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Новини Війна
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ЗСУ поступово відтісняють ворога на Харківщині, - Генштаб

харківщина,циркуни

Збройні сили України поступово наступають на Харківщині і відтісняють ворога з населених пунктів.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В районі Харкова противник після невдалої спроби здійснити оточення міста перейшов до оборони. Зазнавши невдачі на Ізюмському напрямку, ворог перейшов до оборони і наразі веде стримувальні дії, а також перекидає свої сили на Луганський напрямок. Внаслідок наших активних дій щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках противник перейшов до оборони і наразі веде стримувальні дії", - розповів Громов.

Він також відзначив, що Збройні сили України переходять у контрнаступ та відтісняють російських загарбників в бік кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія звільнила від російських окупантів чотири населені пункти на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

"Ми маємо успіх на Харківському напрямку, де поступово відтісняємо противника та звільняємо наші населені пункти", - зазначив бригадний генерал.

Автор: 

армія рф (17889) Харківщина (6054) ЗСУ (7680)


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Топ коментарі
+51
Слава ЗСУ !!!
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11.05.2022 15:18 Відповісти
+41
Все самое интересное сейчас происходит в Харьковской области. Украинские войска вышли к государственной границе с Россией северо-восточнее Харькова в районе города Тернова 💪😎👍
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11.05.2022 15:35 Відповісти
+40
віримо в ЗСУ !
(бережи Боженька їх всіх і кожного!!!)
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11.05.2022 15:21 Відповісти
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11.05.2022 15:15 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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11.05.2022 15:18 Відповісти
віримо в ЗСУ !
(бережи Боженька їх всіх і кожного!!!)
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11.05.2022 15:21 Відповісти
Молимся за вас!
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11.05.2022 15:21 Відповісти
С Херсоном что то решать надо..а то они там нарисуют бл..референдум
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11.05.2022 15:22 Відповісти
Хто на той "референдум" зважатиме?
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11.05.2022 15:27 Відповісти
Думаєш клован вже домовився про все?
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12.05.2022 01:41 Відповісти
вирішувати треба, але при чому тут референдум? типу, заходять зсу в село, а там такі - посони, а ми проголосували за приєнання до *********! і хлопці такі: ну, ок...
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11.05.2022 15:27 Відповісти
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11.05.2022 16:35 Відповісти
155мм снарядам на "референдум" пофиг...
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11.05.2022 21:15 Відповісти
с.Питомник звільнено на Харківщині.
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11.05.2022 15:24 Відповісти
Все самое интересное сейчас происходит в Харьковской области. Украинские войска вышли к государственной границе с Россией северо-восточнее Харькова в районе города Тернова 💪😎👍
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11.05.2022 15:35 Відповісти
и теперь заходить в тыл русне на Изюм, крошить логистику
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11.05.2022 16:00 Відповісти
Шановний пане! Не підказуйте!
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11.05.2022 16:15 Відповісти
)
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11.05.2022 16:57 Відповісти
Это в другую сторону от Изюма
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11.05.2022 17:19 Відповісти
там Вовчанск и Купянск основные артерии
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11.05.2022 20:01 Відповісти
Пора вже рузьким свиням додомку перти
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11.05.2022 16:25 Відповісти
Стратегічна ціль на сьогодні Вовчанськ - це 50% логістики для Ізюму. Рашисти добре це розуміють і будуть відводити війська з Ізюму. Фронт посипався. Слава ЗСУ!
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11.05.2022 17:51 Відповісти
Вони вже 2 доби тікають з Боровой у напрямку Куп'янська.
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11.05.2022 21:42 Відповісти
Взагалі то Тернова - це глухе село поодаль від трас. Тактично більш важливим було село Рубіжне, Харківська обл., яке наші відбили пару днів тому. Із с.Рубіжного наша арта вже дістає до Вовчанська...
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11.05.2022 18:44 Відповісти
Радоваться преждевременно! Рашисты все силы бросили под Изюм, чтобы взять в колько наших в Северодонецке. До 4 батальонных групп с техникой уже форсировали р. Донец. Оркам осталось где-то километров 40-45, чтобы замкнуть кольцо. Что происходит южней Белоголовки кто-то знает?
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11.05.2022 19:42 Відповісти
замкнуть они могут развешо за щеку друг у друга
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11.05.2022 20:01 Відповісти
Тебе за панику в рублях платят?
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11.05.2022 21:10 Відповісти
Что происходит? Трупьі кацапов плавают вокруг разбитьіх понтонов и принимают солнечньіе ванньі в лесу.
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11.05.2022 21:56 Відповісти
Уже есть фото и видео оттуда. Раздолбаные переправы на дне и горы кацапской техники без башен.
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11.05.2022 21:57 Відповісти
Это ОЧЕНЬ хо-ро-шо !
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11.05.2022 15:43 Відповісти
А що є інфа що під Харковом є танкочмоні з камєнки ? Ну там ближче до виборга. За совка там був щонайменше танковий полк.Бував в тих підпідєрскіх гарнізонах на початку 80-х.
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11.05.2022 16:10 Відповісти
Інтрига залишається ; коли ж буде двохсотий двохсотий орколітун. Вибачте за каламбур.
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11.05.2022 16:14 Відповісти
Пишуть, що ще один Ка-52 завалили недавно. 👍

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345515
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11.05.2022 15:53 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 15:55 Відповісти
Щось у тебе "стандарт-комент" скоротився. Десь спішиш?
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11.05.2022 16:35 Відповісти
молодці хлопці, виганяйте нечисть
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11.05.2022 17:49 Відповісти
ЗСУ в атаку
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11.05.2022 18:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.

https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
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11.05.2022 19:26 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/14572 Повідомляє Борислав Береза (з окопу з-під Харкова): "Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинское контрнаступление в районе Харькова оказалось успешным, и, согласно одному из российских источников, украинские войска уже находятся в 10 км от российской границы (впрочем, другими источниками эта информация пока не подтверждена). Это заставляет Россию передислоцировать силы из Изюма на север для прикрытия границы."
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11.05.2022 20:20 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ!
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12.05.2022 00:03 Відповісти
 
 