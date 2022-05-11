Российская пропаганда распространяет фейк о введении в Украину польско-литовского контингента, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ
Пропагандисты Кремля придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата Украины Польшей. Для этого создаются и распространяются фейковые письма от госорганов Украины.
"Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных Сил Украины на имя Главы Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и тех, что касаются украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика", - говорится в сообщении.
В ГПСУ подчеркнули, что такое письмо в Администрацию Государственной пограничной службы не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных Сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство.
К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот.
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Річ Посполита - 2 (Річ Посполита - Спільна справа, Республіка)
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Під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари сторони підписали угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною.
Це означає, зокрема, що тепер турецькі безпілотники виготовлятимуть і у Казахстані.
Разом з тим, за підсумками розмови, яка відбулась 10 травня, країни підписали низку інших документів.
Вони регулюють двосторонню військову співпрацю.
Так, це сталося у межах візиту Токаєва до Туреччини. Казахський міністр оборони Руслан Жаксиликов зустрівся з турецьким колегою ****** Акаром.
У межах угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан, - мовиться у повідомленні.
https://www.youtube.com/c/IvanYakovina Ivan Yakovina https://www.youtube.com/post/UgkxAj4lMls8tmLPjZq8_RJc1yOzM9t-kRs3 54 хвилини тому (змінено)
Апофеоз патриотизма. Тут, вообще все отлично. Фотка, смотрю, стала вызывать сомнения. Она - настоящая. Футболка на этой даме - реальная. Надпись - тоже. Это мерч Пусси Райот, если кто не в курсе. Гиркин тем более настоящий, а грусть его - вообще абсолютно неподдельная.
Навіть перед таким тупим стадом як кацапи.
Бо одне діло, коли їх ******* ЗСУ, а зовсім інше, коли долучилися Польща та Литва.
Отримати по зубах від такого «тріумвірату», на думку кацапів, це вже не соромно, а майже почесно!
чому москалі не можуть захопити всю Україну
бо там же півкраїни нато
Вот ну ведь ******* же реальный.