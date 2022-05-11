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Новини
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У Харкові перейменували Московський район та три вулиці, - рішення міськради

харків

У Харкові змінили назви чотирьох топонімів, пов'язаних із країною-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Так, пр. Московський перейменували на пр. Героїв Харкова, узвіз Білгородський - на вул. Героїв рятувальників, Білгородське шосе - на Харківське шосе, а район Московський - на район Салтівський.

"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Також читайте: У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

Автор: 

перейменування (586) Харків (5721)


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Топ коментарі
+16
Проспект Григорія Сковороди було б доцільніше. Він же з Харківщини.
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11.05.2022 18:19 Відповісти
+13
И проспект Степана Бандеры. Чтобы рашокрысню корежило.
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11.05.2022 18:29 Відповісти
+11
Уже плюс для Харькова после Кернеса и Добкина. Жаль что только столькими жертвами харьковчанам это стало понятно.
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11.05.2022 18:22 Відповісти
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Проспект Григорія Сковороди було б доцільніше. Він же з Харківщини.
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11.05.2022 18:19 Відповісти
Уже плюс для Харькова после Кернеса и Добкина. Жаль что только столькими жертвами харьковчанам это стало понятно.
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11.05.2022 18:22 Відповісти
И проспект Степана Бандеры. Чтобы рашокрысню корежило.
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11.05.2022 18:29 Відповісти
Він з Полтавщини, а на Харківщині помер. Та хоча б на Слобожанський проспект! У м.Дніпрі такий є, а в Харкові немає
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11.05.2022 18:33 Відповісти
И росию в московию
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11.05.2022 18:21 Відповісти
Даже на московию не дотягивают. Только на рабссею или рашостан.
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11.05.2022 18:24 Відповісти
А почему до сих пор не переименовали, вроде закон был..
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11.05.2022 18:25 Відповісти
до 24/02 цей Закон в Харкові не працював
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11.05.2022 18:30 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.


https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
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11.05.2022 18:29 Відповісти
Предлагаю называть сортиры на выгребных ямах русскими туалетами.
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11.05.2022 18:33 Відповісти
Руцкая ачко https://www.youtube.com/watch?v=ritBqI1-_60
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11.05.2022 18:47 Відповісти
Нарешті! В нас майже всі - герої.
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11.05.2022 18:43 Відповісти
Русня вилечила Харьков. Хотелось бы что бы и Одессу, но за нее отработал Николаев. Горький урок, но некоторые позитивные аспекты нахождения 2 месяцов под бомбежками стоят того
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11.05.2022 19:10 Відповісти
Вчасно не вивчені уроки-ось такі мають наслідки!
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11.05.2022 20:15 Відповісти
 
 