Украинские бойцы в Харьковской области уничтожили из немецких гранатометов Panzerfaust 4 новых российских танка Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО
Украинские пехотинцы в день украинской пехоты отразили несколько российских танковых атак на одном из направлений в Харьковской области.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..
"Уничтожены четыре новеньких российских танка Т-72Б3 образца 2016-го года, остатки которых теперь находятся в "серой зоне". Сходили туда, чтобы показать результаты боевой работы. Украинцы уничтожили российские танки из немецких гранатометов Панцерфауст", - написал журналист.
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Топ комментарии
+40 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий11.05.2022 15:57 Ответить Ссылка
+40 Харьков Сумской
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+36 Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий11.05.2022 15:55 Ответить Ссылка
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БРИТАНИЯ ПОДПИСАЛА ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШВЕЦИИ ДО ЕЕ ВСТУПЛЕНИЯ В БЛОК НАТО ТАКИЕ ЖЕ ГАРАНТИИ ВЫДАЕТ И ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ.... ТАКЖЕ ГАРАНТИИ СОБИТРАЕТСЯ ВЫДАТЬ И США...
У нас війна і ворог теж вчиться.
Звичайно, ті, кого спалили з Панцерфаусту, отримають кращі місця, ніж ті, кого спалили з РПГ-7.
Про те, щоб москалів випалювати з «Панцерфауста» мріяв не один вояк УПА, патріот України. І ось ці дні настали.
Цікаво, як там у рашкованів "діди ваївалє" поживають?
Запам'ятайте прізвища
своїх "лікарів-проктологів":
Панцерфауст, Джавелін, Байрактар,Нлав.
Гарантія 100%
Ворожі панцери знайшли.
Кацапи стали в них покійні,
З танками в пекло відійшли.
Эсминец "Шеффилд" аргентинцы потопили аргентинской ПКР, хотя произведена она была во Франции
Не вышло...