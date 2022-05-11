Российская пропаганда распространяет фейк о введении в Украину польско-литовского контингента, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

Пропагандисты Кремля придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата Украины Польшей. Для этого создаются и распространяются фейковые письма от госорганов Украины.

"Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных Сил Украины на имя Главы Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и тех, что касаются украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика", - говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что такое письмо в Администрацию Государственной пограничной службы не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных Сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство.



К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот.

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