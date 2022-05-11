Окупанти в Україні здійснили понад 200 екологічних злочинів, - Міндовкілля

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України зафіксовано 231 екологічний злочин Росії на території нашої країни та в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Найбільше випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22.

Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім нафтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин", - зазначили в міністерстві.

Міндовкілля спільно з підпорядкованими органами виконавчої влади та екологічними активістами з першого дня війни фіксує екозлочини рашистів та рахує збитки за спеціальними методиками.

"Ця інформація доповнить загальний кошик збитків від військових дій росії, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд ООН", - пояснив міністр Руслан Стрілець.

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