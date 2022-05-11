Если бы Украину приняли в НАТО, войны бы не было, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что членство Украины в НАТО не позволило бы начаться войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами французских университетов.

"Что касается Украины, к сожалению, ошибочность в том, что НАТО не нашло места для Украины в Альянсе до войны. Если бы Украина была принята в НАТО, войны бы не было", - подчеркнул президент.

Также Зеленский считает, что желание Швеции и Финляндии стать членами НАТО является результатом того, что Россия начала войну против Украины, что подтолкнуло эти страны решить присоединиться к Альянсу.

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