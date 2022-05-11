Украинские бойцы в Харьковской области уничтожили из немецких гранатометов Panzerfaust 4 новых российских танка Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО

Украинские пехотинцы в день украинской пехоты отразили несколько российских танковых атак на одном из направлений в Харьковской области.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..

"Уничтожены четыре новеньких российских танка Т-72Б3 образца 2016-го года, остатки которых теперь находятся в "серой зоне". Сходили туда, чтобы показать результаты боевой работы. Украинцы уничтожили российские танки из немецких гранатометов Панцерфауст", - написал журналист.

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