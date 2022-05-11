Рашисти сьогодні тричі обстрілювали Дніпропетровщину, люди не постраждали, - ОВА

11 травня російські окупанти тричі обстрілювали території Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

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