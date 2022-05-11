Якби Україну прийняли до НАТО, війни б не було, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що членство України в НАТО не дозволило б розпочатися війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами французьких університетів.

"Щодо України, на жаль, помилковість у тому, що НАТО не знайшло місця для України в Альянсі до війни. Якби Україна була прийнята у НАТО, війни б не було", - наголосив президент.

Також Зеленський вважає, що бажання Швеції і Фінляндії стати членами НАТО є результатом того, що Росія почала війну проти України, що стало підштовхнуло ці країни вирішити приєднатися до Альянсу.

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