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Новости Война
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Украинские бойцы в Харьковской области уничтожили из немецких гранатометов Panzerfaust 4 новых российских танка Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО

Украинские пехотинцы в день украинской пехоты отразили несколько российских танковых атак на одном из направлений в Харьковской области.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..

Украинские бойцы в Харьковской области уничтожили из немецких гранатометов Panzerfaust 4 новых российских танка Т-72Б3, - Бутусов 01

"Уничтожены четыре новеньких российских танка Т-72Б3 образца 2016-го года, остатки которых теперь находятся в "серой зоне". Сходили туда, чтобы показать результаты боевой работы. Украинцы уничтожили российские танки из немецких гранатометов Панцерфауст", - написал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 российский военный захвачен в плен в бункере бывшей части ПВО вблизи села Циркуны на Харьковщине. ВИДЕО

танк (2278) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4386)


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Топ комментарии
+40
От этой инфы танки не поменяются, танки серии Т, как горели, как горят, так и будут гореть.
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11.05.2022 15:57 Ответить
+40
Все рівно, мова йде про глядачів концерту Кобзона.

Звичайно, ті, кого спалили з Панцерфаусту, отримають кращі місця, ніж ті, кого спалили з РПГ-7.
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11.05.2022 16:10 Ответить
+36
А башню куда-то ветерком отнесло?!
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11.05.2022 15:55 Ответить
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А башню куда-то ветерком отнесло?!
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11.05.2022 15:55 Ответить
цигани вкрали
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11.05.2022 16:01 Ответить
Китайцы красивое видео отсняли, я не думал, та башня подлетает метров на тридцать.
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11.05.2022 20:23 Ответить
Два доцента из форумчан сошлись на мнении, что та башня взлетела на 100-125 м
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11.05.2022 21:28 Ответить
Черти забрали в Ад, не хватает котлов русиш фашистов варить.
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11.05.2022 16:10 Ответить
Дійсно Фауст.
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11.05.2022 16:11 Ответить
https://dumskaya.net/news/istoricheskiy-moment-velikobritaniya-predostavil-164259/

БРИТАНИЯ ПОДПИСАЛА ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ШВЕЦИИ ДО ЕЕ ВСТУПЛЕНИЯ В БЛОК НАТО ТАКИЕ ЖЕ ГАРАНТИИ ВЫДАЕТ И ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ.... ТАКЖЕ ГАРАНТИИ СОБИТРАЕТСЯ ВЫДАТЬ И США...
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11.05.2022 16:25 Ответить
Panzerfaust 4 - надсекретна новітня розробка Рейха ?
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11.05.2022 16:47 Ответить
казнить нельзя помиловать .
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11.05.2022 16:55 Ответить
"4" відноситься до кількості танків.
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11.05.2022 16:58 Ответить
Я одного не розумію. Навіщо писати , з якої зброї це було знищено?
У нас війна і ворог теж вчиться.
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11.05.2022 15:55 Ответить
От этой инфы танки не поменяются, танки серии Т, как горели, как горят, так и будут гореть.
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11.05.2022 15:57 Ответить
Щоб вороги розуміли, що їх знищують з будь-якої збої.
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11.05.2022 15:57 Ответить
Де щоб діди знали, до чого деякі їхні онуки довели.
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11.05.2022 16:00 Ответить
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11.05.2022 17:16 Ответить
Все рівно, мова йде про глядачів концерту Кобзона.

Звичайно, ті, кого спалили з Панцерфаусту, отримають кращі місця, ніж ті, кого спалили з РПГ-7.
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11.05.2022 16:10 Ответить
Бурные аплодисменты!)
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11.05.2022 16:38 Ответить
Нацистів били з нацистської зброї. Там ще хрести були намальовані, якщо вони встигли їх розгледіти.
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11.05.2022 16:13 Ответить
Рашистов уничтожают и десятков ра3ных вооружений ра3ных стран мира. Поетому хрен они привыкнут или приспособятся. Скорее с ума сойдут в ожидании неи3вестности откуда и как прилетит
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11.05.2022 16:13 Ответить
Не скажи! Мне, например, очень приятно было бы узнать что с тепловизионного прицела на который я скинулся ***************** хотя бы одну русскую чикатилу.
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11.05.2022 16:19 Ответить
Це так, Максе, Ваша правда. Відправляємо, хто що може. Може й небагато, але так гріє душу, що в хлопців є й мої два патрони. Бережи тих хлопців, Боже.
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12.05.2022 00:45 Ответить
Прихильники секти "всім мовчати" провели у свій погреб тирнет і тепер звідти на всіх цикають
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11.05.2022 16:21 Ответить
секта "всім мовчати" - ..............10 балів !
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11.05.2022 16:39 Ответить
Тому що в даному випадку назва зброї дуже важлива для мільйонів людей.

