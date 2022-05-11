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Новини Війна
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Загроза висадки російського десанту у Чорноморській зоні зберігається, - Генштаб

корабль,море,рф,азовское

Загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні наразі залишається.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зберігається загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні. В акваторії Чорного, Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також завдають удари високоточною зброєю по об’єктах вглибині на території нашої держави", - заявив Громов.

Він також зазначив, що противник не припиняє завдавати авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування, в тому числі із застосуванням літаків дальньої авіації, по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мережах.

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Останнім часом, додав Громов, спостерігається збільшення ударів по об’єктах залізниці. Ворог намагається зірвати нарощування складу ЗСУ та логістику наших угруповань, що діють на сході України, наголосив бригадний генерал.

Автор: 

Азовське море (1619) армія рф (17889) Генштаб ЗС (6805) Чорне море (1678)


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Загроза денацифікації російського десанту у Чорноморській зоні зберігається, - Генштаб
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11.05.2022 15:51 Відповісти
Та давай ,народ хоть постреляет вдоволь кацапов ,как в тире ,на выбор .
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11.05.2022 16:18 Відповісти
какая угроза десанта где взять конкретно десантуру корабли прикрытие что вы курите теоретически россияне могут и луну захватить десантом во сне полюций ***** но это не значит что такое будет в реалиях угроза таки да 0,0099%
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11.05.2022 16:21 Відповісти
Ugroza budet vsegda, poka roZZiju nerazdeljat na kusuchki... A seihas tupie vatniki mogut zaxatet zatapit ves svoi flot...
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11.05.2022 16:45 Відповісти
Они безбашенные. Чернобаевка в пример.
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11.05.2022 16:56 Відповісти
Генерал, який дослужився до такого звання, коли в ЗСУ не достачає бронежилетів, коли автотехніка ремонтується за гроші солдат, довіри немає.
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11.05.2022 23:57 Відповісти
Для виправдання бездіяльності в напрямку Маріуполя страшилки придумують. Ділом займіться, зброї вже отримали чимало не для літературних експромтів.
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12.05.2022 13:26 Відповісти
 
 