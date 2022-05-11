ЗСУ поступово відтісняють ворога на Харківщині, - Генштаб
Збройні сили України поступово наступають на Харківщині і відтісняють ворога з населених пунктів.
Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В районі Харкова противник після невдалої спроби здійснити оточення міста перейшов до оборони. Зазнавши невдачі на Ізюмському напрямку, ворог перейшов до оборони і наразі веде стримувальні дії, а також перекидає свої сили на Луганський напрямок. Внаслідок наших активних дій щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках противник перейшов до оборони і наразі веде стримувальні дії", - розповів Громов.
Він також відзначив, що Збройні сили України переходять у контрнаступ та відтісняють російських загарбників в бік кордону.
"Ми маємо успіх на Харківському напрямку, де поступово відтісняємо противника та звільняємо наші населені пункти", - зазначив бригадний генерал.
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https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345515
Слава нації
Смерть москалям
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.
Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.
https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь