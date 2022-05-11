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Новости Война
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ВСУ постепенно оттесняют врага в Харьковской области, - Генштаб

харківщина,циркуни

Вооруженные силы Украины постепенно наступают в Харьковской области и оттесняют врага из населенных пунктов.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В районе Харькова противник после неудачной попытки осуществить окружение города перешел к обороне. Потерпев неудачу на Изюмском направлении, враг перешел к обороне и сейчас ведет сдерживающие действия, а также перебрасывает свои силы на Луганское направление. В результате наших активных действий по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях противник перешел к обороне и ведет сдерживающие действия", - рассказал Громов.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины переходят в контрнаступление и оттесняют российских захватчиков в сторону границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская армия освободила от российских оккупантов четыре населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

"Мы имеем успехи на Харьковском направлении, где постепенно оттесняем противника и освобождаем наши населенные пункты", - отметил бригадный генерал.

армия РФ (19738) Харьковщина (5577) ВСУ (6703)


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Топ комментарии
+51
Слава ЗСУ !!!
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11.05.2022 15:18 Ответить
+41
Все самое интересное сейчас происходит в Харьковской области. Украинские войска вышли к государственной границе с Россией северо-восточнее Харькова в районе города Тернова 💪😎👍
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11.05.2022 15:35 Ответить
+40
віримо в ЗСУ !
(бережи Боженька їх всіх і кожного!!!)
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11.05.2022 15:21 Ответить
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11.05.2022 15:15 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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11.05.2022 15:18 Ответить
віримо в ЗСУ !
(бережи Боженька їх всіх і кожного!!!)
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11.05.2022 15:21 Ответить
Молимся за вас!
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11.05.2022 15:21 Ответить
С Херсоном что то решать надо..а то они там нарисуют бл..референдум
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11.05.2022 15:22 Ответить
Хто на той "референдум" зважатиме?
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11.05.2022 15:27 Ответить
Думаєш клован вже домовився про все?
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12.05.2022 01:41 Ответить
вирішувати треба, але при чому тут референдум? типу, заходять зсу в село, а там такі - посони, а ми проголосували за приєнання до *********! і хлопці такі: ну, ок...
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11.05.2022 15:27 Ответить
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11.05.2022 16:35 Ответить
155мм снарядам на "референдум" пофиг...
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11.05.2022 21:15 Ответить
с.Питомник звільнено на Харківщині.
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11.05.2022 15:24 Ответить
Все самое интересное сейчас происходит в Харьковской области. Украинские войска вышли к государственной границе с Россией северо-восточнее Харькова в районе города Тернова 💪😎👍
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11.05.2022 15:35 Ответить
и теперь заходить в тыл русне на Изюм, крошить логистику
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11.05.2022 16:00 Ответить
Шановний пане! Не підказуйте!
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11.05.2022 16:15 Ответить
)
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11.05.2022 16:57 Ответить
Это в другую сторону от Изюма
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11.05.2022 17:19 Ответить
там Вовчанск и Купянск основные артерии
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11.05.2022 20:01 Ответить
Пора вже рузьким свиням додомку перти
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11.05.2022 16:25 Ответить
Стратегічна ціль на сьогодні Вовчанськ - це 50% логістики для Ізюму. Рашисти добре це розуміють і будуть відводити війська з Ізюму. Фронт посипався. Слава ЗСУ!
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11.05.2022 17:51 Ответить
Вони вже 2 доби тікають з Боровой у напрямку Куп'янська.
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11.05.2022 21:42 Ответить
Взагалі то Тернова - це глухе село поодаль від трас. Тактично більш важливим було село Рубіжне, Харківська обл., яке наші відбили пару днів тому. Із с.Рубіжного наша арта вже дістає до Вовчанська...
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11.05.2022 18:44 Ответить
Радоваться преждевременно! Рашисты все силы бросили под Изюм, чтобы взять в колько наших в Северодонецке. До 4 батальонных групп с техникой уже форсировали р. Донец. Оркам осталось где-то километров 40-45, чтобы замкнуть кольцо. Что происходит южней Белоголовки кто-то знает?
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11.05.2022 19:42 Ответить
замкнуть они могут развешо за щеку друг у друга
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11.05.2022 20:01 Ответить
Тебе за панику в рублях платят?
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11.05.2022 21:10 Ответить
Что происходит? Трупьі кацапов плавают вокруг разбитьіх понтонов и принимают солнечньіе ванньі в лесу.
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11.05.2022 21:56 Ответить
Уже есть фото и видео оттуда. Раздолбаные переправы на дне и горы кацапской техники без башен.
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11.05.2022 21:57 Ответить
Это ОЧЕНЬ хо-ро-шо !
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11.05.2022 15:43 Ответить
А що є інфа що під Харковом є танкочмоні з камєнки ? Ну там ближче до виборга. За совка там був щонайменше танковий полк.Бував в тих підпідєрскіх гарнізонах на початку 80-х.
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11.05.2022 16:10 Ответить
Інтрига залишається ; коли ж буде двохсотий двохсотий орколітун. Вибачте за каламбур.
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11.05.2022 16:14 Ответить
Пишуть, що ще один Ка-52 завалили недавно. 👍

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345515
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11.05.2022 15:53 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 15:55 Ответить
Щось у тебе "стандарт-комент" скоротився. Десь спішиш?
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11.05.2022 16:35 Ответить
молодці хлопці, виганяйте нечисть
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11.05.2022 17:49 Ответить
ЗСУ в атаку
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11.05.2022 18:36 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.

https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
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11.05.2022 19:26 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/14572 Повідомляє Борислав Береза (з окопу з-під Харкова): "Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинское контрнаступление в районе Харькова оказалось успешным, и, согласно одному из российских источников, украинские войска уже находятся в 10 км от российской границы (впрочем, другими источниками эта информация пока не подтверждена). Это заставляет Россию передислоцировать силы из Изюма на север для прикрытия границы."
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11.05.2022 20:20 Ответить
Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ!
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12.05.2022 00:03 Ответить
 
 