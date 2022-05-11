Угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне сохраняется, - Генштаб

Угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне остается.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства", - заявил Громов.

Он также отметил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям.

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В последнее время, добавил Громов, наблюдается увеличение ударов по объектам железной дороги. Враг пытается сорвать наращивание сил ВСУ и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины, подчеркнул бригадный генерал.