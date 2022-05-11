Рашисты сегодня трижды обстреливали Днепропетровщину, люди не пострадали, - ОВА

11 мая российские оккупанты трижды обстреливали территории Днепропетровской области. В результате обстрела никто из людей не пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг трижды за сегодня обстрелял Зеленодольскую громаду. Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целые", - говорится в сообщении.

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