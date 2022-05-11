РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13769 посетителей онлайн
Новости
6 292 14

В Харькове переименовали Московский район и три улицы, - решение горсовета

харків

В Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский - на ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе, а район Московский – на район Салтовский.

"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить перечень топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - отметил городской голова Игорь Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом

переименования (741) Харьков (7602)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Проспект Григорія Сковороди було б доцільніше. Він же з Харківщини.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:19 Ответить
+13
И проспект Степана Бандеры. Чтобы рашокрысню корежило.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:29 Ответить
+11
Уже плюс для Харькова после Кернеса и Добкина. Жаль что только столькими жертвами харьковчанам это стало понятно.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проспект Григорія Сковороди було б доцільніше. Він же з Харківщини.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:19 Ответить
Уже плюс для Харькова после Кернеса и Добкина. Жаль что только столькими жертвами харьковчанам это стало понятно.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:22 Ответить
И проспект Степана Бандеры. Чтобы рашокрысню корежило.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:29 Ответить
Він з Полтавщини, а на Харківщині помер. Та хоча б на Слобожанський проспект! У м.Дніпрі такий є, а в Харкові немає
показать весь комментарий
11.05.2022 18:33 Ответить
И росию в московию
показать весь комментарий
11.05.2022 18:21 Ответить
Даже на московию не дотягивают. Только на рабссею или рашостан.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:24 Ответить
А почему до сих пор не переименовали, вроде закон был..
показать весь комментарий
11.05.2022 18:25 Ответить
до 24/02 цей Закон в Харкові не працював
показать весь комментарий
11.05.2022 18:30 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.


https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
показать весь комментарий
11.05.2022 18:29 Ответить
Предлагаю называть сортиры на выгребных ямах русскими туалетами.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:33 Ответить
Руцкая ачко https://www.youtube.com/watch?v=ritBqI1-_60
показать весь комментарий
11.05.2022 18:47 Ответить
Нарешті! В нас майже всі - герої.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:43 Ответить
Русня вилечила Харьков. Хотелось бы что бы и Одессу, но за нее отработал Николаев. Горький урок, но некоторые позитивные аспекты нахождения 2 месяцов под бомбежками стоят того
показать весь комментарий
11.05.2022 19:10 Ответить
Вчасно не вивчені уроки-ось такі мають наслідки!
показать весь комментарий
11.05.2022 20:15 Ответить
 
 