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Новини Війна
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Окупанти в Україні здійснили понад 200 екологічних злочинів, - Міндовкілля

ракета,обстріл,фастів

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України зафіксовано 231 екологічний злочин Росії на території нашої країни та в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Найбільше випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22.

Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім нафтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин", - зазначили в міністерстві.

Міндовкілля спільно з підпорядкованими органами виконавчої влади та екологічними активістами з першого дня війни фіксує екозлочини рашистів та рахує збитки за спеціальними методиками.

"Ця інформація доповнить загальний кошик збитків від військових дій росії, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд ООН", - пояснив міністр Руслан Стрілець.

Також читайте: На Луганщині через обстріли окупантів затопило 3 шахти, які раніше стримували від затоплення решту. Науковці говорять про незворотність катастрофічних процесів

Автор: 

природа (107) екологія (1357) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (175)


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11.05.2022 19:12 Відповісти
Просто для информации, согласен с этим - "Белорусский офицер: Командиры военных частей заявили, что не пойдут в Украину". Бульбофюреру звездарики.
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11.05.2022 19:14 Відповісти
Якщо Бульбафюрер накине їм по "окладу" зверху, та видасть ще по квартирі їхнім дітям, посмертно, то ті "Білоруські офіцери" підуть війною навіть на *****. Це просто для інформації.
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12.05.2022 01:55 Відповісти
орда випустила по Україні

ДО ДВОХ ТИСЯЧ Ракет

Ракетне паливо зрошували міста та села України

По МІЛЬЙОНУ Компенсації

Кожному Українцю !!!!!
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11.05.2022 19:42 Відповісти
 
 