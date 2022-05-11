ВСУ постепенно оттесняют врага в Харьковской области, - Генштаб

Вооруженные силы Украины постепенно наступают в Харьковской области и оттесняют врага из населенных пунктов.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В районе Харькова противник после неудачной попытки осуществить окружение города перешел к обороне. Потерпев неудачу на Изюмском направлении, враг перешел к обороне и сейчас ведет сдерживающие действия, а также перебрасывает свои силы на Луганское направление. В результате наших активных действий по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях противник перешел к обороне и ведет сдерживающие действия", - рассказал Громов.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины переходят в контрнаступление и оттесняют российских захватчиков в сторону границы.

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"Мы имеем успехи на Харьковском направлении, где постепенно оттесняем противника и освобождаем наши населенные пункты", - отметил бригадный генерал.