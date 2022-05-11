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Новости Война
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Российская пропаганда распространяет фейк о введении в Украину польско-литовского контингента, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

Пропагандисты Кремля придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата Украины Польшей. Для этого создаются и распространяются фейковые письма от госорганов Украины.

Российская пропаганда распространяет фейк о введении в Украину польско-литовского контингента, - Госпогранслужба 01

"Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных Сил Украины на имя Главы Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и тех, что касаются украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика", - говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что такое письмо в Администрацию Государственной пограничной службы не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных Сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство.

К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот.

Смотрите: Гайдай опроверг фейк россиян о выходе на административную границу Луганщины возле Попасной. ФОТО

Госпогранслужба (6594) пропаганда (3700) фейк (684)


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Топ комментарии
+33
Первый раз хотелось чтобы это был не фейк)
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11.05.2022 17:27 Ответить
+25
А я бажаю на вхід американсько-британского контингенту!
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11.05.2022 17:28 Ответить
+15
А зачем оправдываться ? Пусть кацапы так считают и бесятся- быстрее сдохнут
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11.05.2022 17:28 Ответить
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Первый раз хотелось чтобы это был не фейк)
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11.05.2022 17:27 Ответить
Те з"єднання заточене чисто під миротворчі операції тому в бойових операціях використовуваться не може!
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11.05.2022 17:46 Ответить
Ну ось і хай стануть на кордоні з Бульболяндією)))
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11.05.2022 17:48 Ответить
+ 100 !

Річ Посполита - 2 (Річ Посполита - Спільна справа, Республіка)
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11.05.2022 17:47 Ответить
А я бажаю на вхід американсько-британского контингенту!
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11.05.2022 17:28 Ответить
Они и такое скоро напишут. Столько лет убеждали свой био мусор что у нас воюют тупорылые бомжи, а теперь так охватывают пи%ды. Хоть какое-никакое оправдание
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11.05.2022 17:32 Ответить
я тоже. Но им это не надо. Зачем кровь, если рашисты сами друг-дружку пережрут и перебьют.
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11.05.2022 18:04 Ответить
буде й таке, але спочатку польсько-литовський корпус
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11.05.2022 18:11 Ответить
А зачем оправдываться ? Пусть кацапы так считают и бесятся- быстрее сдохнут
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11.05.2022 17:28 Ответить
Цирк какой-то , блин, кацапы СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ УБИЛИ , детей , города разгромили - А ДПСУ отвечает на фейки агрессора . Нет слов ‼️
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11.05.2022 17:37 Ответить
Странно что не американского... . Чтобы сразу повысить так сказать боевой дух рептилоидов капских
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11.05.2022 17:29 Ответить
Надо было написать "подпись неразборчиво" )))
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11.05.2022 17:29 Ответить
Ой Лишенько, Річ Посполита відроджується...
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11.05.2022 17:32 Ответить
А жаль що це фейк. Краще б вони були праві.
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11.05.2022 17:33 Ответить
Даже если. Кому какое. Это же не сирийские добровольцы.
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11.05.2022 17:33 Ответить
вишенка на тортик (и это не фейк!!)

///
Під час візиту казахського президента Касима-Жомарта Токаєва до Анкари сторони підписали угоди про військове співробітництво між Казахстаном і Туреччиною.

Це означає, зокрема, що тепер турецькі безпілотники виготовлятимуть і у Казахстані.
Разом з тим, за підсумками розмови, яка відбулась 10 травня, країни підписали низку інших документів.
Вони регулюють двосторонню військову співпрацю.
Так, це сталося у межах візиту Токаєва до Туреччини. Казахський міністр оборони Руслан Жаксиликов зустрівся з турецьким колегою ****** Акаром.
У межах угоди планується довгострокове співробітництво в галузі спільного виробництва БПЛА, а також передача технологій та навчання персоналу для технічного обслуговування та ремонту БПЛА для Збройних сил Республіки Казахстан, - мовиться у повідомленні.
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11.05.2022 17:33 Ответить
Передача технологий? А казахи с кацапами поделятся ?
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11.05.2022 17:39 Ответить
Тільки подумав: а не опиняться ці всі безпілотники зараз же у кацапів?
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11.05.2022 17:54 Ответить
У них війна за воду "на порозі"! Бо узбеки борзонули і на Амударьї та Сирдар"ї"краник" майже перекрили - викачують майже всю воду на полив і до Казахстану вона тече тонкою дзюрочкою Вони-б могли і зменшить витрати - якби захотіли Наприклад розвивать інтенсивно капельне зрошення Але це затрати І поки їм казахи не "наб"ють морду" - вони чухаться не стануть!
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11.05.2022 17:55 Ответить
А в чем проблема? Кому эта информация в Украине не выгодна?
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11.05.2022 17:35 Ответить
Це не для Украіни інформація, а для кацапського стада.
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11.05.2022 17:47 Ответить
и чинганчук - великий змей уже в азове...
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11.05.2022 17:37 Ответить
нехай заходять. цих ми реально зустрінемо з квітами.
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11.05.2022 17:39 Ответить

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11.05.2022 17:41 Ответить
А что случилось? Почему дыркин такой грустный
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11.05.2022 18:01 Ответить
То Іван Яковина розмістив каже шо то не фейк..

https://www.youtube.com/c/IvanYakovina Ivan Yakovina https://www.youtube.com/post/UgkxAj4lMls8tmLPjZq8_RJc1yOzM9t-kRs3 54 хвилини тому (змінено)

Апофеоз патриотизма. Тут, вообще все отлично. Фотка, смотрю, стала вызывать сомнения. Она - настоящая. Футболка на этой даме - реальная. Надпись - тоже. Это мерч Пусси Райот, если кто не в курсе. Гиркин тем более настоящий, а грусть его - вообще абсолютно неподдельная.
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11.05.2022 18:03 Ответить
просто забейте на фантазии **********...не нужно их пургу по сетям разгонять.
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11.05.2022 17:41 Ответить
Їм же треба свою нікчемність виправдати!
Навіть перед таким тупим стадом як кацапи.
Бо одне діло, коли їх ******* ЗСУ, а зовсім інше, коли долучилися Польща та Литва.
Отримати по зубах від такого «тріумвірату», на думку кацапів, це вже не соромно, а майже почесно!
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11.05.2022 17:46 Ответить
Кстати нам ещё и Лару Крофт по лендлизу прислали. Пока замечена была только во Львове, но поговаривают доберётся и до кремля
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11.05.2022 17:55 Ответить
А если бы мы даже и вводим, то ихтамнет! Кацапы лишнехромосомов "Зелёных человечков" из Сомали вводили? А нам чьё, незя? Тем более, ни один человек, даже животное, не пострадает, только свинособаки!
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11.05.2022 18:04 Ответить
Фейк не пройдет, вот если бы написали, что Украина стала 51 штатом США, тогда точно поверили бы.
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11.05.2022 18:09 Ответить
А хоч би й так - яке кацапське діло. Вони ж бабуїнів вербують з Азії та Африки (щось швидко здулися))). Так що - це суто наша справа.
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11.05.2022 19:16 Ответить
це буде тіпа відмазка зомбі в параші
чому москалі не можуть захопити всю Україну
бо там же півкраїни нато
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11.05.2022 19:19 Ответить
США хочет устроить на Украине голодомор, в частности Вашингтон ищет способы вывезти из страны зерно. Об этом в своем Telegram-канале https://t.me/vv_volodin/430 написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вот ну ведь ******* же реальный.
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11.05.2022 20:00 Ответить
 
 