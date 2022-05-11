У Харкові перейменували Московський район та три вулиці, - рішення міськради

У Харкові змінили назви чотирьох топонімів, пов'язаних із країною-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Так, пр. Московський перейменували на пр. Героїв Харкова, узвіз Білгородський - на вул. Героїв рятувальників, Білгородське шосе - на Харківське шосе, а район Московський - на район Салтівський.

"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", - зазначив міський голова Ігор Терехов.

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