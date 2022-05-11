Якби Україну прийняли до НАТО, війни б не було, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що членство України в НАТО не дозволило б розпочатися війні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами французьких університетів.
"Щодо України, на жаль, помилковість у тому, що НАТО не знайшло місця для України в Альянсі до війни. Якби Україна була прийнята у НАТО, війни б не було", - наголосив президент.
Також Зеленський вважає, що бажання Швеції і Фінляндії стати членами НАТО є результатом того, що Росія почала війну проти України, що стало підштовхнуло ці країни вирішити приєднатися до Альянсу.
Топ коментарі
+78 MAKAROV #508144
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+48 George Crow
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+40 ПП Уксусов
показати весь коментар11.05.2022 19:26 Відповісти Посилання
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якби-якби... якби не твоя фраза "просто надо перестать стрелять"....
Но, на самом деле, у НАТО, кроме стандартов патронов и снарядов есть главный стандарт: демократический стандарт страны -кандидата...
И если б ты не лез в императоры,
не прикрывал бы коррупцию и коррупционеров,
не держал бы в тюрьмах политзаключённых,
не управлял бы в ручном режиме судами и силовиками...
не преследовал бы оппозицию,
не закрывал бы незаконным способом ( а РНБО - незаконный способ) телеканалы и СМИ,
сдал бы Штатам Беню , как международного финансового преступника,
выполнил бы данное Байдену письменное обещание , чтоб начал работать САП,
не опозорил бы ЦРУ и МИ6 - разведки НАТО - делом вагнеровцев....
не катался бы на лыжах в Оман - так и была бы УКраина в НАТО.
Украина не в НАТО из-за тебя - засранца. И только. Из-за твоих акробатических попыток с двух стульев заглянуть в одни глаза.
И..самое смешное..Вова! Когда ты так нагло врёшь - что - тебе не понятно , что у всех от твоих заяв испанский стыд и никто тебе не верит, потому что все видят всё ?
НО
Откуда х**ло взял такую информацию? Кто дал ему в руки этот козырь ? Ведь кто-то же сказал, что УКраина собирается возобновить ядро ! Да так вовремя подал х**лу эту реплику - за неск дней до вторжения.
Кто это кто ? Кто такое мог сказать - вы не знаете ? А я знаю.
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Ось як ви вступали в НАТО
Так тягнув, що ручки пообривались.
Бубочка, а не ты ли публично разочаровывался в НАТО? Кто такое говорил - "захід нагнітає", не помнишь?