Загроза висадки російського десанту у Чорноморській зоні зберігається, - Генштаб

Загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні наразі залишається.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зберігається загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні. В акваторії Чорного, Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також завдають удари високоточною зброєю по об’єктах вглибині на території нашої держави", - заявив Громов.

Він також зазначив, що противник не припиняє завдавати авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування, в тому числі із застосуванням літаків дальньої авіації, по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мережах.

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Останнім часом, додав Громов, спостерігається збільшення ударів по об’єктах залізниці. Ворог намагається зірвати нарощування складу ЗСУ та логістику наших угруповань, що діють на сході України, наголосив бригадний генерал.