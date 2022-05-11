Атаки оккупантов на нефтебазы нанесли Украине $230 миллионов убытков
На 10 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начавшейся Россией войны, превысила 94,3 млрд долларов – уничтоженные или поврежденные нефтебазы стоили Украине 227 млн долларов
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 2.4 млрд долларов. Более половины этой оценки составляют потери жилых домов.
В новых расчетах проекта добавлена оценка ущерба от разрушений и повреждений нефтебаз – всего было уничтожено 27 нефтебаз, что нанесло 227 млн долл. убытков.
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2. коли буде обіцяний бензин?
3. ЗСУ хоч має пальне? а то перед початком війни зекоманда їм же нічого не давала!! хоча знала!
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