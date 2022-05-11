РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13682 посетителя онлайн
Новости Война
917 4

Оккупанты в Украине совершили более 200 экологических преступлений, - Минэкологии

ракета,обстріл,фастів

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 231 экологическое преступление России на территории нашей страны и в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Больше всего случаев экоцида выявлено на Киевщине - 34, Донбассе - 27 и Днепропетровщине - 22.

Ракетные обстрелы приводят к масштабным пожарам на объектах критической инфраструктуры, прежде всего нефтехранилищ и химзаводов. Это наносит существенный вред экосистемам, приводит к загрязнению окружающей среды, уменьшению популяций видов растений и животных", - отметили в министерстве.

Минэкологии совместно с подчиненными органами исполнительной власти и экологическими активистами с первого дня войны фиксирует экзопреступления рашистов и считает убытки по специальным методикам.

"Эта информация дополнит общую корзину ущерба от военных действий россии, которую формирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для подготовки иска в Международный суд ООН", - пояснил министр Руслан Стрелец.

Также читайте: В Луганской области из-за обстрелов оккупантов затопило 3 шахты, которые ранее сдерживали от затопления остальные. Ученые говорят о необратимости процессов

природа (245) экология (1609) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повісиь всих
показать весь комментарий
11.05.2022 19:12 Ответить
Просто для информации, согласен с этим - "Белорусский офицер: Командиры военных частей заявили, что не пойдут в Украину". Бульбофюреру звездарики.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:14 Ответить
Якщо Бульбафюрер накине їм по "окладу" зверху, та видасть ще по квартирі їхнім дітям, посмертно, то ті "Білоруські офіцери" підуть війною навіть на *****. Це просто для інформації.
показать весь комментарий
12.05.2022 01:55 Ответить
орда випустила по Україні

ДО ДВОХ ТИСЯЧ Ракет

Ракетне паливо зрошували міста та села України

По МІЛЬЙОНУ Компенсації

Кожному Українцю !!!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 19:42 Ответить
 
 