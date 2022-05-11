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Новости Война
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Угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне сохраняется, - Генштаб

корабль,море,рф,азовское

Угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне остается.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства", - заявил Громов.

Он также отметил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям.

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В последнее время, добавил Громов, наблюдается увеличение ударов по объектам железной дороги. Враг пытается сорвать наращивание сил ВСУ и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины, подчеркнул бригадный генерал.

Азовское море (1605) армия РФ (19738) Генштаб ВС (6503) Черное море (1488)


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Загроза денацифікації російського десанту у Чорноморській зоні зберігається, - Генштаб
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11.05.2022 15:51 Ответить
Та давай ,народ хоть постреляет вдоволь кацапов ,как в тире ,на выбор .
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11.05.2022 16:18 Ответить
какая угроза десанта где взять конкретно десантуру корабли прикрытие что вы курите теоретически россияне могут и луну захватить десантом во сне полюций ***** но это не значит что такое будет в реалиях угроза таки да 0,0099%
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11.05.2022 16:21 Ответить
Ugroza budet vsegda, poka roZZiju nerazdeljat na kusuchki... A seihas tupie vatniki mogut zaxatet zatapit ves svoi flot...
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11.05.2022 16:45 Ответить
Они безбашенные. Чернобаевка в пример.
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11.05.2022 16:56 Ответить
Генерал, який дослужився до такого звання, коли в ЗСУ не достачає бронежилетів, коли автотехніка ремонтується за гроші солдат, довіри немає.
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11.05.2022 23:57 Ответить
Для виправдання бездіяльності в напрямку Маріуполя страшилки придумують. Ділом займіться, зброї вже отримали чимало не для літературних експромтів.
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12.05.2022 13:26 Ответить
 
 