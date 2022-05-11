УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13424 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 025 1

Рашисти сьогодні тричі обстрілювали Дніпропетровщину, люди не постраждали, - ОВА

дніпропетровщина

11 травня російські окупанти тричі обстрілювали території Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російську крилату ракету збито над Одещиною

Автор: 

обстріл (29293) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
люди не постраждали это хорошо ! А рашисты?
показати весь коментар
11.05.2022 18:33 Відповісти
 
 