В Харькове переименовали Московский район и три улицы, - решение горсовета
В Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Так, пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский - на ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе, а район Московский – на район Салтовский.
"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить перечень топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - отметил городской голова Игорь Терехов.
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Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.
Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.
https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь