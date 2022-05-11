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Новини Війна
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Якби Україну прийняли до НАТО, війни б не було, - Зеленський

нато

Президент Володимир Зеленський наголосив, що членство України в НАТО не дозволило б розпочатися війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами французьких університетів.

"Щодо України, на жаль, помилковість у тому, що НАТО не знайшло місця для України в Альянсі до війни. Якби Україна була прийнята у НАТО, війни б не було", - наголосив президент.

Також Зеленський вважає, що бажання Швеції і Фінляндії стати членами НАТО є результатом того, що Росія почала війну проти України, що стало підштовхнуло ці країни вирішити приєднатися до Альянсу.

Також читайте: Ми вже досягли історичного результату, бо для всіх зрозуміло, що Україна - сторона добра у цій війні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) НАТО (6566) членство в НАТО (1748)


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Топ коментарі
+78
Як би ти не вкатував гроші в асфальт, в нас би багато чого було би.
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11.05.2022 19:25 Відповісти
+48
Оце так новина. А нагадайте ж мені, хто три роки саботував співпрацю з НАТО?
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11.05.2022 19:27 Відповісти
+40
Це той самой хлоп, шо варнякав: "Я разочаровался"?
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11.05.2022 19:26 Відповісти
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А що зеленський зробив би якби Україна була в НАТО ?!
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11.05.2022 20:08 Відповісти
Так само здав би
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11.05.2022 20:38 Відповісти
Я вибачаюсь,а що побудував український олігархат за 30 років незалежності? Може аналог Швеції чи Фінляндії?Чим ми заслужили членство в НАТО чи Євросоюзі?
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11.05.2022 20:04 Відповісти
якби у дурного були гроші, він би не був бідним.
якби-якби... якби не твоя фраза "просто надо перестать стрелять"....
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11.05.2022 20:05 Відповісти
Для принятия в (ЕС) НАТО следовало бороться с коррупцией и кумовством и не гоцать с коломойским в обнимку. Так же не назначать на высокие посты агентов кремля.
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11.05.2022 20:08 Відповісти
Вступление в НАТО от нас не зависит. Вот если бы Кравчук с Кучмой не отдали хотя бы тактическое ядерное вооружение, то войны бы точно не было.
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11.05.2022 20:15 Відповісти
Ага.... мы уже в курсе... а если бы ты был в 14 - не отдал бы Крым... а ещё если огурцу бы крылышки - был бы воробей...

Но, на самом деле, у НАТО, кроме стандартов патронов и снарядов есть главный стандарт: демократический стандарт страны -кандидата...

И если б ты не лез в императоры,
не прикрывал бы коррупцию и коррупционеров,
не держал бы в тюрьмах политзаключённых,
не управлял бы в ручном режиме судами и силовиками...
не преследовал бы оппозицию,
не закрывал бы незаконным способом ( а РНБО - незаконный способ) телеканалы и СМИ,
сдал бы Штатам Беню , как международного финансового преступника,
выполнил бы данное Байдену письменное обещание , чтоб начал работать САП,
не опозорил бы ЦРУ и МИ6 - разведки НАТО - делом вагнеровцев....
не катался бы на лыжах в Оман - так и была бы УКраина в НАТО.

Украина не в НАТО из-за тебя - засранца. И только. Из-за твоих акробатических попыток с двух стульев заглянуть в одни глаза.

И..самое смешное..Вова! Когда ты так нагло врёшь - что - тебе не понятно , что у всех от твоих заяв испанский стыд и никто тебе не верит, потому что все видят всё ?
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11.05.2022 20:24 Відповісти
+++
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12.05.2022 06:26 Відповісти
Якби країною не керували ідіоти обрані дебілами, то це були б не ми
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11.05.2022 20:26 Відповісти
Якби народ не обра дибіла-актора з нашого міста все б було добре.
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11.05.2022 21:04 Відповісти
А с чого Ви взяли, що гроші закатані в асфальт??? Ви гляньте за яку ціну Коломойський поставляв бітум з Беларусі, і за яку ціну купували щебень з кар'єра Юзіка, та скільки коштувала техніка у Ахмєтова - і порівняйте з самими більшими цінами на ринку, і зрозумієте, що вкатано в асфальт дрібничка!
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11.05.2022 22:14 Відповісти
Если мы будем искать внешние причины, то войны постоянно будут на территории Украины.
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11.05.2022 20:39 Відповісти
Говорящую голову и его ЗЕшлюх в отставку!!!!!!!!!
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11.05.2022 20:41 Відповісти
Вряд ли НАТО нужна страна где население игнорирует решения властей об ограничении финансирования армейских потребностей в период фактической войны (невыполнение или фактический саботаж гособоронзаказа например) но зато дружно перекрывает дороги через повышение коммунальных тарифов и приветствует лозунг "свободу на хлеб не намажешь"...Надеюсь хоть теперь все изменилось хотя бы в умах людей...
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11.05.2022 20:44 Відповісти
В Україні все було б інакше, починаючи з 91-го року, якби не було мудрого наріду, а то, що не виберуть, то комуняка, то хрещений батько кримінала, то пасічник, то завгар, то бісквітний голуб мира, то петрушка.
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11.05.2022 20:48 Відповісти
Добавить нічого, хіба що "мудрий нарід" має такого лідера якого заслуговує.
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12.05.2022 06:30 Відповісти
Во время выступления 9 мая х**ло - среди причин нападения - назвал желание Украины вернуть производство ядерного оружия...Технологически - даже в дальней перспективе - это не возможно.
НО
Откуда х**ло взял такую информацию? Кто дал ему в руки этот козырь ? Ведь кто-то же сказал, что УКраина собирается возобновить ядро ! Да так вовремя подал х**лу эту реплику - за неск дней до вторжения.
Кто это кто ? Кто такое мог сказать - вы не знаете ? А я знаю.
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11.05.2022 20:54 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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11.05.2022 21:27 Відповісти
Ні, не схоже. Домовленності , скоріш за все, були. Але без війнушки.
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11.05.2022 21:56 Відповісти
Зеленський та квартал агітували молодь за регіоналів напротивагу помаранчевим.
Ось як ви вступали в НАТО
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11.05.2022 20:58 Відповісти
А я памятає як Зе клоун з травня 2019 го почав тягнути Україну у НАТО
Так тягнув, що ручки пообривались.
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11.05.2022 21:25 Відповісти
Більшість криворіжців патріотичні адекватні люди, але на верху постійно плаває гівно типу зеленського вілкулів тощо завдяки ахмєтову!
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11.05.2022 21:36 Відповісти
вілкул ва-а-щье ета фсьо
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12.05.2022 06:35 Відповісти
Завдяки журнаглістам з телеефірів.
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12.05.2022 08:12 Відповісти
...а вот если б да кабы, да во рту росли грибы... а в голове клована мозги внезапно выросли... Эх, да мы бы марс захватили бы уже давно!

Бубочка, а не ты ли публично разочаровывался в НАТО? Кто такое говорил - "захід нагнітає", не помнишь?
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11.05.2022 21:57 Відповісти
Залёная гнида переобулась в прыжке. "А какая разница"?
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11.05.2022 22:22 Відповісти
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