна скільки влізе обсирати, але варто спочатку глянути на президента України і оцінити всі ті "зусилля", які довели до такої біди Маріуполь. Тоді вже зі спокійним серцем можна "мочити" всіх західних політиків і решта відомих осіб за "не достатню увагу і зусилля".
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11.05.2022 17:10 Відповісти
ця папа обісралась з лаєм НАТО під воротами маскви аж по самі вуха та смердить стервом
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11.05.2022 18:51 Відповісти
а наш юдєйскій мальчік взамєн за Марік має пєрсональну парасольку
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11.05.2022 18:53 Відповісти
цей папа поломатий і БЄСполєзний ідійот. Давай нового, молодого
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11.05.2022 18:49 Відповісти
Я розумію стан дружин наших Захисників.
Але це раситське чмо не заслуговує на те, щоб ви до нього зверталися.
Воно - не гідне такої честі.
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12.05.2022 02:46 Відповісти
 
 