Про те, щоб москалів випалювати з «Панцерфауста» мріяв не один вояк УПА, патріот України. І ось ці дні настали.
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11.05.2022 16:33 Ответить
ага, за 30 лет кацапы ничем не защитили свои танчики, а вот уже завтра все станут неуязвимы. Особенно под санкциями. Пока кацапы выдумают защиту от гранатометов, европейцы изобретут гравицапу)
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11.05.2022 17:50 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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11.05.2022 15:55 Ответить
good job!
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11.05.2022 15:56 Ответить
Ну не таке воно тепер і нове...
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11.05.2022 15:57 Ответить
Від наших хлопців з німецькою зброєю у руськіх танчиків "башту зносить"
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11.05.2022 15:58 Ответить
Расєйські танкісти героїчно знищили своїми танками 4 німецькі гранати.
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11.05.2022 15:58 Ответить
Das ist gut! Ja Ja
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11.05.2022 15:59 Ответить
Das ist fantastisch!!!
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11.05.2022 16:07 Ответить
Sehr spektakulär!
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11.05.2022 16:11 Ответить
natürlich, verdammt
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11.05.2022 16:23 Ответить
Українці знищують росіян з німецьких гранатометів.
Цікаво, як там у рашкованів "діди ваївалє" поживають?
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11.05.2022 16:00 Ответить
а че там, они ж на опелях и мерсах рисуют "на Берлин" и ниче..., все норм у них в голове, хотя там давно насрано и никто не убирает...
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11.05.2022 16:04 Ответить
снова вынуждены воевать за внучат рукожопых
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11.05.2022 17:11 Ответить
Долбанные КАЦАПЫ, что башни танков китайским клеем приклеивают???
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11.05.2022 16:04 Ответить
Детонація, сєр
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11.05.2022 16:13 Ответить
Детонація, сер!
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11.05.2022 16:14 Ответить
Хлопнул в ладоши и улетел.
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11.05.2022 16:21 Ответить
Це нам німці передали те що залишилося після Гітляра ? Panzerfaust немецкий одноразовый гранатомёт времён Второй мировой войны.
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11.05.2022 16:14 Ответить
ale nowszy model
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11.05.2022 16:20 Ответить
Есть вероятность, что имперцы тоже так подумают, неслабый был бы взрыв мозга).
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11.05.2022 16:21 Ответить
есть фото с места боя
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11.05.2022 16:40 Ответить
Одна скорлупа))) БРАВО!!!
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11.05.2022 16:17 Ответить
Россиянам: это вам "за Берлин" И будет ещё.
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11.05.2022 16:20 Ответить
Те граннатомети очень мобильние и правильно сделанние, пох что им уже по 25 года...
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11.05.2022 16:20 Ответить
Кацапи!!!
Запам'ятайте прізвища
 своїх "лікарів-проктологів":
Панцерфауст, Джавелін, Байрактар,Нлав.

Гарантія 100%
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11.05.2022 16:23 Ответить
Угу.И старшая медсестра Стугна.
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11.05.2022 16:25 Ответить
До речі - "Стугна" - не "просто так"! На річці Стугні наші предки зупинили і розбили орду (чи то ще печенігів чи вже половців)
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11.05.2022 18:24 Ответить
А "Стугна" з "Корсаром"?!!!
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11.05.2022 18:22 Ответить
Бутусов справжній наш робокоп.
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11.05.2022 16:24 Ответить
Заголовок цієї новини ну просто як бальзам на душу
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11.05.2022 16:30 Ответить
Ну что рашисты, хотели как диды павтарить. Вот так и диды ваивали
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11.05.2022 16:38 Ответить
Во-во. Британский и американский эсминцы лупанули в свое время аргентинская и иракская ракеты Экзосет, а уж никак не французские, хотя сделаны были во Франции
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11.05.2022 16:55 Ответить
Танк як зброя зникне, дуже дорога скороварка.
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11.05.2022 16:48 Ответить
Років з тридцять тому американці провели порівняльні випробування : взяли БТР М113 з крупнокаліберним кулеметом і "баггі" з тією ж зброєю БТР пройшов полігон за 30 хв "Баггі" - за 13 Виявилося що в нього попадали в кілька разів рідше ніж в БТР
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11.05.2022 18:29 Ответить
Німецькі діди у захваті від побаченного.
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11.05.2022 17:02 Ответить
нехай німці хоч так получають сатисфакцію з кацапофашистами.... їхні фаусти. наші герої і кацапські танки - чудово поєднане тріо!
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11.05.2022 17:03 Ответить
Каждому кацапскому панцеру свой немецкий фауст!
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11.05.2022 17:06 Ответить
Сидить такий собі сруский фашист ванька в танку і думає про свою самку, як буде їсти свої кислі щі, щось дринькати на балалайці, пити смачну бояру, а тут відривається башня і все, всі «мєчти» собаці під хвіст, став добривом.
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11.05.2022 17:39 Ответить
Німецькі фаусти спокійно,
Ворожі панцери знайшли.
Кацапи стали в них покійні,
З танками в пекло відійшли.
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11.05.2022 17:49 Ответить
Нехай бутусов пошле фотки міністру оборони ФРН, а то там всіх обзивають неграмотними і нездатними для керуванням
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11.05.2022 17:50 Ответить
"з німецьких гранатометів". С терминологией надо быть поаккуратней. Юридически важна принадлежность оружия, а не его производитель. То есть кому принадлежит оружие в момент его применения, не говоря уже о том, кто его применил.
Эсминец "Шеффилд" аргентинцы потопили аргентинской ПКР, хотя произведена она была во Франции
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11.05.2022 17:52 Ответить
В умілих руках панцерфауст - то класна і головне універсальна у використанні зброя: викрутив"пімпочку"😁 - буде один режим ураження, вкрутив назад -другий!
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11.05.2022 18:07 Ответить
Позавчера российские войска пытались наладить переправу через реку Сиверский Донец.
Не вышло...


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11.05.2022 18:13 Ответить
Українські бійці на Харківщині знищили з німецьких гранатометів Panzerfaust 4 нових російських танки Т-72Б3 Новина як раз для виживших ветеранів на московщіні. Такого їм до тямки навіть прийти не могло- бо це катастрофа- за що життя поклали?
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11.05.2022 21:19 Ответить
 
 