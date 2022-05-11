В Харькове переименовали Московский район и три улицы, - решение горсовета

В Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский - на ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе, а район Московский – на район Салтовский.

"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить перечень топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - отметил городской голова Игорь Терехов.

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