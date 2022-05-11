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Новости Агрессия России против Украины Война
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Атаки оккупантов на нефтебазы нанесли Украине $230 миллионов убытков

дснс,нафтобаза

На 10 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начавшейся Россией войны, превысила 94,3 млрд долларов – уничтоженные или поврежденные нефтебазы стоили Украине 227 млн долларов

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 2.4 млрд долларов. Более половины этой оценки составляют потери жилых домов.

В новых расчетах проекта добавлена ​​оценка ущерба от разрушений и повреждений нефтебаз – всего было уничтожено 27 нефтебаз, что нанесло 227 млн ​​долл. убытков.

Также читайте: На восстановление всего разрушенного агрессорами Украине требуется $1 триллион

обстрел (27972) убытки (397) топливо (630) нефтепродукты (149)


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Топ комментарии
+8
1. хто здав координати нафтобаз?
2. коли буде обіцяний бензин?
3. ЗСУ хоч має пальне? а то перед початком війни зекоманда їм же нічого не давала!! хоча знала!
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11.05.2022 19:52 Ответить
+8
Зараз рашисти дуже дякуюють свой агентурі в зе-команді. Бо саме зелені зниди законодавчо зобовязали власників нафтобаз реєструвати gps дані знаходження своїх підприємств. Не важко здогадатися, що саме по цим координатам і випускали рашисти свої ракети. Так що власникам нафтобаз я дуже рекомендую готувати матеріали для судових справ, бо факт державної зради гетьманцевих та інших тварюк тут беззаперечний.
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11.05.2022 19:57 Ответить
+5
Гетьманцеву большой привет! Сядет вместе со всеми ЗЕшлюхами за госизмену!
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11.05.2022 20:01 Ответить
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Надеюсь, все GPS маячки-расходомеры заглушены? И нету нешифрованного канала передачи данных о расходе топлива, маршруте и прочем на пункты контроля?
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11.05.2022 19:50 Ответить
1. хто здав координати нафтобаз?
2. коли буде обіцяний бензин?
3. ЗСУ хоч має пальне? а то перед початком війни зекоманда їм же нічого не давала!! хоча знала!
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11.05.2022 19:52 Ответить
Зараз рашисти дуже дякуюють свой агентурі в зе-команді. Бо саме зелені зниди законодавчо зобовязали власників нафтобаз реєструвати gps дані знаходження своїх підприємств. Не важко здогадатися, що саме по цим координатам і випускали рашисти свої ракети. Так що власникам нафтобаз я дуже рекомендую готувати матеріали для судових справ, бо факт державної зради гетьманцевих та інших тварюк тут беззаперечний.
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11.05.2022 19:57 Ответить
А витратили ярд. Тупі мокшане
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11.05.2022 19:58 Ответить
Гетьманцеву большой привет! Сядет вместе со всеми ЗЕшлюхами за госизмену!
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11.05.2022 20:01 Ответить
Влада працює разом із пуйлом за його сценарієм, завдаючи збитків державі?
Навіщо шмигалі зеленського продали каломойському автогаз вдвічі дешевше ринкової вартості на сотні мільйонів гривен?

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/

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11.05.2022 20:04 Ответить
Щось мені здається,що в теперішній мутній водичці хтось ловить непогану рибку.
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11.05.2022 20:08 Ответить
Судячи з того, які зараз ціни на пальне, ми розплачуємось за збитки.
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11.05.2022 20:22 Ответить
А атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы России - где они ? Их отсутствие , трусость , зацементированные мозги руководства принесли Украине тысячи жертв. С первого дня войны мы не выстрелили даже из рогатки по территории убийц- они же ,, братья,,
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12.05.2022 07:05 Ответить
Розмінування Чонгару ********, розосередити пальне теж про..., що вторгнення буде не вєрілі. Україною керує невіруючий *******.
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12.05.2022 12:10 Ответить
*****
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13.05.2022 23:35 Ответить
 
 