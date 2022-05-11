Оккупанты в Украине совершили более 200 экологических преступлений, - Минэкологии

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 231 экологическое преступление России на территории нашей страны и в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Больше всего случаев экоцида выявлено на Киевщине - 34, Донбассе - 27 и Днепропетровщине - 22.

Ракетные обстрелы приводят к масштабным пожарам на объектах критической инфраструктуры, прежде всего нефтехранилищ и химзаводов. Это наносит существенный вред экосистемам, приводит к загрязнению окружающей среды, уменьшению популяций видов растений и животных", - отметили в министерстве.

Минэкологии совместно с подчиненными органами исполнительной власти и экологическими активистами с первого дня войны фиксирует экзопреступления рашистов и считает убытки по специальным методикам.

"Эта информация дополнит общую корзину ущерба от военных действий россии, которую формирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для подготовки иска в Международный суд ООН", - пояснил министр Руслан Стрелец.

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