Окупанти в Україні здійснили понад 200 екологічних злочинів, - Міндовкілля
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України зафіксовано 231 екологічний злочин Росії на території нашої країни та в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
"Найбільше випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22.
Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім нафтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин", - зазначили в міністерстві.
Міндовкілля спільно з підпорядкованими органами виконавчої влади та екологічними активістами з першого дня війни фіксує екозлочини рашистів та рахує збитки за спеціальними методиками.
"Ця інформація доповнить загальний кошик збитків від військових дій росії, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд ООН", - пояснив міністр Руслан Стрілець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДО ДВОХ ТИСЯЧ Ракет
Ракетне паливо зрошували міста та села України
По МІЛЬЙОНУ Компенсації
Кожному Українцю !!!!!